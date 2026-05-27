Αμύγδαλα ή καρύδια; Διατροφολόγοι εξηγούν πώς επηρεάζουν την υγεία του εγκεφάλου και αν πρέπει να προτιμάτε το ένα έναντι του άλλου για καλύτερη γνωστική λειτουργία.

Οφέλη των καρυδιών

«Οι περισσότεροι γνωρίζουν ότι τα λιπαρά ψάρια, όπως ο σολομός και το σκουμπρί, περιέχουν ωμέγα-3 λιπαρά οξέα που είναι εξαιρετικά για τον εγκέφαλο. Ωστόσο, και τα καρύδια αποτελούν φυτική πηγή αυτού του απαραίτητου θρεπτικού συστατικού», τονίζει η διατροφολόγος Destini Moody.

Τα καρύδια είναι από τις πλουσιότερες τροφές σε ALA (άλφα-λινολενικό οξύ), έναν τύπο ωμέγα-3 φυτικής προέλευσης, και περιέχουν 2,5 φορές την ημερήσια συνιστώμενη ποσότητα ανά ουγγιά.

Το ALA βοηθά στη διατήρηση των μεμβρανών των εγκεφαλικών κυττάρων και μπορεί να συμβάλει σε διαδικασίες όπως η δημιουργία νέων νευρώνων και η ενίσχυση των συνδέσεων μεταξύ τους (νευροπλαστικότητα).

Τα καρύδια περιέχουν επίσης πολυφαινόλες με αντιοξειδωτική και αντιφλεγμονώδη δράση που προστατεύουν τα εγκεφαλικά κύτταρα από τη φθορά της ηλικίας. Επιπλέον, είναι από τις λίγες ξηρές τροφές με υψηλή περιεκτικότητα σε γ-τοκοφερόλη (μία από τις κύριες μορφές της βιταμίνης Ε), που μπορεί να έχει νευροπροστατευτική δράση.

Μελέτες δείχνουν ότι η κατανάλωση καρυδιών μπορεί να επιβραδύνει τη γνωστική έκπτωση σε ηλικιωμένους υψηλού κινδύνου, να βελτιώσει τη μνήμη και τις εκτελεστικές λειτουργίες μέσα στην ημέρα.

Οφέλη των αμυγδάλων

Τα κύρια οφέλη των αμυγδάλων για την υγεία του εγκεφάλου προέρχονται από τη βιταμίνη Ε.

«Μια μερίδα αμυγδάλων 28 γραμμαρίων περιέχει περίπου το ήμισυ των ημερήσιων αναγκών σας σε βιταμίνη Ε, μια λιποδιαλυτή βιταμίνη που λειτουργεί επίσης ως αντιοξειδωτικό», αναφέρει η Moody.

«Στον εγκέφαλο, η βιταμίνη Ε βοηθά στην προστασία των εγκεφαλικών κυττάρων από βλάβες που μπορούν να οδηγήσουν σε νευροεκφυλιστικές διαταραχές».

Σε αντίθεση με τα καρύδια, τα οποία περιέχουν γ-τοκοφερόλη, τα αμύγδαλα είναι πλούσια σε α-τοκοφερόλη, η πιο άμεσα απορροφήσιμη μορφή της βιταμίνης Ε. (Η γ-τοκοφερόλη πρέπει πρώτα να μεταβολιστεί από το ήπαρ).

Έρευνες δείχνουν ότι χαμηλή πρόσληψη βιταμίνης Ε σχετίζεται με αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης άνοιας. Νέα μελέτη που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό «The Journal of Nutrition» διαπίστωσε επίσης ότι η τακτική κατανάλωση αμυγδάλων βελτίωσε την εκτελεστική λειτουργία, την ταχύτητα επεξεργασίας και τη συνολική γνωστική λειτουργία σε άτομα με προδιαβήτη.

Καρύδια VS αμύγδαλα: ποιο είναι καλύτερο για την υγεία του εγκεφάλου;

Οι ειδικοί τονιζουν ότι δεν υπάρχει ξεκάθαρος «νικητής».

Πολλές από τις ισχυρότερες συνδέσεις μεταξύ των ξηρών καρπών και της γνωστικής υγείας σχετίζονται στην πραγματικότητα με τα καρδιομεταβολικά τους οφέλη, όπως η μείωση της LDL χοληστερόλης, η βελτίωση της αρτηριακής πίεσης και η υποστήριξη της μεταβολικής υγείας - όλα αυτά αποτελούν παράγοντες κινδύνου για τη άνοια.

Σύμφωνα με την American Heart Association, η καρδιά και ο εγκέφαλος «είναι αλληλεξαρτώμενα μέρη και συνδέονται μέσω κοινών παραγόντων κινδύνου» και η λήψη μέτρων για την προστασία της καρδιάς σας μπορεί επίσης να επιβραδύνει την εμφάνιση ή την εξέλιξη της γνωστικής δυσλειτουργίας αργότερα στη ζωή. Λαμβάνοντας υπόψη ότι η έρευνα έχει προσδιορίσει τους ξηρούς καρπούς ως τρόφιμα που μπορεί να μειώσουν τον κίνδυνο καρδιακών παθήσεων, η κατανάλωση καρυδιών ή αμυγδάλων μπορεί να συμβάλει σημαντικά στη στήριξη της υγείας του εγκεφάλου σας.

Ωστόσο, αν εξετάσουμε αυστηρά τον τρόπο με τον οποίο δρουν στον εγκέφαλο, τα καρύδια μπορεί να έχουν ένα μικρό πλεονέκτημα. «Τα καρύδια έχουν έναν πιο άμεσο μηχανισμό δράσης όσον αφορά την υγεία του εγκεφάλου, καθώς τα ωμέγα-3 έχουν ισχυρότερη επιστημονική τεκμηρίωση και μεγαλύτερη επίδραση στη νευροπροστασία», λέει η Moody.

Ωστόσο, η κατανάλωση και των δύο αποτελεί μια έξυπνη επιλογή για τον εγκέφαλό σας και γενοικότερα την υγεία σας.

Με πληροφορίες από Prevention