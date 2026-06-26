Η «Χρυσή Ακτή» της Κυλλήνης είναι ιδανική για μπάνιο, χαλάρωση και μοναδικές καλοκαιρινές αποδράσεις.

Η «Χρυσή Ακτή» της Κυλλήνης αποτελεί αναμφισβήτητα έναν από τους πιο εντυπωσιακούς και μαγευτικούς παραθαλάσσιους προορισμούς σε ολόκληρη την Πελοπόννησο.

Πρόκειται για μια απέραντη, φυσική αμμουδιά που εκτείνεται σε μήκος περίπου 5 χιλιομέτρων.

Το τοπίο χαρακτηρίζεται από τη χρυσή, ψιλή άμμο και τα πεντακάθαρα, ρηχά και ζεστά νερά, τα οποία απλώνονται μπροστά στο απέραντο γαλάζιο του Ιονίου Πελάγους, συνθέτοντας ένα μοναδικό καλοκαιρινό σκηνικό.

Μαζί με την παρακείμενη παραλία των Λουτρών Κυλλήνης, δημιουργούν μία από τις μεγαλύτερες, πιο εντυπωσιακές και ομορφότερες πλαζ της Ελλάδας. Η γοητεία της περιοχής κρύβεται στην απλότητα και την αυθεντικότητά της. Από τη μία πλευρά κυριαρχεί η ατελείωτη ακτογραμμή και από την άλλη το βαθύ μπλε της θάλασσας, ενώ η γύρω περιοχή εκπέμπει μια μοναδική ηρεμία, αποδεικνύοντας ότι ο τόπος δεν έχει χάσει τον παρθένο χαρακτήρα του από την ανθρώπινη παρέμβαση.

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Από τις φημισμένες πηγές στις «κρυφές» γωνιές για ιδιωτικές βουτιές

Η στρατηγική της θέση την καθιστά εύκολα προσβάσιμη, καθώς απέχει ελάχιστα χιλιόμετρα από το ιστορικό Κάστρο Κυλλήνης. Παράλληλα, βρίσκεται σε αναπνοή από τα περίφημα Λουτρά Κυλλήνης, μια περιοχή με σπουδαία ιστορική διαδρομή και φημισμένες ιαματικές πηγές που συνδέονται άμεσα με τα αρχαία ρωμαϊκά λουτρά.

Αν και σε ορισμένα κομμάτια της ακτής έχουν αναπτυχθεί μεγάλες, σύγχρονες ξενοδοχειακές μονάδες, το τεράστιο μέγεθος της παραλίας εγγυάται ότι ο επισκέπτης μπορεί πάντα να ανακαλύψει απομονωμένα και ήσυχα σημεία για να απολαύσει το μπάνιο του με ιδιωτικότητα.

Μια μοναδική αίσθηση ελευθερίας

Αυτό που καθιστά τη Χρυσή Ακτή πραγματικά ξεχωριστή είναι η απαράμιλλη αίσθηση ελευθερίας που προσφέρει. Η παραλία μοιάζει να μην τελειώνει ποτέ, καθώς η άμμος χάνεται στον ορίζοντα και τα κύματα σβήνουν απαλά στην ακτή. Είναι ένας ιδανικός προορισμός για οικογένειες με μικρά παιδιά λόγω των ασφαλών νερών, για λάτρεις των μεγάλων ακτών, αλλά και για όσους αναζητούν έναν ήρεμο, φυσικό παράδεισο.

Μέσα από αυτό το βίντεο του Michael Miller, ταξιδεύουμε ψηλά πάνω από τη Χρυσή Ακτή Κυλλήνης, ανακαλύπτοντας από ψηλά τα 5 χιλιόμετρα ενός κρυμμένου θησαυρού της ελληνικής φύσης.

{https://www.youtube.com/watch?v=2qt0QB3O2-E}