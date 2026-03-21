Η τιμή του μπακαλιάρου στη Βαρβάκειο Αγορά φτάνει έως και τα 27 ευρώ το κιλό.

Ενόψει της 25ης Μαρτίου, η τιμή του μπακαλιάρου φέτος είναι ιδιαίτερα αυξημένη, καθιστώντας το παραδοσιακό τραπέζι ανήμερα της εθνικής επετείου και της γιορτής του Ευαγγελισμού αρκετά πιο «τσουχτερό» για τους καταναλωτές σε σύγκριση με προηγούμενα χρόνια. Ο μπακαλιάρος είναι συνδεδεμένος με την εθνική εορτή και την ελληνική παράδοση, καθώς η κατανάλωσή του την ημέρα αυτή αποτελεί μέρος του εορταστικού εθίμου. Παρά τη σημαντική αύξηση στις τιμές, πολλοί καταναλωτές εξακολουθούν να τον προτιμούν, βάζοντας όμως βαθύτερα το χέρι στην τσέπη.

Συγκεκριμένα, οι τιμές στη Βαρβάκειο Αγορά, μια από τις μεγαλύτερες αγορές ψαριών της Αθήνας, διαμορφώνονται ως εξής: ο υγράλατος μπακαλιάρος με κόκκαλο κοστίζει περίπου 21,90 ευρώ το κιλό, ενώ το φιλέτο μπακαλιάρου φτάνει έως και 27 ευρώ το κιλό, καθιστώντας το ένα από τα πιο ακριβά είδη ψαριού για την περίοδο αυτή. Το λινγκ, που ανήκει στην ίδια κατηγορία ψαριών, πωλείται πιο οικονομικά, περίπου 16,80 ευρώ το κιλό με κόκκαλο, ενώ ο κατεψυγμένος μπακαλιάρος κυμαίνεται γύρω στα 14 ευρώ το κιλό, προσφέροντας μια πιο προσιτή λύση για όσους θέλουν να κρατήσουν το κόστος χαμηλότερο.

Υπάρχουν ακόμη πιο οικονομικές επιλογές, όπως τα ντόπια μπακαλιαράκια, τα οποία κοστίζουν περίπου 10 ευρώ το κιλό, και ο βακαλάος πόλοκ, με μόλις 5 ευρώ το κιλό. Αυτές οι επιλογές είναι ιδιαίτερα δημοφιλείς για οικογένειες που θέλουν να σεβαστούν την παράδοση, χωρίς να υπερβαίνουν τον οικογενειακό προϋπολογισμό. Συνολικά, οι τιμές του μπακαλιάρου για την 25η Μαρτίου κυμαίνονται από 5 έως 27 ευρώ το κιλό, ανάλογα με το είδος και τη μορφή (φρέσκος, κατεψυγμένος, φιλέτο ή με κόκκαλο).