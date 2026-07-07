Νέο χαράτσι αναμένεται να επιβληθεί στα δέματα από τρίτες χώρες, αυξάνοντας το κόστος για τους καταναλωτές.

Μετά την επιβολή του νέου τέλους στα μικρά δέματα που εισάγονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ένα δεύτερο χαράτσι αναμένεται να προστεθεί από το φθινόπωρο στις παραγγελίες από πλατφόρμες όπως η Shein και η Temu, αυξάνοντας ακόμη περισσότερο το κόστος για όσους πραγματοποιούν αγορές από χώρες εκτός ΕΕ.

Έρχεται και τέλος επεξεργασίας από τον Νοέμβριο

Συγκεκριμένα, από τον Νοέμβριο προγραμματίζεται να τεθούν σε ισχύ και τα λεγόμενα «τέλη επεξεργασίας», τα οποία θα χρηματοδοτούν τις τελωνειακές υπηρεσίες. Αν και το ακριβές ύψος τους δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί, εκτιμάται ότι μπορεί να φτάσουν έως και τα 2 ευρώ ανά δέμα.

Το νέο αυτό τέλος έρχεται να προστεθεί στον προσωρινό δασμό των 3 ευρώ που επιβάλλεται στα μικρά δέματα αξίας έως 150 ευρώ, στο πλαίσιο της προσπάθειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης να περιορίσει την αθρόα εισαγωγή προϊόντων χαμηλής αξίας, κυρίως από την Κίνα.

Γιατί επιβάλλονται οι νέες χρεώσεις

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Η ΕΕ επισημαίνει ότι στόχος της νέας πολιτικής είναι η καλύτερη προστασία των καταναλωτών από προϊόντα που ενδέχεται να μην πληρούν τα ευρωπαϊκά πρότυπα ασφαλείας, η αντιμετώπιση του αθέμιτου ανταγωνισμού σε βάρος των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων, αλλά και η ενίσχυση των τελωνειακών ελέγχων, καθώς εκατομμύρια μικρά δέματα φτάνουν καθημερινά στην ευρωπαϊκή αγορά.

Ποιος θα πληρώσει τελικά το κόστος

Νομικά, η υποχρέωση καταβολής των δασμών και των τελών βαρύνει τους εισαγωγείς ή τις ίδιες τις πλατφόρμες. Ωστόσο, οι εταιρείες έχουν τη δυνατότητα να μετακυλήσουν το κόστος στους καταναλωτές, αρκεί να τους ενημερώνουν πριν από την ολοκλήρωση της αγοράς.

Οι κινήσεις των πλατφορμών και τα σχέδια της ΕΕ

Παράλληλα, οι Βρυξέλλες εξετάζουν τρόπους ώστε να αποτραπεί η παράκαμψη των νέων επιβαρύνσεων μέσω αποστολών από ενδιάμεσες χώρες, ενώ αρκετές μεγάλες πλατφόρμες επενδύουν ήδη σε αποθήκες εντός Ευρώπης, εισάγοντας τα προϊόντα τους μαζικά αντί για μεμονωμένα δέματα. Με αυτόν τον τρόπο, περιορίζουν το κόστος των τελωνειακών διαδικασιών και διευκολύνονται οι έλεγχοι από τις ευρωπαϊκές αρχές.

Οι νέες αλλαγές αναμένεται να επηρεάσουν κυρίως τους καταναλωτές που πραγματοποιούν συχνές αγορές μικρής αξίας από ασιατικές πλατφόρμες, καθώς το συνολικό κόστος κάθε παραγγελίας ενδέχεται να αυξηθεί αισθητά από το φθινόπωρο και μετά.