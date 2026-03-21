Το μυστικό για να πετύχετε μια αφράτη σκορδαλιά χωρίς να σας πέσει βαρύ το σκόρδο.

Η σκορδαλιά αποτελεί βασικό στοιχείο του ελληνικού τραπεζιού, ιδιαίτερα την ημέρα της 25η Μαρτίου, ωστόσο για πολλούς η έντονη γεύση του σκόρδου είναι αποτρεπτική. Υπάρχουν όμως απλά μυστικά που μπορούν να χαρίσουν ισορροπημένο αποτέλεσμα, χωρίς την έντονη «κάψα».

Το βασικότερο μυστικό είναι ο τρόπος επεξεργασίας του σκόρδου. Αντί να χρησιμοποιηθεί ωμό, μπορεί να ψηθεί ή να αφαιρεθεί η «καρδιά» του (το εσωτερικό φύτρο), που ευθύνεται σε μεγάλο βαθμό για την ένταση και τη βαριά μυρωδιά. Το ψητό σκόρδο, μάλιστα, αποκτά πιο γλυκιά και ήπια γεύση, χωρίς να χάνει το άρωμά του.

Εξίσου σημαντική είναι η σωστή αναλογία υλικών. Η πατάτα ή το ψωμί λειτουργούν εξισορροπητικά, «μαλακώνοντας» τη δύναμη του σκόρδου, ενώ το καλό ελαιόλαδο δένει το μείγμα και προσθέτει πλούσια υφή. Το ξίδι ή το λεμόνι πρέπει να προστίθενται σταδιακά, ώστε να δίνουν φρεσκάδα χωρίς να καλύπτουν τη γεύση.

Με αυτές τις απλές κινήσεις, η σκορδαλιά γίνεται πιο ευχάριστη και ισορροπημένη, χωρίς να χάνει τον παραδοσιακό της χαρακτήρα, παραμένοντας το απόλυτο συνοδευτικό για το τραπέζι της 25ης Μαρτίου μετά την παρέλαση.

