Όσα είπε ο Τάσος Χαλκιάς στην κάμερα του «Happy Day» και την Όλγα Λαφαζάνη.

Μία σύντομη αλλά αποκαλυπτική συνέντευξη παραχώρησε ο Τάσος Χαλκιάς στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day» και τη δημοσιογράφο Όλγα Λαφαζάνη, απόσπασμα της οποίας προβλήθηκε σήμερα, Τετάρτη 8 Απριλίου.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, ο ηθοποιός αναφέρθηκε τόσο στην επαγγελματική του πορεία, όσο και στις αναμνήσεις των παιδικών του χρόνων και τον πατέρα του.

Τόνισε μάλιστα, ότι το ταλέντο του στην υποκριτική πηγάζει από τον πόνο παντός είδους που έχει δεχθεί στη ζωή του: «Πυρήνας του ταλέντου μου είναι ο πόνος, παντός είδους. Ο πρωταρχικός πόνος που ένιωσα ήταν κυρίως σωματικός και προερχόταν από το ξύλο που έτρωγα από τον πατέρα μου», ανέφερε αρχικά ο Τάσος Χαλκιάς.

Σε δεύτερο χρόνο, έκανε σαφές ότι τα προσωπικά του βιώματα, δεν συνάδουν με κάποια μορφή κακοποίησης: «Για να μην παρεξηγηθώ, δικαίως το έτρωγα. Όταν έτρωγα μία γερή μπουνιά στο πρόσωπο, πονούσα, παιδί ήμουν, 15-16 χρονών. Ήταν μία εποχή που τα παιδιά έπρεπε να τρώνε ξύλο. Κάποιοι επιμένουν «άρα κακοποιηθήκατε». Όχι, δεν κακοποιήθηκα καθόλου, έφαγα το ξύλο που μου έπρεπε».

Και συνέχισε: «Εκείνη την εποχή δεν ήταν εύκολο να γυρίζεις μετά από 16 ώρες δουλειά, να κοιμάσαι τέσσερις ώρες και μετά να φύγεις πάλι για άλλες 16 ώρες δουλειάς μέσα στη μουτζούρα, μέσα στα πλοία και τα καράβια και να ακούς και τη μαμά να λέει «ο Τασούλης έκανε πάλι αυτό, ο άλλος εκείνο…». Μπορεί ο πατέρας να ασχοληθεί με αυτά τα πράγματα; Πάρε μία από εδώ, πάρε και μία από εκεί για να μην το ξανακάνεις».

Μάλιστα, κάνοντας αναδρομή στο παρελθόν, αναφέρθηκε στη στιγμή που τον είχε χτυπήσει ο δάσκαλός του στο σχολείο, μία συνθήκη που είχε κάνει τον πατέρα του να αντιδράσει: «Όταν με χτύπησε ο δάσκαλος στο σχολείο, τον έπιασε ο πατέρας μου στο καφενείο και του είπε «Αυτόν εδώ, τον δέρνω μόνο εγώ. Μην ξαναβάλεις χέρι πάνω του γιατί θα σε πάρει ο διάολος». Και τότε κατάλαβα ότι ο πατέρας μου από αγάπη με βαράει. Άρα, λοιπόν, δεν είμαι κακοποιημένος. Μια χαρά τις έφαγα και σε καλό μου βγήκε».

Τέλος, όταν ρωτήθηκε για το λόγο που ο ίδιος αρνήθηκε αυτή την πρακτική ως γονιός, σημείωσε: «Εγώ δούλευα με άλλες συνθήκες πάνω στην οικογένειά μου και από σκέψη αλλά και από την εποχή».

