Δείτε τη δήλωση που έκανε on air.

Ένα μικρό απρόοπτο σημειώθηκε μετά την ολοκλήρωση της παρέλασης στο Σύνταγμα και κατά τη διάρκεια των δηλώσεων του Προέδρου της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνου Τασούλα. Ενώ ο ίδιος ξεκίνησε να κάνει δηλώσεις, μετά από περίπου 2 λεπτά φάνηκε να κομπιάζει και να ζητά να επαναληφθεί η δήλωση λέγοντας χαρακτηριστικά «να το πω από την αρχή; Να το διακόψουμε».

Το πλάνο άλλαξε και έδειξε την Ακρόπολη με τον παρουσιαστή να σχολιάζει «συμβαίνουν κι αυτά στις μεταδόσεις». Μετά από λίγο ο κ. Τασούλας συνέχισε τη δήλωσή του μπροστά στις κάμερες.

