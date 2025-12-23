Το ID. Polo φιλοδοξεί να γίνει σημείο αναφοράς στην κατηγορία των μικρών ηλεκτρικών αυτοκινήτων.

Η Volkswagen παρουσιάζει το ID. Polo, το πρώτο αμιγώς ηλεκτρικό Polo, σηματοδοτώντας μια νέα εποχή για το διαχρονικό best-seller της μάρκας. Το μοντέλο συνδυάζει διαισθητικό χειρισμό, υψηλή λειτουργικότητα, ποιότητα κατασκευής και προσιτή τιμή, ενώ υιοθετεί τη νέα σχεδιαστική γλώσσα «Pure Positive» του επικεφαλής σχεδιασμού Andreas Mindt.

Το ID. Polo είναι πλήρως συμπαγές αλλά με αυξημένους χώρους, αντίστοιχους με μοντέλα της αμέσως μεγαλύτερης κατηγορίας.

Διαστάσεις: μήκος 4.053 mm, πλάτος 1.816 mm, ύψος 1.530 mm, μεταξόνιο 2.600 mm.

Ο εσωτερικός χώρος έχει αυξηθεί:

Εσωτερικό μήκος πίσω κατά +19 mm

Χώρος αποσκευών: 435 λίτρα (με πίσω καθίσματα 1.243 λίτρα)

Καλύτερο πλάτος καμπίνας και χώρος για κεφάλι

Ισχύς και μπαταρίες

Το ID. Polo θα προσφέρεται σε τέσσερα επίπεδα ισχύος:

85 kW (116 PS)

99 kW (135 PS)

155 kW (211 PS)

ID. Polo GTI: 166 kW (226 PS) αργότερα το 2026

Μπαταρίες:

85 kW και 99 kW → 37 kWh, τεχνολογία LFP, DC φόρτιση έως 90 kW

155 kW και 166 kW → 52 kWh, τεχνολογία NMC PowerCo, αυτονομία έως 450 km, DC φόρτιση έως 130 kW

Τεχνολογία και απόδοση

Μπροστινή κίνηση, βασισμένη στην πλατφόρμα MEB+

Ηλεκτροκινητήρας τελευταίας γενιάς APP290: υψηλή απόδοση και χαμηλή κατανάλωση

Νέα γενιά μπαταριών cell-to-pack: μεγαλύτερη ενεργειακή πυκνότητα (+10%), χαμηλότερο βάρος και αυξημένη αυτονομία

Προηγμένα συστήματα υποβοήθησης οδηγού: Travel Assist, υποβοηθούμενη αλλαγή λωρίδας, αναγνώριση φωτεινών σηματοδοτών και πινακίδων STOP

Πρακτικότητα και καθημερινή χρήση

Το ID. Polo είναι τετράθυρο και πενταθέσιο, ιδανικό για αστική χρήση και καθημερινές μετακινήσεις

Αυξημένη ευελιξία χώρου, καθιστώντας το πιο πρακτικό Polo που έχει κυκλοφορήσει

Διαθεσιμότητα και τιμή

Το πρωτότυπο όχημα βρίσκεται κοντά στη φάση παραγωγής και δεν είναι ακόμα διαθέσιμο προς πώληση.

Οι προβλεπόμενες τιμές θα ανακοινωθούν πριν από το λανσάρισμα την άνοιξη του 2026.

Έμφαση στην καινοτομία, αξιοπιστία και εξυπηρέτηση πελατών

Το ID. Polo φιλοδοξεί να γίνει σημείο αναφοράς στην κατηγορία των μικρών ηλεκτρικών αυτοκινήτων, φέρνοντας την ηλεκτροκίνηση στην καθημερινότητα με πρακτικότητα και τεχνολογία.