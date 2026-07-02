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Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση σε Αττική και Κορινθία οδήγησε στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης οργανωμένων οπαδών, με 10 συλλήψεις και δεκάδες κατηγορούμενους για σοβαρά αδικήματα.

Τέλος στην εγκληματική δράση οργανωμένων οπαδών αθλητικής ομάδας της Αθήνας έβαλαν στα στελέχη της ΔΑΟΕ, οι οποίοι δραστηριοποιούνταν σε επιθέσεις με οπαδικό υπόβαθρο, εκβιασμούς, εμπρησμούς και διακίνηση ναρκωτικών

Για την υπόθεση πραγματοποιήθηκε το πρωί της Τετάρτης (01/07) συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση σε περιοχές της Δυτικής Αττικής και της Κορινθίας, στο πλαίσιο της οποίας συνελήφθησαν 10 άτομα. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 29 ταυτοποιημένοι κατηγορούμενοι και άγνωστα άτομα, καθώς και 7 γονείς για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων.

Σε βάρος των εμπλεκομένων σχηματίστηκε δικογραφία, κατά περίπτωση, για συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, ληστεία, επικίνδυνες και βαριές σωματικές βλάβες, εκβίαση, εμπρησμό, φθορά ξένης ιδιοκτησίας, παραβάσεις της αθλητικής νομοθεσίας, καθώς και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και ναρκωτικών.

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Πώς δρούσαν οι οπαδοί

Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, η οργάνωση φέρεται να δραστηριοποιούνταν τουλάχιστον από τον Αύγουστο του 2025, με διακριτούς ρόλους και πρόσωπα που ασκούσαν καθοδηγητική επιρροή. Ως ορμητήριο χρησιμοποιούνταν σύνδεσμος οργανωμένων οπαδών στη Δυτική Αττική, ο οποίος λειτουργούσε υπό νομιμοφανές πλαίσιο.

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Τα μέλη κινούνταν οργανωμένα, με καλυμμένα χαρακτηριστικά και χρησιμοποιούσαν για τις επιθέσεις κοντάρια, καδρόνια, μεταλλικά αντικείμενα, φωτοβολίδες και άλλα μέσα.

Παράλληλα, μέρος της ομάδας φέρεται να είχε εμπλοκή και στη διακίνηση ναρκωτικών, όπως κοκαΐνη, κάνναβη και συνθετικές ουσίες, με σκοπό το οικονομικό όφελος, διακινώντας τις σε χώρους διασκέδασης, αθλητικές εγκαταστάσεις και άλλους χώρους.

Επιπλέον, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., καταγράφηκαν εκβιασμοί και απειλές για την είσπραξη οφειλών, καθώς και εμπλοκή σε εμπρησμούς.

Από τις έρευνες σε 14 οικίες κατηγορουμένων αλλά και στο σύνδεσμο βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

18 ξύλινα κοντάρια

σπρέι χρωματισμού

2 ζυγαριές ακριβείας

4 φυσίγγια και κάλυκας

4 τρίφτες

ρουχισμός οπαδικού περιεχομένου

καταγραφικό καμερών συνδεδεμένο με οθόνη, με δυνατότητα καταγραφής δημόσιου χώρου

4 φωτοβολίδες χειρός, πυρσός χειρός, δυναμίτης μαύρου χρώματος

μικροποσότητα ινδικής κάνναβης

νάιλον συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη και φυτικό απόσπασμα κάνναβης

αεροβόλο όπλο

full-face και γάντια με κοκάλινη επένδυση

4 αναδιπλούμενοι σουγιάδες

πτυσσόμενο μεταλλικό γκλοπ και πλαστικό αεροβόλο με γεμιστήρα

δακρυγόνο και κρότου-λάμψης

ξύλινο στειλιάρι

φορητός ηλεκτρονικός υπολογιστής

18 κινητά τηλέφωνα

2 Ι.Χ.Ε. και μοτοσικλέτα

χρηματικό ποσό 1.600 ευρώ και 200 LEK

Υποθέσεις που εξιχνιάστηκαν

οργανωμένη συμπλοκή την 28/8/2025 στον Κολωνό, με συμμετοχή μελών της οργάνωσης και σοβαρό τραυματισμό ενός εξ αυτών

οργανωμένη επίθεση την 29/9/2025 μετά από ποδοσφαιρικό αγώνα, με φθορές σε οχήματα και κλοπές προσωπικών αντικειμένων

ληστρική επίθεση την 4/3/2026 σε βάρος αλλοδαπού με βαριές σωματικές βλάβες και αφαίρεση μοτοσικλέτας

οργανωμένη συμπλοκή την 23/3/2026 σε αθλητική εγκατάσταση με χρήση φωτοβολίδων και αντικειμένων

προκαθορισμένο «ραντεβού» σύγκρουσης την 23/9/2025 μεταξύ οργανωμένων οπαδών

οργανωμένη επίθεση την 27/9/2025 μετά από αγώνα, με λάθος ταυτοποίηση θυμάτων

δύο στοχευμένες επιθέσεις την 16/1/2026 και 5/2/2026 σε κατάστημα και έξω από σχολείο

παράλληλη δραστηριότητα σε διακίνηση ναρκωτικών, εκβιάσεις, απειλές και εμπρησμούς

οργανωμένη επίθεση την 14/6/2026 σε βάρος μέλους της οργάνωσης από οπαδούς άλλης ομάδας

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική αρχή.