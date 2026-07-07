Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη συνεχή αξιολόγηση της εντιμότητας και της αξιοπιστίας των αδειοδοτημένων ελεγκτών και εταιρειών.

Στην ενίσχυση του πλαισίου εποπτείας και ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, των ελεγκτικών εταιρειών και των ατομικών ελεγκτικών επιχειρήσεων εστιάζει η νέα Κανονιστική Πράξη 001/2026 της ΕΛΤΕ, η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β’ 4058/02.07.2026 και εισάγει αυστηρότερους όρους αδειοδότησης, αλλά και σημαντικές απαγορεύσεις και κυρώσεις για τους επαγγελματίες του κλάδου.

Αυστηρότεροι όροι για τη χορήγηση άδειας

Η νέα ρύθμιση προβλέπει ότι αιτήσεις για χορήγηση άδειας δεν θα εξετάζονται σε περίπτωση που δεν πληρούνται όλες οι νόμιμες προϋποθέσεις ή όταν ο φάκελος του υποψηφίου είναι ελλιπής.

Παράλληλα, αποκλείονται από την αδειοδότηση πρόσωπα σε βάρος των οποίων έχουν ασκηθεί διώξεις για σοβαρά αδικήματα, όπως συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, απάτη, υπεξαίρεση, πλαστογραφία, δωροδοκία και δόλια χρεοκοπία, καθώς και πρόσωπα των οποίων η επαγγελματική εντιμότητα και αξιοπιστία τίθεται υπό σοβαρή αμφισβήτηση.

Συνεχής έλεγχος αξιοπιστίας και υποχρεώσεις ενημέρωσης

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη συνεχή αξιολόγηση της εντιμότητας και της αξιοπιστίας των αδειοδοτημένων ελεγκτών και εταιρειών. Η ΕΛΤΕ αποκτά τη δυνατότητα να ζητά οποτεδήποτε πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες, να διενεργεί ελέγχους στους φακέλους των επαγγελματιών και να επικοινωνεί με ελληνικές και ξένες αρχές για την επιβεβαίωση των στοιχείων που έχουν υποβληθεί. Παράλληλα, οι Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές και οι ελεγκτικές εταιρείες υποχρεούνται να ενημερώνουν αμελλητί την ΕΛΤΕ και το ΣΟΕΛ για κάθε γεγονός που μπορεί να επηρεάσει την επαγγελματική τους αξιοπιστία, διαφορετικά εκτίθενται σε εποπτικές και πειθαρχικές συνέπειες που προβλέπονται από το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.

Νέες απαιτήσεις συμμόρφωσης για ελεγκτικές εταιρείες

Η νέα κανονιστική πράξη εισάγει επίσης αυστηρές απαιτήσεις συμμόρφωσης για ελεγκτικές εταιρείες και ατομικές επιχειρήσεις, οι οποίες υποχρεούνται να διαθέτουν πολιτικές διαχείρισης ποιότητας, διαδικασίες πρόληψης του ξεπλύματος χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, καθώς και ενεργή ασφαλιστική κάλυψη καθ’ όλη τη διάρκεια λειτουργίας τους. Η μη τήρηση των προϋποθέσεων αυτών μπορεί να οδηγήσει σε μη χορήγηση ή σε αμφισβήτηση της διατήρησης της άδειας λειτουργίας τους.

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Επιπλέον, η ΕΛΤΕ διατηρεί το δικαίωμα να διενεργεί ποιοτικούς ελέγχους σχετικά με την ανεξαρτησία των ελεγκτών, τις αμοιβές τους, την απαγόρευση παροχής μη ελεγκτικών υπηρεσιών και την ορθή εφαρμογή των κανόνων για τη διασφάλιση των εκθέσεων βιωσιμότητας, ενισχύοντας περαιτέρω το εποπτικό πλαίσιο του επαγγέλματος.