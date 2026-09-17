Την Κυριακή 4 Οκτωβρίου 2026.

Με αφορμή την ελληνική πρεμιέρα της ταινίας «Θυσία», το enfant terrible του γαλλικού σινεμά, ο Ρομέν Γαβράς, σκηνοθέτης του «Athena» και του viral short film «Storm» ανεβαίνει στην Κεντρική Σκηνή της Στέγης για ένα masterclass πάνω στην ακατέργαστη ενέργεια του σινεμά, τη δύναμη της μουσικής και τις εικόνες που μένουν.

Πώς εμπνέεται τις δυναμικές εικόνες του; Πώς χτίζει τους δυστοπικούς κόσμους του; Πώς επιλέγει τους χαρακτήρες που επιθυμεί να κινηματογραφήσει; Στο πλαίσιο της πανελλήνιας πρεμιέρας της τελευταίας του ταινίας μεγάλου μήκους «Θυσία», ο ελληνικής καταγωγής Γάλλος δημιουργός ανεβαίνει στην Κεντρική Σκηνή για ένα μοναδικό masterclass που συντονίζει ο βραβευμένος σκηνοθέτης Αργύρης Παπαδημητρόπουλος.

Αυτή η συνάντηση θα προσφέρει μια σε βάθος εξερεύνηση της προσέγγισής του στη δημιουργική διαδικασία και της φιλμογραφίας του, από το κινηματογραφικό ντεμπούτο του, Our Day Will Come, με πρωταγωνιστή τον Γάλλο ηθοποιό Βενσάν Κασέλ, μέχρι τη σύγχρονη τραγωδία με τίτλο Athena και από το βίντεο κλιπ του για το κομμάτι Gosh του Jamie XX μέχρι το επικό και ασυμβίβαστο Gener8ion.

Στο masterclass θα προβληθεί οπτικό υλικό, πυροδοτώντας μια δημιουργική και γόνιμη συζήτηση για τη δύναμη του σινεμά και την επιδραστικότητα της εικόνας.

Εισιτήρια

18:00 – 20:00



Κανονικό εισιτήριο: 30 €

Μειωμένο εισιτήριο, Φίλοι Στέγης, Κάτοικοι Γειτονιάς: 24 €

Ανεργίας: 21 €

ΑμεΑ, Συνοδός ΑμεΑ*: 10 €



Κράτηση εισιτηρίων εδώ



Για κράτηση θέσης ΑμεΑ και συνοδού ΑμεΑ, επικοινωνήστε στο 2130178036 ή μέσω email στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

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