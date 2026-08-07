Η απόφαση περιλαμβάνει συγκεκριμένους κανόνες που αφορούν τη χρήση του μέσου από τους πολίτες και τους επισκέπτες.

Το θεσμικό πλαίσιο που διέπει την κυκλοφορία και την εκμίσθωση του νέου θαλάσσιου μέσου αναψυχής με την ονομασία «Carboat» καθορίστηκε με απόφαση του υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, η οποία δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση προβλέπει τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης του συγκεκριμένου μέσου τόσο για ιδιωτική αναψυχή όσο και για δραστηριότητες εκμίσθωσης από επιχειρήσεις του κλάδου των θαλάσσιων μέσων αναψυχής.

Σύμφωνα με την απόφαση, το «Carboat» αποτελεί καινοφανές θαλάσσιο μέσο αναψυχής με εξωτερική μορφή που προσομοιάζει σε αυτοκίνητο και κινείται με εξωλέμβιο βενζινοκίνητο κινητήρα. Το μέσο κατατάσσεται στην κατηγορία των ταχύπλοων σκαφών και η λειτουργία του υπάγεται στις περιοχές αρμοδιότητας του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής.

Η απόφαση περιλαμβάνει συγκεκριμένους κανόνες που αφορούν τη χρήση του μέσου από τους πολίτες και τους επισκέπτες. Ο χειρισμός του επιτρέπεται αποκλειστικά σε άτομα ηλικίας άνω των 18 ετών που διαθέτουν άδεια χειριστή ταχύπλοου σκάφους. Παράλληλα, τόσο ο χειριστής όσο και οι επιβαίνοντες πρέπει να γνωρίζουν κολύμβηση και να φορούν υποχρεωτικά ατομικό σωσίβιο. Στην περίπτωση ανηλίκων, η επιβίβαση επιτρέπεται μόνο όταν συνοδεύονται από ενήλικα και χρησιμοποιούν σωσίβιο κατάλληλο για το βάρος και το μέγεθός τους.

Παράλληλα, προβλέπονται περιορισμοί σχετικά με τις συνθήκες και τις περιοχές στις οποίες μπορεί να κινείται το «Carboat». Η κυκλοφορία του απαγορεύεται σε βραχώδεις θαλάσσιες περιοχές, πριν από την ανατολή και μετά τη δύση του ηλίου, όταν η ένταση του ανέμου υπερβαίνει τα τέσσερα μποφόρ ή όταν επικρατούν δυσμενείς καιρικές συνθήκες και περιορισμένη ορατότητα. Επίσης, δεν επιτρέπεται η χρήση του εάν παρουσιάζει μηχανική βλάβη ή εάν δεν διαθέτει τον προβλεπόμενο εξοπλισμό ασφαλείας, όπως το σύστημα αυτόματης διακοπής λειτουργίας του κινητήρα (quick stop) και τον προστατευτικό κλωβό της έλικας.

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Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ασφάλεια των λουομένων. Η απόφαση ορίζει ότι το «Carboat» δεν μπορεί να κινείται σε απόσταση μικρότερη των 100 μέτρων από τις σηματοδοτημένες περιοχές κολύμβησης, ενώ στις ακτές όπου δεν υπάρχουν σημαντήρες πρέπει να τηρεί απόσταση τουλάχιστον 200 μέτρων από το σημείο στο οποίο φτάνουν συνήθως οι λουόμενοι. Επιπλέον, όταν κινείται σε απόσταση μικρότερη των 200 μέτρων από την ακτογραμμή, σε περιοχές χωρίς λουόμενους, η ταχύτητά του δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τους πέντε κόμβους.

Η εκκίνηση και η επιστροφή του μέσου επιτρέπονται μόνο από συγκεκριμένα σημεία, όπως πλωτές εξέδρες, ειδικά σημεία πρόσδεσης, αγκυροβολημένα πλοία ή μέσω των προβλεπόμενων διαύλων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Λιμένων.

Οι υποχρεώσεις των επιχειρήσεων

Η υπουργική απόφαση καθορίζει και τις υποχρεώσεις των επιχειρήσεων που θα διαθέτουν το «Carboat» προς εκμίσθωση. Οι εκμισθωτές οφείλουν να επιβεβαιώνουν ότι ο χειριστής διαθέτει την απαιτούμενη άδεια, να παρέχουν ενημέρωση για τους κανόνες ασφαλούς χρήσης, τα όρια πλεύσης και τον εξοπλισμό ασφαλείας, καθώς και να ελέγχουν πριν από κάθε εκκίνηση ότι το σύστημα άμεσης διακοπής λειτουργίας του κινητήρα χρησιμοποιείται σωστά. Παράλληλα, υποχρεούνται να διατηρούν συνεχή οπτική επιτήρηση του μέσου κατά τη διάρκεια της εκμίσθωσης και να διαθέτουν δυνατότητα άμεσης συνδρομής σε περίπτωση ανάγκης. Εφόσον δεν πληρούνται οι προβλεπόμενες προϋποθέσεις ή οι καιρικές συνθήκες δεν επιτρέπουν την ασφαλή χρήση του, η εκμίσθωση δεν επιτρέπεται.

Τέλος, η απόφαση προβλέπει ότι κάθε έγκριση εκμίσθωσης μπορεί να περιλαμβάνει έως τρία «Carboat». Στις περιπτώσεις όπου μία επιχείρηση διαθέτει προς εκμίσθωση και άλλα μέσα, όπως «Jetcar» ή θαλάσσια μοτοποδήλατα (p.w.c.), δεν επιτρέπεται η ταυτόχρονη εκμίσθωση περισσότερων από τριών συνολικά μέσων αυτών των κατηγοριών.