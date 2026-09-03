Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση του Paramount+.

Μετά από μήνες ανεπιβεβαίωτων αναφορών σχετικά με την παραμονή (ή μη) του Τομ Χάρντι στην τρίτη σεζόν της σειράς «MobLand» του Paramount+ , επιτέλους έχουμε μια επίσημη απάντηση: ο ηθοποιός έχει επιστρέψει και επίσημα.

Ο streamer σήμερα (3/09) επιβεβαίωσε ότι η σειρά επιστρέφει για τρίτη σεζόν και μαζί της επιστρέφει και ο Χάρντι ως Harry da Souza, δίπλα στους Πιρς Μπρόσναν και Έλεν Μίρεν (ως Conrad και Maeve Harrigan αντίστοιχα).



Θυμίζουμε ότι νωρίτερα φέτος, βγήκε στη δημοσιότηα μια διαμάχη πίσω από τις κάμερες μεταξύ του Χάρντι, του σεναριογράφου Τζεζ Μπάτεργουορθ και του παραγωγού Ντέιβιντ Γκλάσερ, οι οποίοι ισχυρίστηκαν ότι ο Χάρντι είχε απολυθεί από την σειρά.



Από το ρεπορτάζ του Variety προέκυψε ότι αυτό δεν ήταν ακριβές και ότι, ενώ οι εντάσεις ήταν πραγματικές — με κατηγορίες να εκτοξεύονται προς όλες τις κατευθύνσεις για τη συμπεριφορά του Χάρντι στο σετ, την απουσία του Μπάτεργουορθ και τη στάση του Γκλάσερ προς τους ηθοποιούς — οι τρεις τους προσπαθούσαν να λύσουν τις δημιουργικές τους διαφορές.



Επιπλέον, ο σκηνοθέτης Γκάι Ρίτσι και το Paramount+ ήταν μεταξύ εκείνων που ήθελαν να διασφαλίσουν ότι ο Χάρντι θα επέστρεφε. Προφανώς η υποστήριξή τους λειτούργησε, καθώς ο streamer επιβεβαίωσε ότι «ο da Souza του Χάρντι επιστρέφει για περισσότερες περιπέτειες στην τρίτη σεζόν».



Η ανακοίνωση έρχεται λίγα εικοσιτετράωρα πριν την πρεμιέρα της δεύτερης σεζόν στις 18 Σεπτεμβρίου, με τα επεισόδια να κυκλοφορούν εβδομαδιαία έως τις 20 Νοεμβρίου. Τα νέα επεισόδια θα δουν τους Harrigans «να προσπαθούν να δείξουν ένα ενωμένο μέτωπο καθώς οι ανερχόμενοι αντίπαλοι απειλούν την κατακερματισμένη εγκληματική τους αυτοκρατορία, ενώ ο Harry Da Souza πρέπει να βαδίσει σε ένα επικίνδυνο τεντωμένο σχοινί όταν οι εντάσεις μέσα στην οικογένεια εντείνονται

Καθώς η βία τρυπώνει σε κάθε γωνιά της ζωής τους, οι εμπιστοσύνη κλονίζεται, η ασφάλεια αποδεικνύεται προσωρινή και η μάχη για την εξουσία δεν αφήνει χώρο για έλεος», αναφέρεται στη σύνοψη της δεύτερης σεζόν.

{https://youtu.be/VvYl1a1Px5Y?si=M2Y8iZyn2HJ9KXSZ}