Δείτε την κλασική συνταγή για να φτιάξετε την πιο νόστιμη σκορδαλιά για την 25η Μαρτίου.

Η σκορδαλιά με καρύδια είναι μια από τις πιο αυθεντικές και γευστικές εκδοχές του αγαπημένου συνοδευτικού. Η πλούσια, κρεμώδης υφή των καρυδιών δένει αρμονικά με την έντονη γεύση του σκόρδου, δημιουργώντας ένα αποτέλεσμα γεμάτο άρωμα και χαρακτήρα. Τα καρύδια προσθέτουν μια ήπια γλυκύτητα και ξηρή γεύση που ισορροπεί την ένταση του σκόρδου. Πολτοποιημένα σωστά, τα καρύδια κάνουν τη σκορδαλιά πλούσια και βελούδινη, χωρίς να χρειάζεται υπερβολικό λάδι.

Υλικά

2 φλιτζάνια καρύδια (καθαρισμένα)

3–4 σκελίδες σκόρδο (ανάλογα με το πόσο έντονη τη θέλετε)

3–4 κουταλιές της σούπας ξίδι

½ φλιτζάνι ελαιόλαδο

Αλάτι

Λίγο νερό (όσο χρειαστεί για την υφή)

Εκτέλεση

Σε ένα μπλέντερ ή γουδί, πολτοποιείτε τα καρύδια μέχρι να γίνουν σχεδόν πάστα. Προσθέτετε το σκόρδο και συνεχίζετε το χτύπημα μέχρι να ομογενοποιηθεί το μείγμα. Στη συνέχεια, ρίχνετε το ξίδι και το αλάτι και αρχίζετε να προσθέτετε σταδιακά το ελαιόλαδο, χτυπώντας συνεχώς ώστε να «δέσει» η σκορδαλιά. Αν το μείγμα είναι πολύ πηχτό, προσθέτετε λίγο νερό μέχρι να αποκτήσει την επιθυμητή, κρεμώδη υφή. Για έξτρα γεύση προσθέστε στη σκορδαλιά σας ψιλοκομμένο σχοινόπρασο. Ταιριάζει ιδανικά και χαρίζει φρεσκάδα και άρωμα.

Τα μυστικά της επιτυχίας για αέρινη γεύση

Το σκόρδο είναι η «ψυχή» της συνταγής όμως η δυνατή του αψάδα και η επίμονη μυρωδιά συχνά προβληματίζουν. Ευτυχώς, υπάρχουν απλά μυστικά που διατηρούν τη γεύση, αλλά περιορίζουν την ένταση.

Πρώτα απ’ όλα, αφαιρέστε το εσωτερικό φύτρο από κάθε σκελίδα σκόρδου. Πρόκειται για το μικρό πρασινωπό κομμάτι στο κέντρο, το οποίο ευθύνεται σε μεγάλο βαθμό για τη βαριά μυρωδιά και την πικρή επίγευση. Η αφαίρεσή του κάνει τη σκορδαλιά πιο ήπια και ευχάριστη.

Μια ακόμα αποτελεσματική τεχνική είναι το ελαφρύ ψήσιμο του σκόρδου. Αν το βάλετε για λίγα λεπτά στο γκριλ ή στον φούρνο, η γεύση του γίνεται πιο γλυκιά και λιγότερο «επιθετική», χωρίς να χάνει το άρωμά του. Εναλλακτικά, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε πάστα σκόρδου, που προσφέρει ισορροπημένο αποτέλεσμα και πιο απαλή ένταση.

Η επιτυχία της σκορδαλιάς δεν κρύβεται μόνο στο σκόρδο, αλλά και στην ισορροπία των υπόλοιπων υλικών. Το λάδι, το ξίδι και το αλάτι πρέπει να προστίθενται σταδιακά. Οι ποσότητες στις συνταγές είναι ενδεικτικές – η καλύτερη πρακτική είναι να δοκιμάζετε και να προσαρμόζετε τη γεύση ανάλογα με τις προτιμήσεις σας.

