Με ανάρτησή του ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να ανακοινώσει σήμερα την απαγόρευση της πρόσβασης στα social media για παιδιά κάτω των 15 ετών.
Εν συνεχεία, στις 13:00, θα πραγματοποιηθεί κοινή συνέντευξη Τύπου για το νέο πλαίσιο ρυθμίσεων για την πρόσβαση των ανήλικων στα social media από τους υπουργούς Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης Δημήτρη Παπαστεργίου και Επικρατείας Άκη Σκέρτσο.
Σύμφωνα με πληροφορίες, το σχέδιο θα στηρίζεται στους εξής πυλώνεις:
- Πρόληψη: πώς η πολιτεία φροντίζει να μην εθιστούν οι ανήλικοι και ποιός αναλαμβάνει την θεσμική εποπτεία [ενημέρωση γονέων, εκπαιδευτικών και μαθητών για τις βλαπτικές συνέπειες της υπέρχρησης]
- Περιορισμοί στην πρόσβαση στις πλατφόρμες: νέοι κανόνες για το ποιοί μπορούν να έχουν πρόσβαση, για πόσο χρονικό διάστημα και υπό ποιές προϋποθέσεις.
- Ρόλος και ευθύνες των γονέων: θα νομοθετηθεί η γονεϊκή εποπτεία.