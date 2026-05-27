Δημοσιογράφοι και εικονολήπτες ελλείψει μέτρων... ασφάλειας από το υπουργείο Δικαιοσύνης, τη διοίκηση του Πανεπιστημίου, την Περιφέρεια Θεσσαλίας ή έστω τα ΜΜΕ που εργάζεται ο καθένας, ανέλαβαν δράση.
Με βεντάλιες, ανεμιστηράκια, ομπρέλες θαλάσσης, καρέκλες θαλάσσης, παλεύουν με τον ήλιο, τη ζέστη της... βασίλισσας του κάμπου και την ορθοστασία.
Να βελτιωθεί η κατάσταση με τη ζέστη στη Λάρισα, αποκλείεται. Να τοποθετηθεί καμία τέντα θα ήταν αναμφίβολα χρήσιμο για τους... απέξω, αυτούς που λιώνουν συλλέγοντας δηλώσεις.
Ε.Κ.