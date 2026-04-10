Εύκολη και απολαυστικί συνταγή για κατσικάκι στον φούρνο, ό,τι πρέπει για το Πάσχα.

Το ψητό κατσικάκι στον φούρνο είναι μία αρκετά ενδιαφέρουσα επιλογή για το Πασχαλινό τραπέζι. Αποτελεί ένα ιδιαίτερο έδεσμα μετά τη νηστεία της Σαρακοστής και είναι μία επιλογή διαφορετική από το καθιερωμένο παραδοσιακό «σούβλισμα». Το ιδανικό είναι βέβαια να συνδυάσετε και τα δύο.

Για τη συνταγή μπορείτε να επιλέξετε είτε κατσίκι είτε αρνί. Το κατσίκι έχει πιο ελαφριά γεύση, ενώ το αρνί είναι πιο ζουμερό. Σημαντικό ρόλο παίζει η ποιότητα του κρέατος, γι’ αυτό προτιμήστε ζώα ελευθέρας βοσκής.

Υλικά (για 4-6 άτομα)

Για το ταψί:

1 μπούτι αρνιού ή κατσικιού περίπου 2–2,5 κιλά

4-5 σκελίδες σκόρδο

2-3 κλωνάρια δεντρολίβανο

2 λεμόνια (χυμός)

100 ml ελαιόλαδο

1 κουταλιά της σούπας ρίγανη

Αλάτι και φρεσκοτριμμένο πιπέρι

150 ml λευκό κρασί

1,5 κιλό πατάτες, κομμένες

Για τη λαδορίγανη:

50 ml ελαιόλαδο

1 κουταλιά της σούπας ρίγανη

Αλάτι και πιπέρι

Χυμός από μισό λεμόνι (προαιρετικά)

Εκτέλεση

Προθερμαίνετε τον φούρνο στους 180°C. Τοποθετείτε το κρέας σε μεγάλο ταψί μαζί με τις πατάτες. Προσθέτετε το σκόρδο, το δεντρολίβανο, τον χυμό λεμονιού, το ελαιόλαδο, τη ρίγανη, το αλάτι και το πιπέρι. Περιχύνετε με το λευκό κρασί.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Στη συνέχεια σκεπάζετε το ταψί με αλουμινόχαρτο και ψήνετε για περίπου 2,5 έως 3 ώρες. Κατά τη διάρκεια του ψησίματος, ελέγχετε και αν χρειαστεί προσθέτετε λίγο νερό ή επιπλέον υγρά. Προς το τέλος αφαιρείτε το αλουμινόχαρτο για να ροδίσει το κρέας και οι πατάτες. Ανακατεύετε τα υλικά για τη λαδορίγανη και περιχύνετε το φαγητό στα τελευταία 20-30 λεπτά, ώστε να δώσει έξτρα άρωμα και γεύση.

Σερβίρεται ζεστό, συνοδευόμενο από χωριάτικη σαλάτα, γιαούρτι ή τζατζίκι και φρέσκο ψωμί. Πρόκειται για ένα παραδοσιακό πασχαλινό πιάτο που αναδεικνύει τη γεύση της ελληνικής κουζίνας με απλά και ποιοτικά υλικά.