Αποαγόρευση social media σε παιδιά κάτω των 15 ετών από 1η Ιανουαρίου του 2027 ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Η ρύθμιση θα έρθει μέσα στο καλοκαίρι του 2026 και θα τεθεί σε εφαρμογή την 1η Ιανουαρίου 2027.

Συγκεκριμένα σε ανάρτησή του ο πρωθυπουργός ανέφερε:

Στη συνέχεια θα ακολουθήσει κοινή συνέντευξη Τύπου για το νέο πλαίσιο ρυθμίσεων για την πρόσβαση των ανήλικων στα social media από τους υπουργούς Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης Δημήτρη Παπαστεργίου και Επικρατείας, Άκη Σκέρτσο, στο υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης