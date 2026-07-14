H Eurostat έδωσε στοιχεία για τις υποδομές υγειονομικής περίθαλψης στα κράτη-μέλη της ΕΕ και η εικόνα για την Ελλάδα δεν είναι τιμητική.

Άλλος ένας ευρωπαϊκός πίνακας στον οποίο η Ελλάδα βρίσκεται στην τελευταία θέση έδωσε στη δημοσιότητα η Eurostat, μετά τα πρόσφατα στοιχεία για την αγοραστική δύναμη (στον οποίο ισοβαθμούμε με τη Βουλγαρία).

Αυτή τη φορά, η στατιστική υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατέγραψε τις υποδομές υγειονομικής περίθαλψης στα κράτη-μέλη, με τη χώρα μας να καταλαμβάνει την τελευταία θέση στις κλίνες μακροχρόνιας φροντίδας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που αφορούν στο 2024, η Ελλάδα διέθετε μόλις 20 κλίνες μακροχρόνιας φροντίδας ανά 100.000 κατοίκους, τη χαμηλότερη επίδοση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ακολουθούν η Βουλγαρία με 26 κλίνες και η Πορτογαλία με 94.

Στον αντίποδα, τις υψηλότερες επιδόσεις καταγράφουν η Ολλανδία με 1.390 κλίνες ανά 100.000 κατοίκους, η Σουηδία με 1.298 και το Βέλγιο με 1.249.

{https://x.com/EU_Eurostat/status/2076592469974630514}

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Κάτω από το μέσο όρο οι νοσοκομειακές κλίνες

Αντίθετα, όσον αφορά τις νοσοκομειακές κλίνες, η Ελλάδα δεν βρίσκεται στις τελευταίες θέσεις της ΕΕ. Σύμφωνα με τη Eurostat, ο μέσος όρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2024 ήταν 507 κλίνες ανά 100.000 κατοίκους, έναντι 511 το 2023, συνεχίζοντας τη σταδιακή μείωση που καταγράφεται από το 2009. Η Ελλάδα έχει 423. Τις περισσότερες νοσοκομειακές κλίνες διαθέτουν η Βουλγαρία (870), η Γερμανία (759) και η Ρουμανία (731), ενώ τις λιγότερες η Σουηδία (187), η Ολλανδία (221) και η Δανία (226).

{https://x.com/EU_Eurostat/status/2076592719791894580?s=20}