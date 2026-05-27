Οι συχνές παρεμβάσεις Καραμανλή και η ανησυχία του Μαξίμου για την επιρροή του στο πιθανό κόμμα Σαμαρά

Απαλλαγμένος από τα δεσμά της «κομματικής ορθότητας» και την φιλοδοξία για νέα αξιώματα - όπως επίμονα υποστηρίζει στα 70 του - ο Κ. Καραμανλής έχει αποφασίσει να παρεμβαίνει συχνά και να μιλάει ελεύθερα. Η ομιλία του στην παρουσίαση του νέου βιβλίου των Κ. Αρβανιτόπουλου - Κ. Φίλη παρουσία του Αντώνη Σαμαρά ήταν ενδεικτική…

Ο πρώην πρωθυπουργός έσφαξε με το… γάντι την σημερινή κυβέρνηση από την οποία έχει πάρει διαζύγιο καιρό τώρα. Μιλώντας θεσμικά χωρίς φανατισμό ή εκδικητικότητα.

Το Μαξίμου μετράει την στάση Καραμανλή στο κόμμα Σαμαρά

Και δεν είναι τυχαίο ότι το Μαξίμου δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στην στάση που θα τηρήσει ο Κ. Καραμανλής στο υπό διαμόρφωση νέο κόμμα Σαμαρά. Αν θα το ενισχύσει, δηλαδή, ή όχι. Σύμφωνα με πληροφορίες του Dnews ο Κ. Καραμανλής δεν σκοπεύει να αποστεί από τις αρχές της Ν.Δ. καθότι το όνομα του είναι ταυτισμένο με το κόμμα. Το κατά πόσο, όμως, μπορεί να επηρεάσει η δική του αποστασιοποίηση από την κυβέρνηση Μητσοτάκη παραδοσιακούς ψηφοφόρους της παράταξης, αυτό μένει να φανεί. Ήδη, στο παρασκήνιο υπάρχουν σαφές ενδείξεις ότι σειρά Καραμανλικών είναι έτοιμοι να προσχωρήσουν είτε ως υποψήφιοι είτε ως ψηφοφόροι στο υπό ίδρυση νέο δεξιό κόμμα.

Με το Μαξίμου να το γνωρίζει και να ποντάρει σε ένα καλό ποσοστό της ΝΔ. στην α΄κάλπη που θα λειτουργήσει αποτρεπτικά στη β΄κάλπη για όσους δυσαρεστημένους δεξιούς φλερτάρουν με το κόμμα Σαμαρά ή Καρυστιανού.

Τι καταλογίζει ο Κ. Καραμανλής στην κυβέρνηση

Το πρώτο πράγμα που καταλογίζει ο Κ. Καραμανλής στην κυβέρνηση Μητσοτάκη και από το οποίο δεν μετακινείται βήμα πίσω είναι το σκάνδαλο των υποκλοπών. Αλλά και η πεποίθηση του ότι οι θεσμοί στην χώρα και κυρίως η Δικαιοσύνη κακομεταχειρίζονται βάναυσα. Οι «αρμοί», δηλαδή ,του κράτους δικαίου. Και το είπε με καθαρό τρόπο στην χθεσινή του ομιλία.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

«Παράνομες ή τυπικά νομιμοφανείς παρακολουθήσεις πλήττουν τη Δημοκρατία. Το μεγαλύτερο ίσως πλήγμα είναι η διευρυνόμενη βεβαιότητα ότι οι θεσμοί, πρωτίστως μάλιστα η Δικαιοσύνη χειραγωγούνται» υποστήριξε.

Χρεώνει στην κυβέρνηση την αντισυστημική ψήφο

Αντίστοιχα, ο Κ. Καραμανλής άφησε σαφείς αιχμές για επιχείρηση «χειραγώγησης» της δημοσιογραφίας.

«Όταν οι πληροφορίες εξυπηρετούν κατεστημένα συμφέροντα ή καταντούν απροκάλυπτη απόπειρα χειραγώγησης, η Δημοκρατία πλήττεται» είπε αναφερόμενος σε όλες τις κυβερνήσεις της Δύσης κατά το λέω «στην πεθερά για να το ακούσει η νύφη».

Θεωρεί μάλιστα ότι η έλλειψη αμεροληψίας στην πληροφόρηση τροφοδοτεί πρωτίστως την αντισυστημική ψήφο… Μαζί με την αδιαφορία των κυβερνήσεων στις κραυγαλέες κοινωνικές ανισότητες.

«Δεν υπάρχει Πολιτική σταθερότητα χωρίς κοινωνική συνοχή»

«Καταφεύγουν οι κρατούντες με ευκολία στην προσπάθεια μείωσης και συκοφάντησης εκείνων που τολμούν να αμφισβητήσουν το δικό τους αφήγημα. Ενώ όλο και περισσότερος πλούτος συσσωρεύεται στα χέρια λιγότερων ατόμων απειλώντας την κοινωνική συνοχή» πρόσθεσε συνδέοντας την «πολιτική σταθερότητα» με την κοινωνική συνοχή και όχι με τον μπαμπούλα απουσίας ισχυρής αντιπολίτευσης .

Απόλυτα κατηγορηματικός εμφανίστηκε ο Κ. Καραμανλής και ως προς τις αρνητικές επιπτώσεις που θα επιφέρει στην Ελλάδα ο τουρκικός νόμος για την «Γαλάζια Πατρίδα» παρότι παραδέχθηκε ότι είναι κουρελόχαρτο από νομικής άποψης.

Προβληματισμός για την πολιτική των «ήρεμων νερών»

«Δεν αφήνει πλέον καμία αμφιβολία για τις απαράδεκτες αξιώσεις της Τουρκίας στο μισό Αιγαίο και δεσμεύει το κράτος της Τουρκίας για επιβολή του νόμου αυτού στο πεδίο» τόνισε αμφισβητώντας την πολιτική των «ήρεμων νερών».

«Όσο κατανοητή και αν είναι η προσπάθεια αποφυγής εντάσεων, εφ’ όσον η συμπεριφορά αυτή παρερμηνεύεται ως υποχωρητικότητα στην άσκηση και του παραμικρού δικαιώματός μας, ακόμα και στην καρδιά του Αιγαίου το κόστος καθίσταται δυσανάλογα μεγαλύτερο από το επιδιωκόμενο υποτιθέμενο όφελος» κατέληξε.

Τι πιστεύει ο Κ. Καραμανλής; Όχι ότι η Τουρκία θα επιτεθεί στην Ελλάδα. Αλλά ότι επιδιώκει κάτι πολύ χειρότερο. Γκριζάροντας μία προς μία όλες τις ελληνικές περιοχές που αμφισβητεί, η Άγκυρα προσπαθεί να δυσκολέψει την όποια σοβαρή διαπραγμάτευση επιχειρήσει μία μελλοντική ελληνική κυβέρνηση.

Προτείνει πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική

Τι αντιπροτείνει; Διπλωματικό μαραθώνιο της Αθήνας προτού ο νόμος της «Γαλάζιας Πατρίδας» γίνει νόμος του Τουρκικού Κράτους κα πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική. Που δεν θα παραχωρεί την μερίδα του λέοντος στις ΗΠΑ - αφού σύμφωνα με τον Κ. Καραμανλή η Αμερική βρίσκεται στη… δύση της - αλλά θα περιλαμβάνει συμμαχίες και με άλλες αναδυόμενες δυνάμεις όπως η Κίνα ή ακόμη και η Ρωσία. Με το ακράδαντο επιχείρημα ότι πλέον και ο Ντόναλντ Τραμπ συνομιλεί μαζί τους.