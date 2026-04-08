Ποιος ή ποια παίκτρια του MasterChef 10, θα κερδίσει την πολυπόθητη ασυλία;

Η εβδομάδα «Thriller» συνεχίζεται στο MasterChef 10 και οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές!

Στο χθεσινό επεισόδιο (Μ. Τρίτη 7/4) για πρώτη φορά όλοι οι διαγωνιζόμενοι βρέθηκαν αντιμέτωποι μαγειρικά με όλους! Οι προσπάθειές τους, βαθμολογήθηκαν, διαμορφώνοντας την 1η κατάταξη στον πίνακα.

Στην κορυφή βρίσκεται ο Πέτρος Ελευθεριάδης με 1.000 βαθμούς, ενώ ακολουθούν ο Τάσος Παυλίδης με 900 και ο Φίλιπ Βάκος με 800. Στις τρεις τελευταίες θέσεις βρίσκονται η Κωνσταντίνα Μάστρου με 70, ο Σαμ Μπεκίρη με 60 και η Μενεξιά Μαυροπούλου με 50 βαθμούς.

Βρισκόμαστε, όμως, ακόμα στην αρχή και τίποτα δεν έχει κριθεί!

Απόψε, Μ. Τετάρτη 8 Απριλίου, ακολουθεί η τρίτη δοκιμασία της εβδομάδας «Thriller» και όλα μπορούν να ανατραπούν!

Οι διαγωνιζόμενοι διεκδικούν όσο το δυνατόν περισσότερους βαθμούς, προκειμένου να βρεθούν σε μια καλύτερη θέση στην κατάταξη!

Ο χρόνος μαγειρικής που θα έχουν απόψε στη διάθεσή τους είναι 60’. Μόνο που σε αυτή τη δοκιμασία το ζητούμενο δεν θα είναι το ίδιο για όλους. Οκτώ διαγωνιζόμενοι θα μαγειρέψουν ένα αλμυρό πιάτο, ενώ οι υπόλοιποι οκτώ ένα γλυκό πιάτο, με κοινό βασικό υλικό το μήλο.

Οι νέες βαθμολογίες, που θα προκύψουν σε κάθε 8αδα, θα προστεθούν στις ήδη υπάρχουσες, διαμορφώνοντας έτσι τη νέα κατάταξη στον πίνακα.

Για εκείνον ή εκείνη που θα βρεθεί στην κορυφή της κατάταξης, η εβδομάδα «Thriller» ολοκληρώνεται απόψε, καθώς θα κερδίσει ασυλία και θα εξασφαλίσει τη θέση του στον διαγωνισμό.

Ποιος ή ποια θα καταφέρει να παρουσιάσει το καλύτερο πιάτο και να κερδίσει την πολύτιμη ασυλία;