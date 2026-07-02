Τα χρηματικά διαθέσιμα της εταιρείας διαμορφώθηκαν στα 57,23 εκατ. ευρώ το 2025, αυξημένα σε σχέση με τα 44,67 εκατ. ευρώ της προηγούμενης χρήσης.

Η ΗΡΩΝ Ενεργειακή κατάφερε το 2025 να διατηρήσει τη δυναμική της παρουσία στην ελληνική αγορά ενέργειας, ενισχύοντας το πελατολόγιό της και διατηρώντας αμετάβλητο το μερίδιό της στο 10%, παρά τις έντονες ανταγωνιστικές πιέσεις που επικράτησαν στον κλάδο. Η εταιρεία συνέχισε να εδραιώνει τη θέση της μεταξύ των μεγαλύτερων ανεξάρτητων προμηθευτών ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου, καταγράφοντας σημαντική αύξηση του αριθμού των πελατών της τόσο στην ηλεκτρική ενέργεια όσο και στο φυσικό αέριο.

Παράλληλα, η ΗΡΩΝ ενίσχυσε τη χρηματοοικονομική της θέση σε επίπεδο ρευστότητας. Τα χρηματικά διαθέσιμα της εταιρείας διαμορφώθηκαν στα 57,23 εκατ. ευρώ το 2025, αυξημένα σε σχέση με τα 44,67 εκατ. ευρώ της προηγούμενης χρήσης, εξέλιξη που ενισχύει την κεφαλαιακή της επάρκεια και τη δυνατότητά της να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της αγοράς και στις μελλοντικές επενδυτικές της ανάγκες. Το σύνολο του ενεργητικού της εταιρείας ανήλθε σε 787,96 εκατ. ευρώ, επιβεβαιώνοντας το σημαντικό αποτύπωμά της στην εγχώρια αγορά ενέργειας.

Θετική ήταν και η εικόνα στον τομέα της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Η μονάδα φυσικού αερίου ΗΡΩΝ ΙΙ, συνολικής μικτής ισχύος 441,76 MW, συνέχισε να αποτελεί βασικό πυλώνα της ενεργειακής επάρκειας της χώρας, συμμετέχοντας κατά 6,06% στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από μονάδες φυσικού αερίου στην Ελλάδα. Κατά τη διάρκεια του 2025 η μονάδα παρήγαγε συνολικά 1.751 GWh, επιβεβαιώνοντας τον στρατηγικό της ρόλο στο ενεργειακό σύστημα της χώρας.

Ωστόσο, παρά τις θετικές επιχειρησιακές επιδόσεις, η εταιρεία βρέθηκε αντιμέτωπη με σημαντική υποχώρηση της κερδοφορίας της, σε ένα περιβάλλον που εξακολουθεί να χαρακτηρίζεται από έντονες γεωπολιτικές αβεβαιότητες και μεταβολές στις τιμές της ενέργειας. Η διοίκηση της ΗΡΩΝ επισημαίνει ότι οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και η αβεβαιότητα στις διεθνείς αγορές ενέργειας συνεχίζουν να επηρεάζουν τις προοπτικές του κλάδου, δημιουργώντας νέες πληθωριστικές πιέσεις και επηρεάζοντας το κόστος της ενέργειας.

Σε οικονομικό επίπεδο, ο κύκλος εργασιών από συνεχιζόμενες δραστηριότητες ανήλθε στα 1,52 δισ. ευρώ, έναντι 1,56 δισ. ευρώ το 2024, καταγράφοντας μείωση κατά 3%. Ακόμη μεγαλύτερη ήταν η πίεση στη λειτουργική κερδοφορία, καθώς τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε 32,05 εκατ. ευρώ από 103,65 εκατ. ευρώ το προηγούμενο έτος. Τα κέρδη προ φόρων περιορίστηκαν στα 5,2 εκατ. ευρώ, έναντι 81,65 εκατ. ευρώ το 2024, ενώ τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε μόλις 4,55 εκατ. ευρώ, από 63,83 εκατ. ευρώ ένα χρόνο νωρίτερα, αποτυπώνοντας την έντονη πίεση που δέχθηκε η κερδοφορία της εταιρείας κατά τη διάρκεια της χρήσης.