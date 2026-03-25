Ένα μικρό απρόοπτο σημειώθηκε μετά την ολοκλήρωση της παρέλασης στο Σύνταγμα και κατά τη διάρκεια των δηλώσεων του Προέδρου της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνου Τασούλα. Ενώ ο ίδιος ξεκίνησε να κάνει δηλώσεις, μετά από περίπου 2 λεπτά φάνηκε να κομπιάζει και να ζητά να επαναληφθεί η δήλωση λέγοντας χαρακτηριστικά «να το πω από την αρχή; Να το διακόψουμε».
{https://x.com/yorgisAnyfantis/status/2036777153295941761}
Το πλάνο άλλαξε και έδειξε την Ακρόπολη με τον παρουσιαστή να σχολιάζει «συμβαίνουν κι αυτά στις μεταδόσεις». Μετά από λίγο ο κ. Τασούλας συνέχισε τη δήλωσή του μπροστά στις κάμερες.
{https://exchange.glomex.com/video/v-dhbs9vttrzr5?integrationId=40599y14juihe6ly}