Ξεκίνησε η πασχαλινή έξοδος, πού έχει κίνηση τώρα στους δρόμους.

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η πασχαλινή έξοδος των εκδρομέων, με χιλιάδες πολίτες να εγκαταλείπουν τα αστικά κέντρα με προορισμό την περιφέρεια για τις γιορτές του Πάσχα. Η κίνηση στις εθνικές οδούς είναι αυξημένη από νωρίς, ιδιαίτερα στα βασικά οδικά δίκτυα εξόδου, όπως η Εθνική Οδός Αθηνών–Κορίνθου και η Εθνική Οδός Αθηνών–Λαμίας, όπου παρατηρούνται καθυστερήσεις και χαμηλές ταχύτητες, κυρίως σε σημεία με αυξημένο φόρτο.

Η Ελληνική Αστυνομία έχει θέσει σε εφαρμογή αυξημένα μέτρα οδικής ασφάλειας, με εντατικούς ελέγχους σε όλο το εθνικό και επαρχιακό δίκτυο. Τα μέτρα περιλαμβάνουν παρουσία περισσότερων περιπολικών, ρυθμίσεις κυκλοφορίας, καθώς και ελέγχους για υπερβολική ταχύτητα, οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ και χρήση ζώνης ασφαλείας και κράνους. Παράλληλα, σε ισχύ βρίσκονται και τα περιοριστικά μέτρα για την κυκλοφορία βαρέων οχημάτων σε συγκεκριμένες ώρες, με στόχο τη διευκόλυνση της μετακίνησης των εκδρομέων και τη μείωση του κινδύνου ατυχημάτων

Πού έχει κίνηση αυτή την ώρα

Με αυξημένη κίνηση και καθυστερήσεις εξελίσσεται η έξοδος των εκδρομέων, με τα μεγαλύτερα προβλήματα να εντοπίζονται σε βασικούς οδικούς άξονες της Αττικής με τους οδηγούς να κινούνται με χαμηλές ταχύτητες, αντιμετωπίζοντας σημαντικές καθυστερήσεις. Μεγάλα προβλήματα εντοπίζονται στον Κηφισό, κυρίως στο ρεύμα ανόδου, από το Μοσχάτο έως τη Νέα Χαλκηδόνα, ενώ έντονη συμφόρηση παρατηρείται και στον κόμβο της Μεταμόρφωσης. Αντίστοιχα, δυσχέρεια στην κυκλοφορία υπάρχει στη Λεωφόρο Αθηνών, από το Παλατάκι μέχρι τον Σκαραμαγκά, αλλά και στη Λεωφόρο Σχιστού στο ρεύμα προς Σκαραμαγκά.

Σύμφωνα με ενημέρωση από την Τροχαία, κίνηση έχει τώρα σε αυτά τα σημεία:

* Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Στην Εθνική Οδός Αθηνών–Κορίνθου (Λ. Αθηνών – έξοδος), παρατηρείται έντονη συμφόρηση από το Δαφνί έως τα διυλιστήρια.

(Λ. Αθηνών – έξοδος), παρατηρείται έντονη συμφόρηση από το Δαφνί έως τα διυλιστήρια. Στην Εθνική Οδός Αθηνών–Λαμίας , αυξημένη είναι η κίνηση από το ύψος της Αθήνας έως τον κόμβο Καλυφτάκη, στο ρεύμα εξόδου.

, αυξημένη είναι η κίνηση από το ύψος της Αθήνας έως τον κόμβο Καλυφτάκη, στο ρεύμα εξόδου. Στην Αττική Οδός , καθυστερήσεις σημειώνονται από την Κάντζα έως την έξοδο προς Λαμία (ρεύμα προς Ελευσίνα).

, καθυστερήσεις σημειώνονται από την Κάντζα έως την έξοδο προς Λαμία (ρεύμα προς Ελευσίνα). Στη Λεωφόρος Σχιστού , προβλήματα καταγράφονται στο ρεύμα προς τη Λεωφόρο Αθηνών.

Σημαντικές καθυστερήσεις καταγράφονται στο κέντρο της Αθήνα, με το ρεύμα ανόδου της Λεωφόρος Συγγρού, την Οδός Αρδηττού, τη Λεωφόρος Βασιλέως Κωνσταντίνου και την Οδός Καλλιρόης να παρουσιάζουν αυξημένο φόρτο. Ιδιαίτερα επιβαρυμένη είναι η κατάσταση και γύρω από το Σύνταγμα.

Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό - Άνοιξε η κλειστή λωρίδα στην Κάντζα

Στην Αττική Οδό παρατηρούνται σημαντικές καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα, από την Παιανία έως την Κηφισίας, λόγω προηγούμενου ατυχήματος. Το εμπλεκόμενο όχημα έχει ήδη απομακρυνθεί και αριστερή λωρίδα στο ρεύμα προς Ελευσίνα ύψος Κάντζας δόθηκε εν νέου στην κυκλοφορία.

Παράλληλα παρατηρούνται καθυστερήσεις και στα δύο ρεύματα. Στο ρεύμα προς Ελευσίνα, οι καθυστερήσεις ξεπερνούν τα 30 λεπτά από την Παιανία έως την Κηφισίας, ενώ υπάρχει καθυστέρηση 5–10 λεπτών στην έξοδο για Λαμία και 10–15 λεπτών από Πλακεντίας έως Κηφισίας στην Περιφερειακή Υμηττού. Στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο, οι οδηγοί αντιμετωπίζουν καθυστερήσεις 5–10 λεπτών από τη Μεταμόρφωση έως την Κηφισίας και 5–10 λεπτών στην έξοδο για Λαμία. Παράλληλα κατάγραφονται καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο 5΄-10΄από Κύμης έως Πεντέλης.

Κίνηση και στο Λιμάνι του Πειραιά

Παρόμοια εικόνα επικρατεί και στον Πειραιά, όπου πλήθος ταξιδιωτών κατευθύνεται προς το λιμάνι για αναχώρηση προς τα νησιά, προκαλώντας έντονη κυκλοφοριακή συμφόρηση στην ευρύτερη περιοχή.

