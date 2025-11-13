Ευρωπαϊκή μηχανική και καινοτομία συναντούν την αμερικανική τεχνολογική πρωτοπορία σε μια στρατηγική συνεργασία που καθορίζει το μέλλον της ηλεκτρικής κινητικότητας.

Η κοινοπραξία RV Tech αναπτύσσει την αρχιτεκτονική SDV (Software Defined Vehicle) του μέλλοντος για τα οχήματα του Ομίλου Volkswagen και της Rivian. Το Volkswagen ID. Every1 θα αποτελέσει το πρώτο όχημα παραγωγής που θα ενσωματώσει τη νέα πλατφόρμα, με λανσάρισμα το 2027.

Η κοινοπραξία Rivian and Volkswagen Group Technologies (RV Tech), που ιδρύθηκε τον Νοέμβριο του 2024, συμπληρώνει έναν χρόνο δυναμικής ανάπτυξης. Συνδυάζει την τεχνολογική υπεροχή της Rivian στα ηλεκτρικά οχήματα με τη βιομηχανική ισχύ, το ευρωπαϊκό οικοσύστημα καινοτομίας και το παγκόσμιο κύρος του Ομίλου Volkswagen. Η RV Tech εργάζεται πάνω στη νέα ζωνική ηλεκτρονική αρχιτεκτονική (zonal architecture) και στο λογισμικό των μελλοντικών SDV, όπου οι λειτουργίες του οχήματος ελέγχονται από κεντρικούς υπολογιστές. Οι δυνατότητες αυτές υποστηρίζουν αυτόνομη οδήγηση, συνδεσιμότητα και αναβαθμίσεις over-the-air, προσφέροντας στα οχήματα συνεχή εξέλιξη χωρίς φυσική επίσκεψη σε συνεργείο.

Η τεχνολογία θα αποτελέσει τη βάση της πλατφόρμας SSP, μέσω της οποίας ο Όμιλος Volkswagen στοχεύει σε παραγωγή έως 30 εκατομμυρίων ηλεκτρικών οχημάτων παγκοσμίως. Η Rivian, από την πλευρά της, θα την εφαρμόσει στα νέα μοντέλα R2, R3 και R3X, καθώς και στην αναβάθμιση των υφιστάμενων οχημάτων της.

Η RV Tech αριθμεί ήδη πάνω από 1.500 μηχανικούς σε πέντε χώρες, με το Βερολίνο να λειτουργεί ως κόμβος ανάπτυξης και διασύνδεσης με τα R&D κέντρα των ευρωπαϊκών brands του Ομίλου. Μέσα από αυτή τη συνεργασία, η τεχνολογία της Rivian αποκτά πρόσβαση στο ευρωπαϊκό οικοσύστημα καινοτομίας, συνδυάζοντας την αμερικανική ευελιξία με τη γερμανική τεχνολογική ακρίβεια.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Οι πρώτες χειμερινές δοκιμές επιδόσεων με οχήματα των Volkswagen, Audi και Scout προγραμματίζονται για το πρώτο τρίμηνο του 2026. Ανάμεσά τους και το Volkswagen ID. Every1, το οποίο αναπτύσσεται στα τεχνικά κέντρα της RV Tech σε Palo Alto και Irvine. Το μοντέλο αυτό θα είναι το πρώτο “software-defined” Volkswagen, σηματοδοτώντας τη μετάβαση του Ομίλου στη νέα ψηφιακή εποχή.

Oliver Blume, CEO του Ομίλου Volkswagen: «Η κοινοπραξία με τη Rivian ενσαρκώνει το όραμά μας για συνεργασία με ταχύτητα, ακρίβεια και σαφή προσανατολισμό στον πελάτη. Μέσα σε δώδεκα μήνες θέσαμε τα θεμέλια μιας νέας ψηφιακής εμπειρίας οδήγησης που θα προσφέρεται σε προσιτές τιμές. Αυτή η στρατηγική συμμαχία θα διαμορφώσει τα νέα πρότυπα της μελλοντικής κινητικότητας.»

RJ Scaringe, Ιδρυτής και CEO της Rivian: «Είμαστε ενθουσιασμένοι με την πορεία της συνεργασίας μας με τον Όμιλο Volkswagen. Η RV Tech εξελίσσεται εντυπωσιακά και ανεβάζει τον πήχη της τεχνολογίας. Το νέο R2, που θα λανσαριστεί το πρώτο εξάμηνο του 2026, θα αποτελέσει την πρώτη βιτρίνα αυτής της προόδου.»

Η σύμπραξη Volkswagen – Rivian δεν είναι μόνο τεχνολογική, αλλά και στρατηγική: ενώνει την αμερικανική κουλτούρα καινοτομίας με την ευρωπαϊκή μηχανική τελειότητα. Μέσα από τη RV Tech, οι δύο εταιρείες δημιουργούν ένα νέο παγκόσμιο μοντέλο ανάπτυξης ηλεκτρικών οχημάτων, που θέτει τις βάσεις για την επόμενη γενιά της ψηφιακής και βιώσιμης κινητικότητας.