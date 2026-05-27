Στην ίδια «γραμμή» Κυρανάκης και Μαρκόπουλος...

Σε συνεργάτες του Αντώνη Σαμαρά «χρεώνουν» βουλευτές και υπουργοί της ΝΔ τη διατήρηση του ρήγματος μεταξύ του πρώην πρωθυπουργού και της κυβέρνησης, με αποκορύφωμα την ευθεία επίθεση που εξαπέλυσε την περασμένη Παρασκευή.

«Υπάρχει ρήγμα, είναι σαφές πως έχει απομακρυνθεί, θα συμβούλευα όμως το εξής: Ο Αντώνης Σαμαράς έχει κάποιους συμβούλους δίπλα του. Δεν αναφέρομαι σε όλους αλλά σε κάποιους. Καλό είναι να αντιληφθούν αυτοί οι άνθρωποι ότι δεν διαχειρίζονται έναν απλό βουλευτή αλλά έναν πρώην πρωθυπουργό», σχολίασε με νόημα μιλώντας στον ΑΝΤ1 ο Δημήτρης Μαρκόπουλος.

«Πάντα σε αυτά τα επίπεδα, κανένας δεν είναι μόνος του. Να καταλάβουν κάποιοι στον περίγυρό του ότι διαχειρίζονται έναν πρώην πρωθυπουργό. Μην βάζουν κάποιοι το δικό τους μικρό συμφέρον ή τη δική τους ατζέντα πάνω από το όνομα Αντώνης Σαμαράς, γιατί η επιτυχία ή αποτυχία ενός εγχειρήματος είναι εντελώς διαφορετική ενός απλού βουλευτή από ενός πρώην πρωθυπουργού», πρόσθεσε χαρακτηριστικά.

Στην ίδια γραμμή και ο Κώστας Κυρανάκης, ο οποίος είπε σε συνέντευξή του στο Action24, απαντώντας σε ερώτηση για το αν η επανεμφάνιση Τσίπρα μπορεί να βοηθήσει την επαναπροσέγγιση Σαμαρά-ΝΔ: «Ο Τσίπρας ξυπνάει μνήμες Novartis, ξυπνάει μνήμες ενεργειών που έγιναν εναντίον του Αντώνη Σαμαρά, ξυπνάει μνήμες που ίσως βοηθήσει το επιτελείο του πρώην πρωθυπουργού να φρεσκάρει τις αναμνήσεις από εκείνη την περίοδο».

Σ.Σ.