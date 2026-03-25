Η νέα φιλοσοφία των Ενόπλων Δυνάμεων εδράζεται στη μεταρρύθμιση «Ατζέντα 2030» και στο νέο Δόγμα Αποτροπής.

Η στρατιωτική παρέλαση της 25ης Μαρτίου 2026 στην Αθήνα αποτυπώνει με σαφή τρόπο τη μετάβαση των Ενόπλων Δυνάμεων στη νέα εποχή, με τα συστήματα καινοτομίας και τα νέα οπλικά συστήματα που παρουσιάστηκαν.

Κεντρικός άξονας της νέας αυτής στρατηγικής είναι η ανάπτυξη ενός εγχώριου αμυντικού οικοσυστήματος καινοτομίας και τεχνολογιών αιχμής, καθώς επίσης η ένταξη στις Ένοπλες Δυνάμεις σύγχρονων οπλικών συστημάτων που ενισχύουν την αποτρεπτική ισχύ της χώρας μας.

Για πρώτη φορά το σύνολο του προσωπικού παρέλασε με τη νέα στολή του «Σύγχρονου Μαχητή», η οποία ενσωματώνει σύγχρονες προδιαγραφές και παρέχει προστασία, ευελιξία και ισχύ πυρός. Όπως έχει τονίσει ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, «σύγχρονες Ένοπλες Δυνάμεις δεν νοούνται χωρίς σύγχρονους μαχητές».

Στην παρέλαση παρουσιάστηκαν ακόμη μια σειρά από σύγχρονα οπλικά συστήματα που αναβαθμίζουν τις επιχειρησιακές δυνατότητες των Ενόπλων Δυνάμεων.

Ξεχωριστή σημασία έχει η παρουσία του αντι-drone συστήματος ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ, το πρώτο προϊόν συνεργασίας του Ελληνικού Κέντρου Αμυντικής Καινοτομίας (ΕΛΚΑΚ) με την Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία (ΕΑΒ), το οποίο έχει ήδη εγκατασταθεί σε μονάδες του Πολεμικού Ναυτικού που επιχειρούν στην περιοχή της Ερυθράς Θάλασσας και στην Κύπρο.

Όπως έχει επισημάνει ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, «με την Ατζέντα 2030 ως οδικό χάρτη βαθιάς μεταρρύθμισης, τη νέα Δομή Δυνάμεων, τον δωδεκαετή Μακροπρόθεσμο Προγραμματισμό Αμυντικών Εξοπλισμών και την εισαγωγή τεχνολογιών αιχμής, οικοδομούμε τις πιο ισχυρές και σύγχρονες Ένοπλες Δυνάμεις στην ιστορία της σύγχρονης Ελλάδας».

Η παρουσία των συστημάτων καινοτομίας στην παρέλαση της 25ης Μαρτίου δεν αποτελεί απλώς επίδειξη νέων τεχνολογιών. Αντανακλά τη στρατηγική μετάβαση των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων σε ένα νέο μοντέλο επιχειρησιακής λειτουργίας, που βασίζεται στην τεχνολογική υπεροχή, την προσαρμογή στις σύγχρονες απαιτήσεις και την ενίσχυση της εθνικής αποτρεπτικής ισχύος.

ΤΡΟΧΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ Μ1117 (ΜΕΣΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ)

Διέλευση αμερικανικής προέλευσης Τεθωρακισμένων Οχημάτων Αναγνώρισης Μ1117, τα οποία εντάχθηκαν πρόσφατα στον Ελληνικό Στρατό.

Tα συγκεκριμένα οχήματα φέρουν ηλεκτρονικούς αισθητήρες οι οποίοι σχεδιάστηκαν και κατασκευάστηκαν αποκλειστικά από το 306 Εργοστάσιο Βάσης του Στρατoύ Ξηράς.

Διαθέτουν κάμερα υψηλής ευκρίνειας και Σύστημα Drone.

Αποτελούν αυτόνομα συστήματα επιτήρησης, τα οποία έχουν την δυνατότητα να μεταφέρουν την εικόνα, σε πραγματικό χρόνο στα Κέντρα Επιχειρήσεων.

ΌΧΗΜΑ ΜΕ ΔΥΟ ΤΟΡΠΙΛΕΣ ΕΠΙ ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΟΥ

Η Seahake – 4 είναι μια βαρέως τύπου, γερμανικής κατασκευής τορπίλη, σχεδιασμένη να βάλλεται από υποβρύχια. Κατασκευάζεται από την ΑTLAS Elektrοnik και αποτελεί ένα από τα πλέον σύγχρονα όπλα ανθυποβρυχιακού πολέμου.

Χρησιμοποιεί προηγμένο σύστημα καθοδήγησης οπτικής ίνας, που επιτρέπει στο υποβρύχιο να διατηρεί τον έλεγχο και να ανανεώνει τα δεδομένα στόχευσης καθ ́ όλη τη διάρκεια της πορείας της προς τον στόχο.

Έχει σχεδιαστεί για επιχειρήσεις σε βαθιά και ρηχά ύδατα, προσφέροντας αυξημένη ανθεκτικότητα σε παρεμβολές και αντίμετρα.

ΌΧΗΜΑ ΜΕ ΕΝΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΟΜΕΝΟ ΒΛΗΜΑ (Κ/Β) ASTER – 30 ΕΠΙ ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΟΥ

To ΑSTER 30 είναι ένα κατευθυνόμενο βλήμα επιφανείας - αέρος μεγάλου βεληνεκούς, σχεδιασμένο να αντιμετωπίζει όλα τα είδη των σύγχρονων αεροπορικών απειλών: αεροσκάφη, κατευθυνόμενα βλήματα και μη επανδρωμένα αεροχήματα.

Κατασκευάζεται από την Κοινοπραξία Eurosum στην οποία συμμετέχουν γαλλικές και ιταλικές εταιρείες. Διαθέτει προηγμένο σύστημα καθοδήγησης με το οποίο επιτυγχάνει αναχαίτιση των εχθρικών απειλών σε μεγάλες αποστάσεις, με μεγάλη ακρίβεια, γεγονός που το καθιστά βασικό πυλώνα μιας σύγχρονης αντιαεροπορικής και αντιβαλλιστικής άμυνας.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ DRONE «ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ»

Το σύστημα «ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ» είναι ένα antidrone σύστημα που έχει τη δυνατότητα να εντοπίζει και να εξουδετερώνει εχθρικά drone μέσω ηλεκτρονικών παρεμβολών. Είναι αποτέλεσμα της συνεργασίας του Ελληνικού Κέντρου Αμυντικής Καινοτομίας και της Ελληνικής Αεροπορικής Βιομηχανίας.

Ήδη έχει εγκατασταθεί στις φρεγάτες του Πολεμικού Ναυτικού που επιχειρούν στη Ερυθρά Θάλασσα, στο πλαίσιο της επιχείρησης «ΑΣΠΙΔΕΣ», με άριστα αποτελέσματα.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΞΟΥΔΕΤΕΡΩΣΗΣ DRONE «ΥΠΕΡΙΩΝ»

Το σύστημα ανίχνευσης και εξουδετέρωσης drone «Υπερίων» είναι η εξέλιξη του «Κένταυρος».

Βρίσκεται σε στάδιο προχωρημένων δοκιμών από την Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία.

Έχει τη δυνατότητα να εντοπίζει και να εξουδετερώνει αυτόματα, μέσω παρεμβολών, επιτιθέμενα drone, παρέχοντας κάλυψη 360 μοιρών στις Μονάδες μας.

ΜΗ ΕΠΑΝΔΡΩΜΕΝΟ ΑΕΡΟΣΚΑΦΟΣ S-100

Yπερσύγχρονο drone το οποίο περιέχεται στον εξοπλισμό των νέων φρεγατών Belharra.

Έχει τη δυνατότητα να εντοπίζει, να προσδιορίζει και να στοχοποιεί με ακρίβεια και χωρίς τη παρέμβαση του χειριστή πιθανές απειλές σε βάθος έως 100 χιλιόμετρα.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΗ ΕΠΑΝΔΡΩΜΕΝΟΥ ΑΕΡΟΧΗΜΑΤΟΣ «ΑΡΧΥΤΑΣ»

Προϊόν συνεργασίας της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων, της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και εταιρειών του ιδιωτικού τομέα της χώρας μας.

Έχει δυνατότητα κάθετης προσγείωσης και απογείωσης ώστε να μπορεί να επιχειρεί τόσο από την ξηρά όσο και από πολεμικά πλοία.

To μέγιστο ύψος πτήσης προσεγγίζει τα 5.000 μέτρα ενώ η αυτονομία του φτάνει τις 2 ώρες.

Μπορεί να αναλάβει αποστολές αναγνώρισης και επιτήρησης σε μεγάλη απόσταση.

Συμμετέχει ήδη σε ασκήσεις και επιχειρήσεις φρεγατών του Πολεμικού Ναυτικού, τόσο εντός όσο και εκτός ελληνικής επικράτειας.

ΜΗ ΕΠΑΝΔΡΩΜΕΝΑ ΑΕΡΟΧΗΜΑΤΑ «A900»

Μη επανδρωμένο ελικόπτερο που χρησιμοποιείται από τα πλοία του Πολεμικού Ναυτικού.

Εξοπλισμένο με ηλεκτρο-οπτικό σύστημα σύγχρονης τεχνολογίας, παρέχει, σε ζωντανή μετάδοση, ευκρινή αποτύπωση της επιφάνειας, σε βάθος 30 χιλιομέτρων.

ΥΠΟΒΡΥΧΙΟ SCOOTER «ROTINOR» - ΥΠΟΒΡΥΧΙΟ ΣΚΟΥΤΕΡ ΡΟΤΙΝΟΡ

Υποβρύχιο όχημα υποβοήθησης δύτη που χρησιμοποιείται σε ειδικές αποστολές κατάδυσης.

Χρησιμοποιείται από τους Υποβρύχιους Καταστροφείς για αφανή, αθόρυβη, και ταχύτατη διείσδυση στην περιοχή επιχειρήσεων.

ROBOT EOD ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

Οχήματα γενικής χρήσης τα οποία φέρουν τρία ρομποτικά συστήματα εξουδετέρωσης Αυτοσχέδιων Εκρηκτικών Μηχανισμών.

Δίνουν τη δυνατότητα απομακρυσμένης εξουδετέρωσης βομβών χωρίς να απαιτείται η προσέγγιση του χώρου από το προσωπικό.

ΣΜΗΕΑ ΒΙ ΜΠΑΤ (V-BAT) - Συστήματα Μη Επανδρωμένων Αεροχημάτων «V - BAT»

Είναι ένα από τα λίγα παγκοσμίως συστήματα Drone, με δυνατότητα κάθετης απογείωσης/προσγείωσης, γεγονός που αυξάνει την ευελιξία χρήσης.

Η αυτονομία πτήσεως του συστήματος το καθιστά ικανό να επιτηρεί σε βάθος 200 χλμ και για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Αναλαμβάνει αποστολές επιτήρησης - αναγνώρισης και στοχοποίησης, ενώ συμμετέχει και σε επιχειρήσεις έρευνας - διάσωσης.

ΚΙΝΗΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ DRONE

Αυτόνομες Μονάδες Παραγωγής Μη Επανδρωμένων Αεροχημάτων.

Έχουν κατασκευαστεί από το 306 Εργοστάσιο Βάσης Τεχνικού, διαθέτουν σύγχρονο εξοπλισμό και συσκευές τρισδιάστατης εκτύπωσης για την παραγωγή ανταλλακτικών drone στο πεδίο της μάχης.

Μπορούν να παράγουν επιτόπου μέχρι και 1.000 drone τύπου 1 FPV (First Person View) τον χρόνο και να παρέχουν τεχνική υποστήριξη στις Μονάδες που χρησιμοποιούν Μη Επανδρωμένα Αεροχήματα.

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ

Ο Κινητός Σταθμός Command and Control είναι ένα αυτόνομο Κέντρο Ελέγχου των Επιχειρήσεων.

Εξοπλισμένος με σύγχρονα μέσα επικοινωνιών και ψηφιακές εφαρμογές μεταφέρει σε πραγματικό χρόνο την εικόνα του πεδίου μάχης.

ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ «ΜΕΤΟΙΚΟΣ»

Ο Μεταφερόμενος Σταθμός Επικοινωνιών «ΜΕΤΟΙΚΟΣ» αποτελεί ένα αυτόνομο και ευέλικτο κόμβο επικοινωνιών, σχεδιασμένο και συναρμολογημένο από το Εργοστάσιο Τηλεπικοινωνιακών και Ηλεκτρονικών Μέσων (ΕΤΗΜ) της Πολεμικής Αεροπορίας.

Αποτελεί ένα, τελευταίας τεχνολογίας και υψηλής επιχειρησιακής αξίας τηλεπικοινωνιακό σύστημα, ικανό να αποκαθιστά ή να επαυξάνει τις επικοινωνίες σε οποιοδήποτε περιβάλλον και υπό οποιοσδήποτε συνθήκες.

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ «ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ»

Κινητό Επιχειρησιακό Κέντρο σχεδιασμένο να διευθύνει και να συντονίζει επιχειρήσεις αντιμετώπισης φυσικών και τεχνολογικών καταστροφών.

Εξοπλισμένο με σύγχρονα τηλεπικοινωνιακά συστήματα, ο «ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ» παρέχει δυνατότητα επικοινωνίας με τα επίγεια, θαλάσσια και εναέρια μέσα των Ενόπλων Δυνάμεων και της πολιτικής προστασίας.

Δυνάμεων και της πολιτικής προστασίας.

Διαθέτει μη Επανδρωμένα Αεροχήματα και κάμερα θερμικής και οπτικής παρατήρησης.

ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΜΑΧΗΤΗΣ