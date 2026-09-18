Όπως αναμενόταν, ο Αλέξανδρος Αυλωνίτης εντάσσεται στην ΚΟ του ΠΑΣΟΚ.

Στην Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΠΑΣΟΚ προσχωρεί ο Αλέξανδρος Αυλωνίτης όπως είχε προαναγγείλει από νωρίς σήμερα η στήλη «Πληροφοριοδίτης»

Ο βουλευτής Κέρκυρας συναντήθηκε με τον Νίκο Ανδρουλάκη στο γραφείο του στη Βουλή και «έδωσαν τα χέρια».

«Καλωσορίζω τον Αλέξανδρο Αυλωνίτη στην Κ.Ο. του ΠΑΣΟΚ, έναν βουλευτή με έντονη παρουσία και κοινοβουλευτικό έργο. Χαίρομαι που θα ενώσουμε τις δυνάμεις μας για την πολιτική αλλαγή», σημείωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

«Το πιο σημαντικό αίσθημα που ένοιωσα ερχόμενος εδώ είναι χαρά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που με τιμάς. Είχα πάντοτε μία πάρα πολύ καλή εικόνα για σας και αυτή η εικόνα ουσιαστικά φαίνεται μπροστά στα μάτια μου. Καλό μας αγώνα», δήλωσε από την πλευρά του ο βουλευτής.

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Ο Αλέξανδρος Αυλωνίτης, υπενθυμίζουμε, είχε δώσει το «παρών» (όπως και ο Ευάγγελος Αποστολάκης) στη συνέντευξη Τύπου του Νίκου Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ, επιβεβαιώνοντας τη μετακίνησή του στη Χαριλάου Τρικούπη.