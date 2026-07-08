Η Ελλάδα κατατάσσεται στην τρίτη θέση μεταξύ των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως προς τη συγκέντρωση της τουριστικής δραστηριότητας στους δύο κορυφαίους μήνες του καλοκαιριού.

Την έντονη εξάρτηση του ελληνικού τουρισμού από τη θερινή περίοδο επιβεβαιώνουν τα τελευταία στοιχεία της Eurostat, σύμφωνα με τα οποία το 41,6% του συνόλου των διανυκτερεύσεων σε τουριστικά καταλύματα στη χώρα το 2025 πραγματοποιήθηκε μόνο κατά τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο.

Η Ελλάδα κατατάσσεται στην τρίτη θέση μεταξύ των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως προς τη συγκέντρωση της τουριστικής δραστηριότητας στους δύο κορυφαίους μήνες του καλοκαιριού, πίσω από την Κροατία, όπου το αντίστοιχο ποσοστό ανέρχεται στο 54,5%, και τη Βουλγαρία με 43,4%. Τα στοιχεία αναδεικνύουν τη διαχρονική πρόκληση της εποχικότητας για τον ελληνικό τουρισμό, παρά τις προσπάθειες που καταβάλλονται τα τελευταία χρόνια για την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου και την ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού.

Η εικόνα γίνεται ακόμη πιο χαρακτηριστική αν ληφθεί υπόψη η σύγκριση μεταξύ του ισχυρότερου και του ασθενέστερου μήνα του έτους. Σύμφωνα με τη Eurostat, οι διανυκτερεύσεις που καταγράφηκαν στην Ελλάδα τον Αύγουστο ήταν 20,5 φορές περισσότερες από εκείνες του Ιανουαρίου, γεγονός που υπογραμμίζει τη μεγάλη διακύμανση της τουριστικής ζήτησης μεταξύ της υψηλής και της χαμηλής περιόδου.

Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, το 31,1% του συνόλου των διανυκτερεύσεων σε τουριστικά καταλύματα συγκεντρώθηκε επίσης τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, ποσοστό αισθητά χαμηλότερο από εκείνο της Ελλάδας. Ο Αύγουστος αναδείχθηκε ο πιο πολυσύχναστος μήνας του έτους για τον ευρωπαϊκό τουρισμό, με τις διανυκτερεύσεις να είναι 3,6 φορές περισσότερες σε σύγκριση με τον Ιανουάριο.

Η Eurostat επισημαίνει ότι η εποχικότητα του τουρισμού επηρεάζεται από έναν συνδυασμό παραγόντων, όπως οι κλιματικές συνθήκες, η γεωγραφική θέση των προορισμών, αλλά και κοινωνικές και πολιτιστικές συνήθειες, μεταξύ των οποίων οι σχολικές διακοπές και οι περίοδοι αδειών.

