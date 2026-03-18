Το κουρκούτι με μπίρα είναι το μυστικό που «απογειώνει» τον μπακαλιάρο της 25ης Μαρτίου - Οι συμβουλές επιτυχίας για το εορταστικό τραπέζι μετά την παρέλαση.

25η Μαρτίου χωρίς παρέλαση και μπακαλιάρο σκορδαλιά δεν γίνεται! Ανήμερα της διπλής γιορτής μετά το πέρας των παρελάσεων, τα σπίτια σε όλη την επικράτεια γεμίζουν με τη χαρακτηριστική μυρωδιά του τηγανητού μπακαλιάρου και της σκορδαλιάς. Πρόκειται για μια παράδοση που συνδέει την εορτή της Εθνικής Επετείου με την γαστρονομική κουλτούρα της Ελλάδας, προσφέροντας ένα πιάτο που όλοι περιμένουν με ανυπομονησία.

Γιατί τρώμε μπακαλιάρο ανήμερα 25ης Μαρτίου και εν μέσω σαρακοστιανής νηστείας

Ο μπακαλιάρος επιλέγεται όχι τυχαία. Ιστορικά, το νωπό ψάρι ήταν δύσκολο να φτάσει στα ορεινά και απομακρυσμένα μέρη της Ελλάδας, ενώ ο παστός μπακαλιάρος μπορούσε να διατηρηθεί για μεγάλο διάστημα και να φτάσει παντού. Η διαδικασία του παστώματος – κόψιμο ή φιλετάρισμα, κάλυψη με χοντρό αλάτι και ξήρανση στον ήλιο – επέτρεπε στους Έλληνες να έχουν διαθέσιμο ένα νόστιμο και οικονομικό ψάρι για τις γιορτές. Η 25η Μαρτίου είναι μια μέρα που συνδυάζει την εθνική και θρησκευτική γιορτή καθώς γιορτάζουμε την Επανάσταση του 1821 και τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου. Παρά το γεγονός ότι είμαστε εν μέσω σαρακοστιανής νηστείας η Εκκλησία επιτρέπει την κατανάλωση ψαριού αυτή τη μέρα, τιμώντας τον Ευαγγελισμό με ένα χαρμόσυνο γεύμα. Η σκορδαλιά συνοδεύει πάντα τον μπακαλιάρο, ενισχύοντας τη γεύση και προσφέροντας ένα ισορροπημένο πιάτο. Το τραγανό ψάρι και η πλούσια σκορδαλιά δημιουργούν έναν συνδυασμό που έχει αγαπηθεί για αιώνες, ενώ η παράδοση του μπακαλιάρου σκορδαλιάς παραμένει ζωντανή, κρατώντας την ελληνική κουλτούρα ζωντανή σε κάθε γιορτή της 25ης Μαρτίου.

Μπακαλιάρος: Προσοχή στις απομιμήσεις

Δεν πρέπει να συγχέουμε τον παστό μπακαλιάρο με άλλες ποικιλίες όπως το λινγκ. Ο αυθεντικός υγράλατος μπακαλιάρος είναι αυτός που χρησιμοποιείται στην παραδοσιακή συνταγή και προσφέρει την ιδανική γεύση και υφή. Συμβουλές για την αγορά μπακαλιάρου δίνει η Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας στο καταναλωτικό κοινό ενόψει της 25η Μαρτίου.

«Όπως κάθε χρόνο, στη γιορτή του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου και της Εθνικής Επετείου της Ελληνικής Επανάστασης, την 25η Μαρτίου, η πλειονότητα των ελληνικών νοικοκυριών προγραμματίζουν να καταναλώσουν, σύμφωνα με το έθιμο, το ιδιαιτέρως δημοφιλές ψάρι της ελληνικής κουζίνας, τον μπακαλιάρο (βακαλάος). Ακριβώς λόγω της δημοφιλίας του όμως, δίνεται η ευκαιρία σε επιτήδειους να παραπλανήσουν το καταναλωτικό κοινό, προσφέροντάς του (με την ίδια τιμή), ένα άλλο ψάρι το οποίο παρουσιάζεται ως μπακαλιάρος, πλην όμως δεν είναι. Το ψάρι αυτό λέγεται λινγκ και ήδη έχουμε διαπιστώσει ότι βρίσκεται στις προθήκες των ιχθυοπωλείων», αναφέρει χαρακτηριστικά η ΕΕΚΕ.

«Οι αυθεντικοί υγράλατοι ή αλίπαστοι (παστοί) μπακαλιάροι προέρχονται από περιοχές του Ατλαντικού, του Ειρηνικού και της Γροιλανδίας. Η Ελληνική αγορά προμηθεύεται τον μπακαλιάρο κυρίως από τον Ατλαντικό και την Ισλανδία, Φιλανδία και Νορβηγία. Το παστωμένο ψάρι με την ονομασία λινγκ, πωλείται συνήθως δίπλα από τον αυθεντικό υγράλατο μπακαλιάρο, επομένως έχει μεγάλη σημασία να ελέγχουμε τις ταμπέλες του ιχθυοπωλείου. Πολλοί προμηθευτές αναγράφουν με μικρότερα γράμματα το χαρακτηριστικό «Λίνγκ» ή «Ling» και με μεγαλύτερα γράμματα την περιοχή προέλευσης, π.χ. ΙΣΛΑΝΔΙΑΣ. Επισημαίνουμε ότι τόσο ο αυθεντικός μπακαλιάρος όσο και το λίνγκ, έχει κόκκαλα οπότε η αναγραφή του χαρακτηριστικού αυτού δεν είναι επαρκής για την αποφυγή της σύγχυσης. O μπακαλιάρος έχει μια χαρακτηριστική λευκή γραμμή που διατρέχει το σώμα του κατά μήκος και από τις δυο του πλευρές. Αν δεν είναι ορατή και από τις δύο πλευρές αυτό δεν πρέπει να μας ανησυχεί γιατί μπορεί η γραμμή από τη μία πλευρά του ψαριού να είναι κρυμμένη εξαιτίας του φιλεταρίσματος», συμπληρώνει. «Μπορούμε να ξεχωρίσουμε την ποιότητα του καλού μπακαλιάρου, όπως και κάθε ψαριού, από το χρώμα του. Πρέπει να είναι λευκός, χωρίς κηλίδες ή κίτρινη απόχρωση και να μην επιλέγουμε ψάρι με ορατές αλλοιώσεις ή κιτρινισμένο χρώμα», καταλήγει η ΕΕΚΕ.

Το ιδανικό κουρκούτι για μπακαλιάρο τραγανό και γευστικό

Το κουρκούτι είναι ένας από τους πιο δημοφιλείς τρόπους για να δώσουμε στα τηγανητά μας μια τραγανή, χρυσαφένια και αφράτη κρούστα, διατηρώντας ταυτόχρονα το εσωτερικό ζουμερό και τρυφερό. Σε αντίθεση με το αλεύρωμα ή πανάρισμα, το κουρκούτι δημιουργεί ένα προστατευτικό στρώμα γύρω από το τρόφιμο, το οποίο απομονώνει τη θερμότητα του λαδιού και επιτρέπει στο φαγητό να τηγανιστεί ομοιόμορφα χωρίς να στεγνώσει. Το μυστικό για να γίνει πραγματικά τραγανός και χρυσαφένιος βρίσκεται στο κουρκούτι με μπίρα, μια συνταγή που συνδυάζει απλά υλικά, σωστή τεχνική και λίγη υπομονή. Η προσθήκη μπίρας εξασφαλίζει ότι ο μπακαλιάρος δεν απορροφά περιττό λάδι, παραμένει ζουμερός μέσα και έχει μια τραγανή, χρυσαφένια επιφάνεια.

Υλικά (για 1 κιλό μπακαλιάρο)

230 γρ. αλεύρι για όλες τις χρήσεις

30 γρ. κορν φλάουρ

1/2 κουτ. γλυκού μπέικιν πάουντερ

Αλάτι και φρεσκοτριμμένο πιπέρι

350 ml ξανθιά, παγωμένη μπίρα

30 ml ελαιόλαδο

Λίγο καγιέν ή άλλο καυτερό κόκκινο πιπέρι (προαιρετικά)

Εκτέλεση

Παγώνουμε το μπολ. Πριν ξεκινήσουμε, βάζουμε ένα βαθύ μπολ στο ψυγείο για περίπου μισή ώρα. Αυτό βοηθά το κουρκούτι να μείνει κρύο και να σταθεί καλύτερα πάνω στο ψάρι. Ανακατεύουμε τα στερεά. Βάζουμε στο μπολ το αλεύρι, το κορν φλάουρ, το μπέικιν πάουντερ, το αλάτι, το πιπέρι και, αν θέλουμε, λίγο καγιέν. Ανακατεύουμε καλά με ένα κουτάλι. Προσθέτουμε την μπίρα. Ρίχνουμε σιγά-σιγά την παγωμένη μπίρα και ανακατεύουμε γρήγορα. Δεν μας πειράζει αν μείνουν μικροί σβώλοι – το αποτέλεσμα θα είναι πιο αφράτο.Τελειώνουμε με ελαιόλαδο. Προσθέτουμε το ελαιόλαδο και κάνουμε ένα τελευταίο, γρήγορο ανακάτεμα. Αφήνουμε να κρυώσει. Το κουρκούτι πρέπει να σταθεί στο ψυγείο για περίπου 30 λεπτά, ώστε να είναι δροσερό και έτοιμο για χρήση.

Ζεσταίνουμε 1½–2 λίτρα λάδι σε μια κατσαρόλα ή βαθύ τηγάνι. Το λάδι πρέπει να είναι πολύ ζεστό πριν βάλουμε τον μπακαλιάρο. Τηγανίζουμε λίγα κομμάτια κάθε φορά, για να μην πέσει η θερμοκρασία του λαδιού και το ψάρι απορροφήσει πολύ λάδι. Το αποτέλεσμα θα είναι χρυσαφένια, τραγανή κρούστα και ζουμερό ψάρι μέσα.

Συμβουλές για τέλειο αποτέλεσμα

Η μπίρα πρέπει να είναι παγωμένη, καθώς αυτό βοηθά το κουρκούτι να γίνει πιο τραγανό.

Ανακατεύουμε γρήγορα, χωρίς υπερβολικό χτύπημα, για να παραμείνει αφράτο.

Αποφεύγουμε να τηγανίζουμε πολλά κομμάτια μαζί.

