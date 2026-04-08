Οι ηγέτες στην κοινή τους δήλωση τονίζουν την ανάγκη για την προστασία του αμάχου πληθυσμού του Ιράν.

Την δεκαπενθήμερη εκεχειρία ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν χαιρέτισαν οι ευρωπαίοι ηγέτες, υποστηρίζοντας τον τερματισμό του πολέμου μέσω των διαπραγματεύσεων και της διπλωματικής οδού.

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες εκφράζουν την ευγνωμοσύνη τους προς το Πακιστάν και όλους τους εταίρους που συνέβαλαν στη διευκόλυνση της σημαντικής αυτής συμφωνίας, υπογραμμίζοντας παράλληλα την ανάγκη για άμεση πρόοδο προς μια ουσιαστική και διαπραγματευμένη λύση.

Τονίζουν ότι μια τέτοια εξέλιξη είναι ζωτικής σημασίας για την προστασία του άμαχου πληθυσμού στο Ιράν και για τη διασφάλιση της σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή, αποτρέποντας ταυτόχρονα τον κίνδυνο μιας σοβαρής παγκόσμιας ενεργειακής κρίσης.

Στο πλαίσιο αυτό, δηλώνουν τη στήριξή τους στις συνεχιζόμενες διπλωματικές προσπάθειες, επισημαίνοντας ότι βρίσκονται σε στενή επικοινωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες και άλλους διεθνείς εταίρους.

Παράλληλα, απευθύνουν έκκληση προς όλες τις πλευρές να τηρήσουν την κατάπαυση του πυρός, συμπεριλαμβανομένου και του Λιβάνου, ενώ διαβεβαιώνουν ότι οι κυβερνήσεις τους θα συμβάλουν ενεργά στη διασφάλιση της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Την παραπάνω δήλωση συνυπογράφουν ο Προέδρος Μακρόν (Γαλλία), η Πρωθυπουργός Μελόνι (Ιταλία), ο Καγκελάριος Μερτς (Γερμανία), ο Πρωθυπουργός Στάρμερ (Βρετανία), ο Πρωθυπουργός Κάρνεϊ (Καναδάς), η ασκούσα καθήκοντα Πρωθυπουργού Φρέντερικσεν (Δανία), ο Πρωθυπουργός Γέτεν (Ολλανδία), ο Πρωθυπουργός Σάντσεθ (Ισπανία), ο Πρωθυπουργός Μητσοτάκης (Ελλάδα), η Πρωθυπουργός Τακαΐτσι (Ιαπωνία), η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής φον ντερ Λάιεν και ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Κόστα.