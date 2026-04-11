Με μόλις 30 δευτερόλεπτα θα φτιάξετε ένα απίθανο συνοδευτικό για το τραπέζι της Λαμπρής.

Η τυροκαυτερή είναι ένα από τα πιο χαρακτηριστικά συνοδευτικά στο πασχαλινό τραπέζι, ένας μεζές που συνδυάζει απλότητα και ένταση στη γεύση. Βρίσκεται σχεδόν σε κάθε γιορτινό τραπέζι και έχει τον δικό της ξεχωριστό ρόλο, να «ξυπνάει» τον ουρανίσκο και να απογειώνει κάθε μπουκιά. Με βάση τη φέτα και έντονα αρώματα από καυτερή πιπεριά ή μπούκοβο, αποτελεί ιδανικό συνοδευτικό για ψητά κρέατα, σουβλάκια, πατάτες φούρνου, αλλά και απλό φρέσκο ψωμί ή πίτες. Δεν χρειάζεται περίπλοκες τεχνικές ούτε πολλά υλικά, μόνο σωστή ισορροπία και καλής ποιότητας προϊόντα για να γίνει πραγματικά απολαυστική.

Υλικά

300 γρ. φέτα

200 γρ. τυρί κρέμα

20 γρ. κόκκινη πιπεριά

5 γρ. σκόνη τσιλι

1/2 σκελίδα σκόρδο

50 ml ελαιόλαδο

Εκτέλεση

Σε ένα μούλτι, ανακατεύουμε όλα μας τα υλικά, μέχρι να αποκτήσουν μια βελούδινη υφή. Διατηρείται στο ψυγείο.

