Πρόσθεσε το Dnews στα αγαπημένα σου στη Google

Για την υπόθεση έχει ταυτοποιηθεί και αναζητείται ακόμη ένα άτομο.

Χειροπέδες σε έναν 53χρονο πέρασαν το απόγευμα του Σαββάτου (11/07) αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ στο Περιστέρι, για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας, ο 53χρονος εντοπίστηκε από περίπολο της ΔΙΑΣ σε υπόγειο πάρκινγκ σούπερ μάρκετ. Οι κινήσεις του κατηγορούμενου τους φάνηκαν ύποπτες και τον κάλεσαν σε έλεγχο.

Από την έρευνα που ακολούθησε βρέθηκε στην κατοχή του αυτοσχέδια συσκευασία που περιείχε 1 κιλό και 135 γραμμάρια κοκαΐνης.

Ο συλληφθέντας οδηγήθηκε στο Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Περιστερίου, όπου και σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του. Οι Αρχές αναζητούν ακόμη ένα άτομο, το οποίο έχει ταυτοποιηθεί.

Ο 53χρονος οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.