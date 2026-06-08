Τελευταία «στροφή» για τα ΓΕΛ με Ιστορία, Φυσική και Οικονομία στις Πανελλήνιες 2026 – Συνεχίζουν τα ΕΠΑΛ, πότε ξεκινούν τα Ειδικά Μαθήματα.

Στην τελική ευθεία εισέρχονται οι Πανελλήνιες 2026 για τους μαθητές των Γενικών Λυκείων, καθώς σήμερα, Δευτέρα 8 Ιουνίου, ολοκληρώνεται ο κύκλος των μαθημάτων Προσανατολισμού με τρία εξεταζόμενα αντικείμενα. Συγκεκριμένα, οι υποψήφιοι της Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών θα εξεταστούν στην Ιστορία, οι υποψήφιοι των Θετικών Σπουδών και των Σπουδών Υγείας στη Φυσική, ενώ οι μαθητές της Ομάδας Προσανατολισμού Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής θα διαγωνιστούν στις Αρχές Οικονομικής Θεωρίας (ΑΟΘ). Η σημερινή έχει ιδιαίτερη σημασία για χιλιάδες υποψηφίους, καθώς ολοκληρώνει τη βασική εξεταστική διαδικασία των ΓΕΛ για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

Οι υποψήφιοι καλούνται να προσέλθουν εγκαίρως στα εξεταστικά κέντρα, έχοντας μαζί τους τα απαραίτητα έγγραφα και ακολουθώντας πιστά τις οδηγίες του Υπουργείου Παιδείας. Παράλληλα, οι εκπαιδευτικοί συνιστούν ψυχραιμία, σωστή διαχείριση του χρόνου και προσεκτική ανάγνωση των θεμάτων, ιδιαίτερα σε μαθήματα όπως η Φυσική και η Οικονομία, όπου η μεθοδολογία και η ορθή ανάπτυξη της σκέψης παίζουν καθοριστικό ρόλο.

Για χιλιάδες υποψηφίους, η αυριανή ημέρα αποτελεί το τελευταίο μεγάλο βήμα μιας απαιτητικής και γεμάτης προκλήσεις χρονιάς, με την ολοκλήρωση των μαθημάτων Προσανατολισμού να σηματοδοτεί την αρχή της αντίστροφης μέτρησης για την ανακοίνωση των βαθμολογιών και τη συμπλήρωση του Μηχανογραφικού Δελτίου.

Πανελλήνιες 2026 ΓΕΛ: Τι ώρα θα γνωστοποιηθούν τα θέματα σε Ιστορία, Φυσική και Αρχές Οικονομικής Θεωρίας

Το θέματα θα ανακοινωθούν παραδοσιακά λίγο μετά στις 10:00, στην ιστοσελίδα του υπουργείου Παιδείας. Αμέσως μετά σε πρώτο χρόνο θα τα δημοσιεύουμε στο Dnews και σε συνεργασία με το Φροντιστήριο ΜΕΘΟΔΙΚΟ θα σας παρέχουμε έγκυρα και έγκαιρα και τις απαντήσεις.

Πανελλήνιες 2026 ΓΕΛ: Τα θέματα και οι απαντήσεις σε Ιστορία, Φυσική και Αρχές Οικονομικής Θεωρίας στο Dnews από το ΜΕΘΟΔΙΚΟ

Το Dnews συμμεριζόμενο το μεγάλο ενδιαφέρον μαθητών, γονέων και καθηγητών για την αμεσότερη και την έγκυρη ενημέρωση για τα Θέματα και τις Απαντήσεις των Πανελληνίων Εξετάσεων 2026, σε συνεργασία με τον Όμιλο Φροντιστηρίων ΜΕΘΟΔΙΚΟ, καθ’ όλη τη διάρκεια των Πανελληνίων Εξετάσεων θα σας προσφέρει την πληρέστερη ενημέρωση. Με την ανακοίνωση των θεμάτων στη σελίδα του Υπουργείου Παιδείας, στο Dnews θα δημοσιεύουμε σε πρώτο χρόνο τα θέματα που έπεσαν και εν συνεχεία θα δημοσιεύσουμε τις απαντήσεις. Θα υπάρξει ενδελεχής αξιολόγηση και σχολιασμός των θεμάτων που έπεσαν, θα αναφερθούμε στα δύσκολα σημεία της εξέτασης και θα έχουμε αναλυτικές απαντήσεις από το φροντιστήριο Μεθοδικό. Τέλος, θα έχουμε και σχολιασμό των θεμάτων από τον ΟΕΦΕ.

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Συνεχίζουν τις Πανελλήνιες 2026 οι μαθητές των ΕΠΑΛ

Την ίδια ώρα, οι Πανελλήνιες 2026 για τους υποψηφίους των Επαγγελματικών Λυκείων συνεχίζονται με τα μαθήματα ειδικότητας και θα ολοκληρωθούν τη Δευτέρα 15 Ιουνίου. Επόμενος σταθμός για τους μαθητές των ΕΠΑΛ είναι η Τρίτη 9 Ιουνίου, όταν θα εξεταστούν στα μαθήματα Υγιεινή, Ναυτικό Δίκαιο – Διεθνείς Κανονισμοί στη Ναυτιλία – Εφαρμογές, Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης (ΑΟΔ) και Στοιχεία Μηχανών. Την Πέμπτη 11 Ιουνίου 2026 ακολουθούν τα μαθήματα Ηλεκτρικές Μηχανές, Σύγχρονες Γεωργικές Επιχειρήσεις, Ναυσιπλοΐα ΙΙ και Ναυτικές Μηχανές.

Το πρόγραμμα συνεχίζεται το Σάββατο 13 Ιουνίου 2026 με τα μαθήματα Τεχνολογία Υλικών, Οικοδομική, Μηχανές Εσωτερικής Καύσης ΙΙ (ΜΕΚ ΙΙ) και Ψηφιακά Συστήματα. Οι εξετάσεις των μαθημάτων ειδικότητας ολοκληρώνονται τη Δευτέρα 15 Ιουνίου 2026, όταν οι υποψήφιοι θα διαγωνιστούν στα μαθήματα Στοιχεία Ψύξης – Κλιματισμού, Κινητήρες Αεροσκαφών και Στοιχεία Σχεδιασμού Κεντρικών Θερμάνσεων. Καθώς η εξεταστική διαδικασία βρίσκεται στην τελική της ευθεία, οι υποψήφιοι καλούνται να παραμείνουν συγκεντρωμένοι, να διαχειριστούν αποτελεσματικά τον χρόνο τους και να αξιοποιήσουν την προετοιμασία των προηγούμενων μηνών, με στόχο την καλύτερη δυνατή επίδοση στα μαθήματα της ειδικότητάς τους.

Σειρά παίρνουν τα Ειδικά Μαθήματα για τις Πανελλήνιες 2026: Το πρόγραμμα

Οι εξετάσεις των Ειδικών Μαθημάτων θα πραγματοποιηθούν από τις 16 έως και τις 25 Ιουνίου 2026 και αφορούν τόσο υποψηφίους ΓΕΛ όσο και ΕΠΑΛ που έχουν δηλώσει συμμετοχή στα αντίστοιχα γνωστικά αντικείμενα.

Η αυλαία ανοίγει την Τρίτη 16 Ιουνίου με το μάθημα των Αγγλικών, ενώ ακολουθούν το Ελεύθερο και το Γραμμικό Σχέδιο, τα οποία αποτελούν βασική προϋπόθεση για την εισαγωγή σε σχολές Αρχιτεκτονικής και άλλων καλλιτεχνικών ή τεχνολογικών κατευθύνσεων.

Στη συνέχεια, οι υποψήφιοι θα εξεταστούν στις ξένες γλώσσες Γερμανικά, Γαλλικά, Ιταλικά και Ισπανικά, καθώς και στα μουσικά μαθήματα «Μουσική Αντίληψη, Θεωρία και Αρμονία» και «Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία», τα οποία απαιτούνται για την εισαγωγή στα Μουσικά Τμήματα των πανεπιστημίων. Το πρόγραμμα των Ειδικών Μαθημάτων

Τρίτη 16 Ιουνίου 2026 – Αγγλικά (10:00)

Τετάρτη 17 Ιουνίου 2026 – Ελεύθερο Σχέδιο (08:30)

Πέμπτη 18 Ιουνίου 2026 – Γραμμικό Σχέδιο (08:30)

Παρασκευή 19 Ιουνίου 2026 – Γερμανικά (08:30)

Σάββατο 20 Ιουνίου 2026 – Μουσική Αντίληψη, Θεωρία και Αρμονία (10:00)

Δευτέρα 22 Ιουνίου 2026 – Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία (08:30)

Τρίτη 23 Ιουνίου 2026 – Γαλλικά (08:30)

Τετάρτη 24 Ιουνίου 2026 – Ιταλικά (08:30)

Πέμπτη 25 Ιουνίου 2026 – Ισπανικά (08:30)

Με την ολοκλήρωση και των Ειδικών Μαθημάτων θα κλείσει ο κύκλος των Πανελληνίων ανοίγοντας τον δρόμο για την ανακοίνωση των βαθμολογιών, και, την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.