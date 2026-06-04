Ζητούν από τον δήμο βεβαίωση ότι δεν γίνονται κατολισθήσεις, για να λειτουργήσει ξανά ο Οδοντωτός.

Σε κόντρα ανάμεσα στον δήμο Καλαβρύτων, το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών και τον ΟΣΕ έχει εξελιχθεί η επαναλειτουργία του Οδοντωτού.

Ο ΟΣΕ επανήρθε με σημερινή ανακοίνωση, ενώ ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, καλεί τον δήμαρχο Καλαβρύτων, Θανάση Παπαδόπουλο, να υπογράψει τη βεβαίωση που ζητά ο ΟΣΕ- ότι δεν γίνονται κατολισθήσεις- προκειμένου να λειτουργήσει ο Οδοντωτός κατά τη θερινή περίοδο.

Στις 25 Μαΐου, ο δήμαρχος Καλαβρύτων έστειλε επιστολή στον διευθύνοντα σύμβουλο του ΟΣΕ, Χρήστο Παληό, με την οποία απαντούσε σε έγγραφο το οποίο ζητούσε από την τεχνική υπηρεσία του δήμου να χορηγήσει «βεβαίωση ή επίσημη ενημέρωση» σχετικά με την πιθανότητα εκδήλωσης κατολισθήσεων στην περιοχή της γραμμής του Οδοντωτού.

«Ο δήμος αδυνατεί να πιστοποιήσει ζητήματα γεωτεχνικής ασφάλειας σιδηροδρομικής γραμμής, για τα οποία την πλήρη ευθύνη αξιολόγησης, παρακολούθησης, συντήρησης και ασφαλούς λειτουργίας έχει ο ίδιος ο διαχειριστής και οι καθ' ύλην αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες. Σε περιπτώσεις που αφορούν κατολισθητικά φαινόμενα ο δήμος συμβουλεύεται τον ΕΑΓΜΕ ο οποίος διαθέτει την τεχνογνωσία», ανέφερε η επιστολή.

Σε ό,τι αφορά στο αίτημα να βεβαιωθεί ότι την περίοδο Ιουνίου-Οκτωβρίου, «λόγω των βελτιωμένων καιρικών συνθηκών, δεν παρατηρούνται έντονα κατολισθητικά ή συναφή γεωδυναμικά φαινόμενα», ο δήμος απάντησε πως «αναφέρει και δεν βεβαιώνει τον περιορισμό των φαινομένων κατά την διάρκεια των θερινών μηνών».

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Ωστόσο, ο δήμαρχος συμπλήρωνε ότι «προκειμένου να μη δοθεί η εσφαλμένη εντύπωση ότι ο δήμος Καλαβρύτων αρνείται να συμβάλει στην επαναλειτουργία του Οδοντωτού, σας δηλώνουμε ρητά ότι τόσο οι υπηρεσίας μας όσο και εγώ προσωπικά επικαλούμενος την εμπειρία των 130 ετών λειτουργίας του Οδοντωτού Σιδηρόδρομου Διακοπτού - Καλαβρύτων, θα υπογράψουμε κάθε βεβαίωση πραγματικών περιστατικών που εμπίπτει στις αρμοδιότητές μας».

Η επιστολή του δημάρχου Καλαβρύτων

«Αξιότιμε κύριε Διευθύνοντα Σύμβουλε,

Λάβαμε το έγγραφό σας, με το οποίο ζητάτε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Καλαβρύτων να σας χορηγήσει βεβαίωση ή επίσημη ενημέρωση σχετικά με την πιθανότητα εκδήλωσης κατολισθητικών φαινομένων στην περιοχή της γραμμής του Οδοντωτού Σιδηροδρόμου Διακοπτού – Καλαβρύτων.

Ο Δήμος αδυνατεί να πιστοποιήσει ζητήματα γεωτεχνικής ασφάλειας σιδηροδρομικής γραμμής, για τα οποία την πλήρη ευθύνη αξιολόγησης, παρακολούθησης, συντήρησης και ασφαλούς λειτουργίας έχει ο ίδιος ο Διαχειριστής και οι καθ' ύλην αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες. Σε περιπτώσεις που αφορούν κατολισθητικά φαινόμενα ο Δήμος συμβουλεύεται τον ΕΑΓΜΕ ο οποίος διαθέτει την τεχνογνωσία.

Ως προς το αίτημά σας υπό στοιχείο α), για «την τρέχουσα κατάσταση του αναγλύφου και των γεωμορφολογικών συνθηκών», σας παραπέμπουμε σε πρόσφατη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων «Λειτουργία της υφιστάμενης σιδηροδρομικής γραμμής (οδοντωτός) Διακοπτό - Καλάβρυτα Νομού Αχαΐας» (Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 20451/7596/15-12-2021)» που αποτυπώνει την περιοχή και εκπονήθηκε με αφορμή την πρόθεση σας για επέκταση της γραμμής του Οδοντωτού προς την Αγία Λαύρα.

Ως προς το στοιχείο β), αναφορικά με το εάν έχουν παρατηρηθεί νέα φαινόμενα από τον Μάρτιο 2026 έως σήμερα, ο Δήμος σας ενημερώνει ότι κανένα τέτοιο φαινόμενο δεν έχει πέσει στην αντίληψη μας.

Ως προς το στοιχείο γ), με το οποίο ζητείται να βεβαιωθεί ότι κατά την περίοδο Ιουνίου-Οκτωβρίου, «λόγω των βελτιωμένων καιρικών συνθηκών, δεν παρατηρούνται έντονα κατολισθητικά ή συναφή γεωδυναμικά φαινόμενα», ο Δήμος αναφέρει και δεν βεβαιώνει τον περιορισμό των φαινομένων κατά την διάρκεια των θερινών μηνών.

Παρά ταύτα, και προκειμένου να μη δοθεί η εσφαλμένη εντύπωση ότι ο Δήμος Καλαβρύτων αρνείται να συμβάλει στην επαναλειτουργία του Οδοντωτού, σας δηλώνουμε ρητά ότι τόσο οι υπηρεσίας μας όσο και εγώ προσωπικά επικαλούμενος την εμπειρία των 130 ετών λειτουργίας του Οδοντωτού Σιδηρόδρομου Διακοπτού - Καλαβρύτων, θα υπογράψουμε κάθε βεβαίωση πραγματικών περιστατικών που εμπίπτει στις αρμοδιότητές μας.

Συμπληρωματικά με τα παραπάνω σας παραπέμπω στην ίδια την αναφορά σας ότι δρομολογούνται διαδικασίες για Προγραμματική Συμφωνία με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος, η οποία και επιβεβαιώνει ακριβώς το πρόβλημα, ότι εφόσον απαιτούνται μελέτες για την ασφαλή επαναλειτουργία, αυτές έπρεπε και πρέπει να εκκινήσουν εγκαίρως.

Τέλος παρακαλώ όπως μας κοινοποιηθεί η απόφαση με την οποία οδηγήθηκε η σιδηροδρομική γραμμή Διακοπτού Καλαβρύτων σε αναστολή των δρομολογίων της καθώς και το σκεπτικό αυτής.

Ο Δήμος Καλαβρύτων παραμένει διαθέσιμος για κάθε θεσμική συνεργασία που συμβάλλει στην άμεση, ασφαλή και τεκμηριωμένη επαναλειτουργία του Οδοντωτού.

Κυρανάκης σε δήμαρχο: Σταματήστε να κρύβεστε και υπογράψτε

Ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης επιτέθηκε σήμερα στον Θανάση Παπαδόπουλο, καθώς σε ανοιχτή επιστολή κάνει λόγο για «μεγάλη αντίφαση» ανάμεσα στις δημόσιες δηλώσεις και τις πράξεις του δημάρχου Καλαβρύτων και για «αναξιοπιστία» των λεγομένων του σε συσκέψεις στο υπουργείο Μεταφορών.

Ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών σχολιάζει ότι ο Οδοντωτός «δεν θα επαναλειτουργήσει ούτε με δημόσιες δηλώσεις, ούτε με διαδηλώσεις» και καλεί τον δήμαρχο Καλαβρύτων να «σταματήσει να κρύβεται» και να υπογράψει με τις τεχνικές υπηρεσίες του δήμου τη βεβαίωση που ζητά ο ΟΣΕ.

Η ανοιχτή επιστολή του Κυρανάκη

Κύριε Δήμαρχε Καλαβρύτων, κ. Αθανάσιε Παπαδόπουλε,

Δεδομένης της μεγάλης αντίφασης μεταξύ των δημόσιων δηλώσεών και των πράξεών σας, αλλά και της αναξιοπιστίας των λεγομένων σας σε συσκέψεις στο Υπουργείο Μεταφορών, σας κοινοποιώ εκ νέου την ανακοίνωση του ΟΣΕ για την επαναλειτουργία του Οδοντωτού που ζητά την υπογραφή σας.

Στις 14/5 σε τοπικό ραδιόφωνο δηλώσατε επί λέξει: «Αν ο Υπουργός ζητάει την δικιά μου υπογραφή για την ευθύνη, να περνά το τρένο όπως περνά 130 χρόνια από το φαράγγι, χωρίς να έχουμε ατυχήματα από πτώσεις βράχων κλπ. Εγώ αυτό το αναλαμβάνω».

Την ίδια ημέρα σας απέστειλε ο ΟΣΕ επιστολή ζητώντας σχετική βεβαίωση. Παρήλθε μια εβδομάδα χωρίς απάντηση και λάβατε δεύτερη όχληση από τον ΟΣΕ. Στη συνέχεια απαντήσατε με επιστολή σας ότι «ο Δήμος αναφέρει αλλά δεν βεβαιώνει» σε αντίθεση με τα όσα είχατε δηλώσει δημοσίως.

Λαμβάνοντας υπόψιν:

• Τις προφορικές σας διαβεβαιώσεις στο δικό μου γραφείο στο Υπουργείο Μεταφορών για το γεγονός ότι «τους θερινούς μήνες δεν υπάρχουν ποτέ κατολισθήσεις», κάτι το οποίο επιβεβαίωσαν επίσης προφορικά οι εκπρόσωποί σας στη διευρυμένη σύσκεψη με τον Περιφερειάρχη και τους βουλευτές Αχαΐας που πραγματοποιήθηκε στις 30/3/2026.

• Τις εργασίες καθαρισμού της γραμμής που έχει πραγματοποιήσει ο ΟΣΕ ενόψει της επαναλειτουργίας του Οδοντωτού.

• Την ποινική διαδικασία που έχει ενεργοποιηθεί μετά από ενέργειες τοπικών παραγόντων των Καλαβρύτων αλλά και δικές σας δημόσιες δηλώσεις.

Σας καλώ να υπογράψετε με τις τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου σας τη βεβαίωση που ζητά ο ΟΣΕ ώστε ο Οδοντωτός να λειτουργήσει κατά τη θερινή περίοδο με ασφάλεια.

Ο Οδοντωτός δεν θα επαναλειτουργήσει ούτε με δημόσιες δηλώσεις, ούτε με διαδηλώσεις. Αναλάβετε με θάρρος την ευθύνη που σας αναλογεί ώστε να γίνει πράξη αυτό που ζητά η τοπική κοινωνία των Καλαβρύτων και σταματήστε να κρύβεστε.

ΟΣΕ: Ολοκληρώνονται οι εργασίες συντήρησης και καθαρισμού

Στο μεταξύ, σε σημερινή ανακοίνωση, ο ΟΣΕ αναφέρει πως για την επαναλειτουργία του Οδοντωτού, «υπό την προϋπόθεση βεβαίωσης από τις αυτοδικοικητικές Αρχές για τη μείωση κινδύνου κατολισθήσεων επί της γραμμής», ολοκληρώνονται οι εργασίες συντήρησης και καθαρισμού των σιδηροτροχιών σε όλη τη γραμμή Διακοφτό- Καλάβρυτα.

Σύμφωνα με τον Οργανισμό, ολοκληρώθηκαν εργασίες αποψίλωσης και καθαρισμού της σιδηροδρομικής γραμμής στο τμήμα από το 15ο έως το 22ο χιλιόμετρο. Για αύριο, Παρασκευή, προγραμματίστηκε η κυκλοφορία ειδικής αμαξοστοιχίας έργων, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι εργασίες στο υπόλοιπο τμήμα της γραμμής, «ενόψει της πιθανής επαναλειτουργίας του Οδοντωτού κατά τη θερινή περίοδο, που δεν παρατηρούνται έντονα καιρικά φαινόμενα».

Εξάλλου, ο ΟΣΕ υπενθυμίζει πως έχει ζητήσει από τις τεχνικές υπηρεσίες του δήμου Καλαβρύτων επίσημη ενημέρωση για την υφιστάμενη κατάσταση στην περιοχή του Βουραϊκού και στοιχεία σχετικά με την ύπαρξη ή μη κατολισθητικών φαινομένων μεγάλης έντασης κατά τη θερινή περίοδο, «χωρίς ωστόσο να υπάρχει μέχρι σήμερα σχετική βεβαίωση».

Η ανακοίνωση του ΟΣΕ

«Στο πλαίσιο των ενεργειών για την επαναλειτουργία του Οδοντωτού υπό την προϋπόθεση βεβαίωσης από τις Αυτοδικοικητικές Αρχές για τη μείωση κινδύνου κατολισθήσεων επί της γραμμής, οι Σιδηρόδρομοι Ελλάδος ολοκληρώνουν τις εργασίες συντήρησης και καθαρισμού των σιδηροτροχιών σε όλη τη γραμμή Διακοφτό-Καλάβρυτα.

Ήδη ολοκληρώθηκαν εργασίες αποψίλωσης και καθαρισμού της σιδηροδρομικής γραμμής στο τμήμα από το 15ο έως το 22ο χιλιόμετρο, με απομάκρυνση βλάστησης και υλικών που επηρεάζουν τη ζώνη διέλευσης της γραμμής.

Την Παρασκευή 5 Ιουνίου προγραμματίστηκε η κυκλοφορία ειδικής αμαξοστοιχίας έργων με προσωπικό του τμήματος γραμμής, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι εργασίες στο υπόλοιπο τμήμα της γραμμής, ενόψει της πιθανής επαναλειτουργίας του Οδοντωτού κατά τη θερινή περίοδο, που δεν παρατηρούνται έντονα καιρικά φαινόμενα.

Υπενθυμίζεται, ότι οι Σιδηρόδρομοι Ελλάδος έχουν ήδη ζητήσει από τις αρμόδιες τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου Καλαβρύτων επίσημη ενημέρωση για την υφιστάμενη κατάσταση στην περιοχή του Βουραϊκού, καθώς και στοιχεία σχετικά με την ύπαρξη ή μη κατολισθητικών φαινομένων μεγάλης έντασης κατά τη θερινή περίοδο, χωρίς ωστόσο να υπάρχει μέχρι σήμερα σχετική βεβαίωση.

Οι σχετικές πληροφορίες θα συνεκτιμηθούν με τα υπόλοιπα τεχνικά και επιχειρησιακά δεδομένα που εξετάζει ο Διαχειριστής Υποδομής.

Οι Σιδηρόδρομοι Ελλάδος συνεχίζουν όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την προετοιμασία της γραμμής και την αξιολόγηση των συνθηκών επαναλειτουργίας της, με απόλυτη προτεραιότητα την ασφάλεια επιβατών και εργαζομένων».