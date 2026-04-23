Στο πλαίσιο των ερευνών στην Κατερίνη αναζητείται άλλο ένα άτομο.

Στα χέρια της αστυνομίας έπεσε μία τριμελής συμμορία στην Κατερίνη, η οποία με την μέθοδο του «λογιστή» απέσπασε 55.000 ευρώ από ηλικιωμένη.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΛ.ΑΣ, πρόκειται για δύο γυναίκες και έναν άνδρα. Συνεργός των συλληφθέντων, ο οποίος αναζητείται, φέρεται να τηλεφώνησε στην ηλικιωμένη προσποιούμενος τον λογιστή και την έπεισε να παραδώσει τα χρήματα λόγω φορολογικών υποθέσεων.

Όταν αντιλήφθηκε την απάτη, η ηλικιωμένη ενημέρωσε την αστυνομία. Αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κατερίνης, με τη συνδρομή δυνάμεων του Τμήματος Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων ΠΑΘΕ Πιερίας εντόπισαν το όχγμα με τους τρεις κατηγορούμενους και κατόπιν ελέγχου βρήκαν το χρηματικό ποσό. Το όχημα και τα τρία τηλέφωνα κατασχέθηκαν, ενώ τα λεφτά επεστράφησαν στην ηλικιωμένη,

Η έρευνα των Αρχών συνεχίζεται για τον συνεργό αλλά και για τυχόν εμπλοκή τους σε άλλες αντίστοιχες υποθέσεις.