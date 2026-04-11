Όταν γίνουν σωστά, δεν μένει ούτε μία στο ταψί. Είναι αυτό ακριβώς το πιάτο που όλοι δοκιμάζουν «λίγο ακόμα» μέχρι να τελειώσει.

Οι μελωμένες πατάτες φούρνου είναι ίσως το πιο αγαπημένο συνοδευτικό του πασχαλινού τραπεζιού και ειδικά δίπλα στον οβελία. Δεν είναι απλώς μια «πατάτα στο φούρνο», αλλά ένα πιάτο που όταν γίνει σωστά, μετατρέπεται σε απόλυτη γευστική εμπειρία. Τραγανές απ’ έξω, βουτυράτες και μελωμένες από μέσα, γεμάτες άρωμα λεμονιού, ρίγανης και σκόρδου. Το μυστικό για να γίνουν πραγματικά «λουκούμι» δεν είναι μόνο τα υλικά, αλλά η τεχνική. Το σωστό ψήσιμο, η ισορροπία στα υγρά και το συνεχές «πέρασμα» με τους χυμούς του ταψιού είναι αυτά που κάνουν τη διαφορά ανάμεσα σε απλές πατάτες και σε πατάτες που εξαφανίζονται από το τραπέζι πριν καν σερβιριστεί το κρέας.

Υλικά

1,5–2 κιλά πατάτες, κομμένες κυδωνάτες

5–6 κ.σ. ελαιόλαδο

Χυμός από 2–3 λεμόνια

1 κ.σ. μουστάρδα (για έξτρα δέσιμο και άρωμα)

3 σκελίδες σκόρδο, σπασμένες

2 κ.γ. ρίγανη (κατά προτίμηση ελληνική)

1 κ.γ. θυμάρι (προαιρετικά, αλλά απογειώνει τη γεύση)

1 ποτήρι ζεστό νερό ή ζωμός

Αλάτι

Φρεσκοτριμμένο πιπέρι

Εκτέλεση

Απλώνετε τις πατάτες σε μεγάλο ταψί σε μία στρώση, ώστε να ψήνονται ομοιόμορφα και να μην «βράζουν» η μία πάνω στην άλλη. Προσθέτετε ελαιόλαδο, λεμόνι, μουστάρδα, σκόρδο, ρίγανη, θυμάρι, αλάτι και πιπέρι και ανακατεύετε πολύ καλά με τα χέρια ώστε να πάει παντού η μαρινάδα. Ρίχνετε το ζεστό νερό ή ζωμό στο ταψί και καλύπτετε αρχικά με λαδόκολλα και αλουμινόχαρτο. Αυτό βοηθά τις πατάτες να μαλακώσουν εσωτερικά και να «ρουφήξουν» όλα τα αρώματα. Ψήνετε σε προθερμασμένο φούρνο στους 180°C για περίπου 1 ώρα και 15 λεπτά. Στη διάρκεια του ψησίματος, κάθε 20 λεπτά ανοίγετε και περιχύνετε τις πατάτες με τα υγρά του ταψιού. Αυτό είναι το πιο σημαντικό κόλπο για να γίνουν πραγματικά μελωμένες. Στο τέλος, αφαιρείτε τη λαδόκολλα και ανεβάζετε θερμοκρασία στους 200°C για 15–20 λεπτά, ώστε να αποκτήσουν χρυσαφένια κρούστα και ελαφρύ καραμέλωμα στις άκρες.

Μυστικά για πατάτες «λουκούμι»

Κόψιμο στο ίδιο μέγεθος: Για να ψηθούν όλες ομοιόμορφα.

Μην τις «πνίγετε» στο νερό: Θέλουμε να μελώσουν, όχι να βράσουν.

Λεμόνι στο τέλος και στην αρχή: Δίνει ένταση και φρεσκάδα στη γεύση.

Μουστάρδα για βάθος: Δεν φαίνεται, αλλά κάνει τεράστια διαφορά στο αποτέλεσμα.

Συχνό «πέρασμα» με ζουμιά: Είναι το μυστικό της μελωμένης υφής.

Ξεκούραση 10 λεπτών πριν το σερβίρισμα: Δένει τις γεύσεις και τις κάνει πιο έντονες.





