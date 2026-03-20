Άστατος θα είναι ο καιρός την 25η Μαρτίου σύμφωνα με την πρόγνωση του Κλέαρχου Μαρουσάκη.

Με άστατο σκηνικό, βροχές και κρύο θα πραγματοποιηθούν οι παρελάσεις για τον εορτασμό της 25ης Μαρτίου, στη δυτική, κεντρική και νότια χώρα.

Όπως αναφέρει ο μετεωρολόγος του Open, Κλέαρχος Μαρουσάκης, σε κάποιες περιοχές θα έχει κρύο και βροχές και αλλού συννεφιά και ηλιοφάνεια.

Ο καιρός σήμερα

Σήμερα επικρατεί ένα χειμωνιάτικο καιρικό σκηνικό. Αρχίζει σιγά σιγά και απομακρύνεται αυτό το κύμα κακοκαιρίας προς το νοτιοανατολικό Αιγαίο.

Και σήμερα θα έχουμε φαινόμενα προς τα ανατολικά και νότια. Λίγα φαινόμενα και λίγες χιονοπτώσεις σε βουνά της ηπειρωτικής χώρας.

Προς τα ανατολικά και νότια εντοπίζεται σήμερα ο έντονα άστατος καιρός, με βροχές και ακόμη και χιόνια σε μεγάλα υψόμετρα, λίγο πιο δυτικά πιο ήπιες οι καιρικές συνθήκες, με τη συννεφιά να εναλάσεται με την ηλιοφάνεια.

Οι άνεμοι φθάνουν ακόμα και τα επίπεδα θυέλλης στο Αιγαίο αλλά και στην Κρήτη (9 μποφόρ). Σε ότι αφορά τις θερμοκρασίες δεν θα ξεπεράσουν τους 14 βαθμούς Κελσίου στις περισσότερες περιοχές.

Στην Αττική σήμερα, έχουμε λίγες ασθενείς τοπικές βροχές, λίγες χιονονιφάδες σε Πάρνηθα και Κιθαιρώνα. Δυνατός ο άνεμος και το κρύο αρκετά έντονο, δεν θα ξεπεράσουμε τους 12 βαθμούς στο κέντρο της πόλης.

Στη Θεσσαλονίκη, αναμένουμε συννεφιές, με λίγα κάποια φαινόμενα στην περιοχή της Χαλκιδικής. Επικρατεί ένας τοπικά πολύ ισχυρός άνεμος και το κρύο έντονο (12 με 13 βαθμούς Κελσίου) αργά το μεσημέρι.

Η εξέλιξη του καιρού - Πώς θα γίνουν οι παρελάσεις την 25η Μαρτίου

Το Σάββατο, θα κυριαρχεί ο καιρός του βοριά. Θα έχουμε και πάλι βοριάδες στο Αιγαίο και θα κάνει κρύο. Τα όποια φαινόμενα θα εντοπίζονται προς τα ανατολικά και νότια.

Ανάλογο το σκηνικό και την Κυριακή. Δεν αναμένουμε αξιόλογες διακυμάνσεις, αρκετό το κρύο τη νύχτα και το πρωί. Ο βοριάς θα συνεχίσει μέσα στο Αιγαίο.

Από εβδομάδα έρχεται μια νέα κακοκαιρία. Δευτέρα βράδυ και Τρίτη, περνάει νέο βαρομετρικό χαμηλό και θα δώσει αρκετές βροχές στη δυτική, κεντρική και νότια χώρα ενώ η 25η Μαρτίου θα γίνει με κρύο. Άστατο καιρό και κρύο για τα ανατολικά και νότια τμήματα.

Η 25η Μαρτίου, χωρίζεται η χώρα μας σε δύο τμήματα. Ανατολικά και νότια πιο χειμωνιάτικος ο καιρός, δυτικά και βόρεια σχετικά πιο ανοιξιάτικος, ωστόσο κρύο θα επιμείνει το πρωί και τη νύχτα.

Ετσι θα πάμε μέχρι το τέλος του μήνα μέχρι και αρχές Απριλίου. Δηλαδή με έντονα άστατες καιρικές συνθήκες και σχετικά πιο χαμηλές θερμοκρασιακές τιμές, όμως εκεί κοντά στη μεγάλη εβδομάδα, φαίνεται να αλλάζει η ατμοσφαιρική κυκλοφορία και φαίνεται να πηγαίνουμε σε πιο ήπιες καιρικές συνθήκες.

Επομένως εκτιμάται οτι κοντά στα Πάσχα θα βελτιωθεί ο καιρός και θα ανέβουμε και θερμοκρασιακά.

