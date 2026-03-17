Η 25η Μαρτίου είναι διατροφικά συνδυασμένη με τον μπακαλιάρο σκορδαλιά.

Περάσαμε τα μέσα Μαρτίου και προετοιμάζομαστε για την διπλή εορτή της 25ης Μαρτίου, μια μέρα εθνικής αργίας με ιδιαίτερο συμβολισμό τόσο σε εθνικό επίπεδο όσο και για τους ορθόδοξους πιστούς. Φέτος η 25η Μαρτίου «πέφτει» Τετάρτη γεγονός που φέρνει χαμόγελα σε μικρούς και μεγάλους καθώς κερδίζουν μια μέρα ανάπαυλας όμως αν συνδυαστεί με άδεια την Δευτέρα και την Τρίτη και αξιοποιώντας το σαββατοκύριακο που προηγείται, δημιουργείται ένα ξεχωριστό πενθήμερο που δεν περνά απαρατήρητο.

Στις 25 Μαρτίου γιορτάζουμε την Επανάσταση του 1821 που έγινε εναντίον του τουρκικού ζυγού μετά από 400 χρόνια σκλαβιάς με τελικό στόχο των εξεγερμένων Ελλήνων την ίδρυση ανεξάρτητου κράτους, του ελληνικού κράτους που υπάρχει ακόμη και σήμερα.

Όπως, όμως, και στην περίπτωση της 28ης Οκτωβρίου, έτσι και την 25η Μαρτίου γιορτάζουμε ουσιαστικά την έναρξη και όχι τη λήξη της επανάστασης. Η επέτειος να γιορτάζουμε τον εθνικό ξεσηκωμό στις 25 Μαρτίου καθιερώθηκε στις 15 Μαρτίου 1838 από τον βασιλιά Όθωνα, προκειμένου να συνδεθεί με το εκκλησιαστικό γεγονός του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου. Ήταν και επιθυμία του Αλέξανδρου Υψηλάντη και της Φιλικής Εταιρείας να συνδεθεί η έναρξη της επανάστασης με μια μεγάλη εκκλησιαστική εορτή για να τονωθεί το φρόνημα των υπόδουλων Ελλήνων.

Παράλληλα γιορτάζουμε και τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου, μία από τις μεγαλύτερες γιορτές του Χριστιανισμού.

Ο μπακαλιάρος σκορδαλιά δεν λείπει από το τραπέζι της 25ης Μαρτίου

Το διατροφολόγιο της 25ης Μαρτίου επιβάλλει να τρώμε μπακαλιάρο σκορδαλιά καθώς διανύουμε την νηστεία της Σαρακοστής και το κρέας είναι απαγορευμένο. Η Εκκλησία λοιπόν για εκείνη την μέρα προτείνει κατάλυση της νηστείας επιτρέποντας το ψάρι, το λάδι και το κρασί. Όσον αφορά στο γιατί επιλέχθηκε ο μπακαλιάρος για να τιμάται αυτή η ημέρα, η Ελλάδα, εκτός από το μεγάλο παραθαλάσσιο μέτωπο και τον νησιωτικό της χώρο, έχει και έναν μεγάλο ορεινό όγκο. Στα νησιά φυσικά έτρωγαν φρέσκο ψάρι, αλλά οπουδήποτε αλλού ο παστός μπακαλιάρος ήταν η φτηνή και εύκολη λύση, η οποία πέρασε και στην παράδοση. Έτσι, ο παστός μπακαλιάρος, που μπορούσε να διατηρηθεί εκτός ψυγείου, ήταν η καλύτερη λύση για όσους έμεναν σε ορεινές περιοχές και, επιπλέον ήταν πολύ φθηνός, γεγονός που τον έκανε ιδιαίτερα προσιτό σε όλους και που ανέβασε τη δημοφιλία του. Αυτός είναι και ο λόγος που η κωδική του ονομασία είναι «ψάρι του βουνού», αλλά και «Φτωχογιάννης», μια που η χαμηλή τιμή του τον καθιστά προσιτό σε όλους.

{https://exchange.glomex.com/video/v-d8ph29y4ywn5?integrationId=40599y14juihe6ly}

{https://exchange.glomex.com/video/v-d8p5ylrx122p?integrationId=40599y14juihe6ly}

{https://exchange.glomex.com/video/v-d8ofhctgn301?integrationId=40599y14juihe6ly}