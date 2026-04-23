Τα ντοκουμέντα που δείχνουν διαρκώς τον δράστη να μιλάει στο κινητό του τηλέφωνο προβληματίζουν για το αν υπήρξε και συνεργός στο έγκλημα.

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για τις κινήσεις του 40χρονου δράστη μετά τη δολοφονία της 43χρονης μητέρας τριών στην Κρήτη, με τις Αρχές να επιχειρούν να συνθέσουν λεπτό προς λεπτό το χρονικό της υπόθεσης μέσα από υλικό καμερών ασφαλείας, τηλεφωνικά δεδομένα και καταθέσεις μαρτύρων. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί μέχρι στιγμής, ο 40χρονος συναντήθηκε με την 43χρονη σε εκκλησάκι της περιοχής, όπου και την πυροβόλησε. Στη συνέχεια αποχώρησε με τη μοτοσικλέτα του, την οποία φέρεται να εγκατέλειψε, συνεχίζοντας πεζός τη διαδρομή του.

{https://exchange.glomex.com/video/v-di0jjwox8jrt?integrationId=40599y14juihe6ly}

Ακολούθως, κάλεσε ταξί και μετέβη στην οικία του, από όπου πήρε το αυτοκίνητό του και επέστρεψε στο σημείο του εγκλήματος. Εκεί φέρεται να πήρε το όχημα του θύματος και να το μετέφερε, κρύβοντάς το σε άλλο σημείο. Στη συνέχεια, όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες, κάλεσε εκ νέου ταξί και επέστρεψε στο εκκλησάκι της περιοχής, όπου τελικά εντοπίστηκε νεκρός από τον αδερφό του. Οι Αρχές συλλέγουν συνεχώς νέο υλικό, ενώ αναμένονται και επιπλέον καταθέσεις που ενδέχεται να ρίξουν φως σε κρίσιμες λεπτομέρειες της υπόθεσης.

{https://exchange.glomex.com/video/v-di0ghfrxws9d?integrationId=40599y14juihe6ly}

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Τα πρώτα βήματα διαφυγής

Από την ανάλυση των βίντεο ασφαλείας προκύπτει ότι στη συνέχεια ο 40χρονος φέρεται να κάλεσε ταξί από συγκεκριμένο σημείο, εμφανιζόμενος σε κατάσταση έντονης αναστάτωσης. Με το όχημα αυτό μεταφέρθηκε στην οικία του. Εκεί, σύμφωνα με την έρευνα, άλλαξε μεταφορικό μέσο και χρησιμοποίησε το ιδιωτικό του αυτοκίνητο, με το οποίο επέστρεψε στην περιοχή του εγκλήματος. Οι κινήσεις αυτές καταγράφονται από κάμερες ασφαλείας, οι οποίες έχουν ήδη ενταχθεί στο υλικό που εξετάζουν οι ανακριτικές αρχές. Αφού επέστρεψε στο σημείο, ο 40χρονος φέρεται να πήρε το αυτοκίνητο της 43χρονης και να το μετέφερε σε απομονωμένο χώρο, όπου και το εγκατέλειψε μαζί με τη σορό της. Το σημείο εντοπισμού του οχήματος χαρακτηρίζεται από τις Αρχές ως ιδιαίτερα δύσβατο, γεγονός που δυσχέρανε τον εντοπισμό του. Στη συνέχεια, όπως προκύπτει από τα έως τώρα δεδομένα, αποχώρησε ξανά από την περιοχή και επιβιβάστηκε εκ νέου σε ταξί, επιχειρώντας να κινηθεί προς διαφορετικά σημεία της πόλης, πιθανόν για να καλύψει τα ίχνη του.

{https://exchange.glomex.com/video/v-di0gbgycd2c9?integrationId=40599y14juihe6ly}

Τα βίντεο ασφαλείας και το κρίσιμο υλικό

Ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στην έρευνα παίζουν τα βίντεο από κάμερες ασφαλείας καταστημάτων και δρόμων της περιοχής, τα οποία καταγράφουν τον 40χρονο σε διαφορετικά σημεία μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα. Οι Αρχές προσπαθούν να δημιουργήσουν ένα πλήρες χρονοδιάγραμμα των κινήσεών του, ώστε να διαπιστωθεί αν υπήρξε προσχεδιασμός ή παρορμητική δράση. Παράλληλα, εξετάζονται τηλεφωνικές κλήσεις, στίγματα κινητών τηλεφώνων και άλλες ψηφιακές ενδείξεις που θα μπορούσαν να αποκαλύψουν την ακριβή του διαδρομή μετά το έγκλημα.

{https://exchange.glomex.com/video/v-di0kyh8na5qh?integrationId=40599y14juihe6ly}

Στο «μικροσκόπιο» οι τηλεφωνικές κλήσεις

Οι αστυνομικοί εστιάζουν ιδιαίτερα στο τηλεπικοινωνιακό υλικό, προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπήρξαν ύποπτες επαφές ή συνεννοήσεις που θα μπορούσαν να σχετίζονται με την υπόθεση. Το γεγονός ότι ο δράστης καταγράφεται να μιλά επανειλημμένα στο κινητό του τηλέφωνο έχει δημιουργήσει νέα ερωτήματα για την υπόθεση, με τις Αρχές να εξετάζουν αν υπήρξε καθοδήγηση, συνεννόηση ή ενημέρωση τρίτου προσώπου κατά τη διάρκεια των κινήσεών του. Παράλληλα, ελέγχονται όλα τα δεδομένα κινητής τηλεφωνίας, όπως στίγματα και διάρκεια κλήσεων, ώστε να δημιουργηθεί ένα πλήρες χρονικό των επικοινωνιών του.

Οι Αρχές έχουν ήδη στην κατοχή τους το κινητό του δράστη και αναμένεται να προχωρήσει η διαδικασία άρσης του τηλεφωνικού απορρήτου, προκειμένου να εντοπιστούν όλα τα νούμερα με τα οποία επικοινώνησε ο 39χρονος τις κρίσιμες ώρες. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η χρονική αντιστοίχιση των κλήσεων με τα πλάνα από τις κάμερες, καθώς οι ερευνητές επιχειρούν να διαπιστώσουν αν οι επικοινωνίες αυτές σχετίζονται αποκλειστικά με δικές του ενέργειες ή αν υπάρχει εμπλοκή και άλλων προσώπων. Αυτή τη στιγμή εξετάζονται όλα τα ενδεχόμενα, με το βάρος να πέφτει πλέον στις τηλεφωνικές επικοινωνίες του 39χρονου, οι οποίες ενδέχεται να αποδειχθούν «κλειδί» για την πλήρη εξιχνίαση της υπόθεσης.

{https://exchange.glomex.com/video/v-di0lcomywd61?integrationId=40599y14juihe6ly}

Δεν έχει αποκλειστεί το σενάριο της προμελέτης

Σύμφωνα με τα μέχρι τωρα δεδομένα οι αστυνομικοί φέρεται να μην έχουν ακόμη καταλήξει με βεβαιότητα στο αν το έγκλημα ήταν προμελετημένο ή αν προέκυψε μετά από έντονο καβγά που ξέφυγε από τον έλεγχο. Οι δύο εμπλεκόμενοι φέρεται να συναντήθηκαν πριν το τραγικό περιστατικό και να υπήρξε έντονη λογομαχία μεταξύ τους. Σε εκείνο το σημείο, όπως εκτιμούν οι Αρχές, ο 40χρονος φέρεται να προχώρησε στη δολοφονία της γυναίκας εν ψυχρώ. Οι αστυνομικοί αξιολογούν καρε καρέ όλα τα στοιχεία προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπήρχε προετοιμασία ή αν η πράξη προήλθε από ξαφνική έκρηξη έντασης.

Γυναικοκτονία Κρήτη: Αύριο η κηδεία της 43χρονης

Το μεσημέρι της Παρασκευής 24 Απριλίου θα γραφτεί ο επίλογος της τραγωδίας στις Δαφνές Ηρακλείου. Η νεκρώσιμος ακολουθία θα ψαλεί στη 1 το μεσημέρι στον Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου, ενώ η σορός θα βρίσκεται στην εκκλησία μία ώρα νωρίτερα. Τραγικές φιγούρες είναι τα παιδιά, ο αδελφός και η μητέρα της άτυχης γυναίκας.