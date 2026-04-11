Με ισορροπημένη γεύση, αρωματικά στοιχεία και πιο «ελαφρύ» χαρακτήρα, αποτελεί μια ιδανική πρόταση για όσους θέλουν να απολαύσουν το αγαπημένο πιάτο με έναν διαφορετικό τρόπο.

Η μαγειρίτσα είναι ένα από τα πιο εμβληματικά πιάτα της ελληνικής παράδοσης, άρρηκτα συνδεδεμένο με το βράδυ της Ανάσταση και το τέλος της νηστείας. Αν και η κλασική της εκδοχή βασίζεται στα αρνίσια εντόσθια, τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότεροι αναζητούν πιο ελαφριές και εύπεπτες επιλογές. Η μαγειρίτσα με κοτόπουλο αποτελεί μία από τις πιο επιτυχημένες εναλλακτικές, συνδυάζοντας την παράδοση με μια πιο σύγχρονη διατροφική προσέγγιση.

Η βασική διαφορά αυτής της εκδοχής βρίσκεται στην επιλογή του κρέατος. Το κοτόπουλο, και ιδιαίτερα το φιλέτο από στήθος ή μπούτι, προσφέρει πιο ήπια γεύση και λιγότερα λιπαρά, καθιστώντας τη σούπα πιο ελαφριά χωρίς να υστερεί σε νοστιμιά. Παράλληλα, διατηρείται η χαρακτηριστική υφή της μαγειρίτσας, χάρη στο ρύζι και το αυγολέμονο που δένουν το σύνολο. Το μαρούλι και τα φρέσκα κρεμμυδάκια χαρίζουν φρεσκάδα, ενώ τα μυρωδικά όπως ο άνηθος, ο μαϊντανός και ο δυόσμος ενισχύουν το άρωμα και δίνουν στο πιάτο τον παραδοσιακό του χαρακτήρα. Η προσθήκη λευκού κρασιού κατά το μαγείρεμα συμβάλλει στη δημιουργία μιας πιο σύνθετης και γεμάτης γεύσης.

Η μαγειρίτσα με κοτόπουλο είναι ιδανική επιλογή για όσους δεν καταναλώνουν εντόσθια, αλλά και για όσους θέλουν ένα πιο ελαφρύ γεύμα μετά τη νηστεία. Προσφέρει πρωτεΐνη υψηλής ποιότητας, είναι πιο φιλική προς το πεπτικό σύστημα και μπορεί να προσαρμοστεί εύκολα ανάλογα με τις προτιμήσεις του καθενός.

{https://exchange.glomex.com/video/v-crx9xh2llbrd?integrationId=40599y14juihe6ly}

Υλικά

3 κ.σ. ελαιόλαδο

1 κρεμμύδι ψιλοκομμένο

1 σκελίδα σκόρδο ψιλοκομμένο

600 γρ. φιλέτο από μπούτι κοτόπουλο

4 φρέσκα κρεμμυδάκια

100 ml λευκό ξηρό κρασί

1/2 φλιτζάνι ρύζι γλασέ

2 κ.σ. μουστάρδα

1 ματσάκι άνηθο ψιλοκομμένο

1 μικρό μαρούλι

1,5 λίτρο ζωμό κότας

Αλάτι

Φρεσκοτριμμένο πιπέρι

Για το αυγολέμονο:

2 αυγά (χωρισμένα σε κρόκους και ασπράδια)

Χυμός από 1 λεμόνι

Εκτέλεση

Σε μια κατσαρόλα ζεσταίνετε το ελαιόλαδο σε μέτρια φωτιά και σοτάρετε το ψιλοκομμένο κρεμμύδι μέχρι να γυαλίσει. Προσθέτετε το σκόρδο και συνεχίζετε το σοτάρισμα για λίγα δευτερόλεπτα, μέχρι να απελευθερώσει τα αρώματά του. Στη συνέχεια, ρίχνετε το κοτόπουλο κομμένο σε μικρά κομμάτια και το σοτάρετε μέχρι να αλλάξει χρώμα και να ροδίσει ελαφρά, για περίπου 5 λεπτά. Αν θέλετε πιο παραδοσιακή γεύση, μπορείτε σε αυτό το στάδιο να προσθέσετε και λίγα συκωτάκια.

Προσθέτετε τα φρέσκα κρεμμυδάκια και σβήνετε με το λευκό κρασί. Αφήνετε για λίγο να εξατμιστεί το αλκοόλ και να μείνουν τα αρώματα. Στη συνέχεια, ρίχνετε το ρύζι και ανακατεύετε καλά. Αν χρειαστεί, προσθέτετε λίγο ζεστό νερό για να διατηρηθεί ο βρασμός. Ενσωματώνετε τη μουστάρδα και ανακατεύετε μέχρι να δέσουν τα υλικά. Προσθέτετε τον άνηθο και το μαρούλι και συνεχίζετε το ανακάτεμα. Έπειτα, ρίχνετε σταδιακά τον ζεστό ζωμό κότας μέχρι να καλυφθούν τα υλικά. Αλατοπιπερώνετε και αφήνετε τη σούπα να σιγοβράσει για περίπου 30 λεπτά, μέχρι να χυλώσει.

Αυγολέμονο – Το μυστικό για τέλεια υφή

Χτυπάτε τα ασπράδια σε απαλή μαρέγκα με σύρμα ή μίξερ. Σε ξεχωριστό μπολ χτυπάτε ελαφρά τους κρόκους και τους ενσωματώνετε στα ασπράδια. Προσθέτετε τον χυμό λεμονιού και ανακατεύετε καλά. Παίρνετε 2-3 κουταλιές από τον ζεστό ζωμό της σούπας και τις προσθέτετε σιγά-σιγά στο μείγμα αυγολέμονου, ανακατεύοντας συνεχώς, ώστε να εξισορροπηθεί η θερμοκρασία. Αποσύρετε την κατσαρόλα από τη φωτιά και προσθέτετε το αυγολέμονο, ανακατεύοντας απαλά για να δέσει η σούπα χωρίς να κόψει.