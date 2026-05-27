Μέσα στην αίθουσα του Τριμελούς Εφετείου στο ΓΑΙΟΠΟΛΙΣ θες ζακέτα, έξω από την περίφραξη... μαγιό!

Δημοσιογράφοι και εικονολήπτες ελλείψει μέτρων... ασφάλειας από το υπουργείο Δικαιοσύνης, τη διοίκηση του Πανεπιστημίου, την Περιφέρεια Θεσσαλίας ή έστω τα ΜΜΕ που εργάζεται ο καθένας, ανέλαβαν δράση.

Με βεντάλιες, ανεμιστηράκια, ομπρέλες θαλάσσης, καρέκλες θαλάσσης, παλεύουν με τον ήλιο, τη ζέστη της... βασίλισσας του κάμπου και την ορθοστασία.

Να βελτιωθεί η κατάσταση με τη ζέστη στη Λάρισα, αποκλείεται. Να τοποθετηθεί καμία τέντα θα ήταν αναμφίβολα χρήσιμο για τους... απέξω, αυτούς που λιώνουν συλλέγοντας δηλώσεις.

Ε.Κ.