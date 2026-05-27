Δεν ήταν τυχαία η «χλιαρή» αντίδραση του Μαξίμου στο νέο κόμμα Τσίπρα...

Εντύπωση προκάλεσε η «χλιαρή» πρώτη αντίδραση του Μαξίμου για τα αποκαλυπτήρια του νέου φορέα Τσίπρα. Εν αντιθέσει για παράδειγμα, με την ανακοίνωση που εξέδωσε το ΠΑΣΟΚ, η οποία ήταν «φωτιά και λάβρα».

Η εξήγηση για αυτή την αντίδραση «από υποχρέωση», που λένε κάποιοι, είναι σύμφωνα με πληροφορίες πως έχει γίνει συζήτηση στο κυβερνητικό στρατόπεδο για τον τρόπο με τον οποίο θα αντιμετωπίζουν τον πρώην πρωθυπουργό.

Η απόφαση που πάρθηκε όπως φαίνεται, είναι να μην ανεβάζουν τους τόνους εναντίον του Αλέξη Τσίπρα για να μην τον «ψηλώσουν». Να κοιτάνε τα δικά τους και να αφήσουν ΕΛΑΣ και ΠΑΣΟΚ να φαγωθούν μεταξύ τους.

Αυτά προς ώρας, γιατί το πιθανότερο είναι η αντίδραση να μην είναι ίδια αν ο Τσίπρας «ψηλώσει» στις δημοσκοπήσεις.

