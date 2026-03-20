Η διαδικασία ξαλμυρίσματος διαρκεί 1 με 2 ημέρες το πολύ, ανάλογα με το φιλέτο.

Ο μπακαλιάρος αποτελεί το καθιερωμένο πιάτο της 25ης Μαρτίου και δεν λείπει από κανένα τραπέζι ανήμερα της διπλής γιορτής που τιμάμε την επέτειο της Ελληνικής Επανάσταση του 1821 και τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου. το συγκεκριμένο έθιμο έχει καθιερωθεί εδώ και δεκαετίες, κυρίως λόγω του ότι ο παστός μπακαλιάρος ήταν ένα από τα πιο εύκολα διαθέσιμα ψάρια ακόμη και σε ορεινές περιοχές της χώρας, όπου δεν υπήρχε πρόσβαση σε φρέσκο ψάρι.

Πώς διαλέγουμε μπακαλιάρο

Πρέπει πρώτα να επιλέξουμε ένα κομμάτι μπακαλιάρου καλής ωρίμανσης. Θα πρέπει να είναι λευκόσαρκος με εύκαμπτο κρέας. Τα καλύτερα κομμάτια του είναι τα χοντρά φιλέτα από το κάτω μέρος της κοιλιάς. Είτε πρόκειται για παστό με κόκαλο είτε για φιλεταρισμένο υγράλατο, το φιλέτο πρέπει να είναι αρκετά χοντρό ώστε να μη διαλύεται στο μαγείρεμα, ενώ το αλάτι πρέπει να είναι χοντρό για ισορροπημένη γεύση. Αποφεύγουμε ψάρια με κίτρινα ή σκούρα στίγματα στη σάρκα, καθώς αυτά δείχνουν ότι είναι πολυκαιρισμένα.

Η προετοιμασία ξεκινά με τον καθαρισμό του μπακαλιάρου. Αρχικά αφαιρούμε την ουρά και τα πτερύγια με ένα ψαλίδι κουζίνας, ώστε να διευκολύνεται η διαχείριση και το μαγείρεμα. Στη συνέχεια, με ένα μυτερό μαχαίρι αφαιρούμε την πέτσα στην ουρά και την ξεπλένουμε καλά με καθαρό νερό, εξασφαλίζοντας ότι δεν υπάρχουν υπολείμματα αλατιού ή ακαθαρσίες.

Το ξαλμύρισμα είναι το «μυστικό» για έναν νόστιμο μπακαλιάρο

Ωστόσο, για να είναι επιτυχημένο το πιάτο, το πιο κρίσιμο στάδιο είναι το σωστό ξαλμύρισμα. Αν δεν γίνει σωστά, το αποτέλεσμα μπορεί να είναι είτε υπερβολικά αλμυρό είτε άγευστο. Η διαδικασία απαιτεί χρόνο και προσοχή, αλλά είναι απλή αν ακολουθηθούν μερικά βασικά βήματα. Αρχικά, ο μπακαλιάρος πρέπει να κοπεί σε κομμάτια, ώστε να διευκολυνθεί η απομάκρυνση του αλατιού. Στη συνέχεια, τοποθετείται σε ένα μεγάλο μπολ με άφθονο κρύο νερό, έτσι ώστε να καλύπτεται πλήρως. Το μπολ πρέπει να διατηρείται στο ψυγείο καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας, για λόγους υγιεινής αλλά και καλύτερου αποτελέσματος.

Το ξαλμύρισμα διαρκεί περίπου 48 ώρες. Κατά τη διάρκεια αυτού του διαστήματος, είναι απαραίτητο να αλλάζεται το νερό κάθε 4 έως 6 ώρες. Το νερό πρέπει να είναι πάντα καθαρό και κρύο, καθώς έτσι απομακρύνεται σταδιακά το περιττό αλάτι από το ψάρι. Όσο πιο συχνά γίνεται η αλλαγή του νερού, τόσο πιο ισορροπημένη θα είναι η γεύση.

Πριν το μαγείρεμα, καλό είναι να δοκιμάσετε ένα μικρό κομμάτι για να βεβαιωθείτε ότι έχει ξαλμυριστεί επαρκώς. Αν παραμένει αλμυρός, μπορείτε να συνεχίσετε το μούλιασμα για λίγες ακόμη ώρες. Όταν είναι έτοιμος, στραγγίξτε τον καλά και στεγνώστε τον με χαρτί κουζίνας, ώστε να είναι ιδανικός για τηγάνισμα ή ψήσιμο.

