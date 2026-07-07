Οι πρώτες αγωγές θυμάτων του Predator φέρνουν τους εμπλεκόμενους στο σκάνδαλο των τηλεφωνικών υποκλοπών αντιμέτωπους με «τσουνάμι» αστικών διεκδικήσεων για την κατάφωρη παραβίαση των προσωπικών τους δεδομένων.

Αποζημιώσεις «μαμούθ» ζητούν οκτώ θύματα του παράνομου λογισμικού Predator. Ανάμεσά τους η συνεργάτης του πρώην ευρωβουλευτή της ΝΔ Στέλιου Κυμπουρόπουλου, η πρώην διευθύντρια Εγκληματολογικών Ερευνών και υψηλόβαθμα στελέχη της ΕΥΠ. Στο «στόχαστρο» μπαίνουν εκτός από τους τέσσερις καταδικασθέντες, η εταιρεία Intellexa και άλλοι 9 εμπλεκόμενοι ο ρόλος των οποίων προέκυψε από την αποδεικτική διαδικασία στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο της Αθήνας

Οι πρώτες αγωγές θυμάτων του Predator φέρνουν τους εμπλεκόμενους στο σκάνδαλο των τηλεφωνικών υποκλοπών αντιμέτωπους με «τσουνάμι» αστικών διεκδικήσεων για την κατάφωρη παραβίαση των προσωπικών τους δεδομένων, λόγω της παρακολούθησης των κινητών τους συσκευών.

Το συνολικό ποσό των 7.600.000 ευρώ, ζητούν με την αγωγή η οποία ήδη κατατέθηκε στο Πολυμελές Πρωτοδικείο της Αθήνας, οκτώ θύματα των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων μέσω του κακόβουλου λογισμικού Predator που στρέφονται σε βάρος τόσο των τεσσάρων καταδικασθέντων όσο και των υπόλοιπων προσώπων, η εμπλοκή των οποίων στο σκάνδαλο, αποκαλύφθηκε, κατά τη διάρκεια της δίκης στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο της Αθήνας.

« Είμαστε θύματα ιδιότυπης ομηρίας»

Την αγωγή υπογράφουν, μεταξύ άλλων, πρόσωπα τα οποία για πρώτη φορά μιλούν ανοιχτά για την παρακολούθησή τους μέσω του predator, κάνοντας σαφή την πρόθεσή τους να διεκδικήσουν τα δικαιώματά τους απέναντι στην « παράνομη συμπεριφορά που υπέστησαν», αφού, ούτε και τώρα , όπως τονίζουν, δεν είναι σε θέση να γνωρίζουν ποιοι απέκτησαν γνώση των προσωπικών τους δεδομένων. «Είμαστε θύματα μίας ιδιότυπης κατάστασης ομηρίας, η οποία δεδομένων των συνθηκών θα μας ακολουθεί σε όλη μας τη ζωή, δεδομένου του, ότι δεν μπορούμε να γνωρίζουμε ποιος και πότε θα χρησιμοποιήσει τα αποτελέσματα της απολύτως παράνομης παρακολούθησής μας», αναφέρουν χαρακτηριστικά.

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Ποιοι προσέφυγαν διεκδικώντας αποζημιώσεις

Δικηγόροι, ανάμεσά τους και η συνεργάτης του πρώην ευρωβουλευτή της ΝΔ Στέλιου Κυμπουρόπουλου, στελέχη της ΕΥΠ και της ΕΛ.ΑΣ., πρώην διευθυντικό στέλεχος της ΜΕΤΑ ( (μητρικής εταιρείας του facebook), και δημοσιογράφοι περιλαμβάνονται στα οκτώ θύματα του predator που προσέφυγαν πρώτοι στα αστικά δικαστήρια.

Στην αγωγή που κατατέθηκε περιλαμβάνονται συγκεκριμένα οι:

1. Θανάσης Κουκάκης, δημοσιογράφος ο οποίος είχε πέσει θύμα υποκλοπής των τηλεφωνικών του συνομιλιών από την ΕΥΠ, ενώ για δύο μήνες, από τον Ιούλιο έως τον Σεπτέμβριο του 2021, είχε παγιδευτεί το τηλέφωνό του και με το παράνομο λογισμικό predator « Οι λόγοι της παγίδευσης του κινητού μου τηλεφώνου με το κατασκοπευτικό λογισμικό Predator, αφορούν την επαγγελματική μου δραστηριότητα και δη το γεγονός ότι εκείνη την περίοδο διερευνούσα συγκεκριμένες υποθέσεις, στις οποίες και εμπλέκονταν ορισμένοι εκ των εναγομένων.

2. Άρτεμις- Μαίρη Σίφορντ, πολιτικός επιστήμονας με μεταπτυχιακές σπουδές στο Στάνφορντ , πρώην στέλεχος της ΜΕΤΑ (μητρικής εταιρείας του facebook), με ειδίκευση σε θέματα πολιτικής κυβερνοασφαλείας, το τηλέφωνο της οποίας είχε παγιδευτεί με το κακόβουλο λογισμικό predator επί δύο μήνες, από τον Σεπτέμβριο έως τον Νοέμβριο του 2021, ενώ την ίδια ώρα είχε αρθεί το τηλεφωνικό της απόρρητο και από την ΕΥΠ. Η παγίδευσή της έγινε μάλιστα όταν εκείνη ανυποψίαστη, πάτησε τον παραπλανητικό σύνδεσμο https://emvolio-gov.gr/app/ που έλαβε στο κινητό της, τρεις ημέρες αφότου είχε κλείσει ραντεβού εμβολιασμού μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας emvolio.gov.gr. "Το κακόβουλο μήνυμα ήταν προσεκτικά χρονικά τοποθετημένο ενδιαμέσως πραγματικών μηνυμάτων, γεγονός δύσκολο να επιτευχθεί αν ο αποστολέας δεν είχε ήδη πρόσβαση στα πραγματικά μηνύματά μου», αναφέρει στην αγωγή η κ. Σίφορντ.

3. Αντωνία Πρίμπα, δικηγόρος και συνεργάτης του πρώην ευρωβουλευτή Στέλιου Κυμπουρόπουλου τονίζει ότι έγινε «στόχος» του κατασκοπευτικού λογισμικού Predator, τρεις μόλις ημέρες μετά την άρση του τηλεφωνικού απορρήτου των επικοινωνιών της από την ΕΥΠ, για λόγους εθνικής ασφάλειας. «Μάλιστα, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι η εν λόγω άρση απορρήτου από την ΕΥΠ ξεκίνησε την 22/6/2021, ήτοι μόλις 3 ημέρες πριν την επιμόλυνση του κινητού μου τηλεφώνου με το Predator, και συνεχίστηκε για χρονικό διάστημα δεκατεσσάρων περίπου μηνών (από 22/6/2021 έως 17/8/2022).

4. Ιωάννης Φυτίλης, δικηγόρος αναφέρει πως και το δικό του κινητό τηλέφωνο μολύνθηκε με το Predator τρεις ημέρες αφότου είχε αρθεί το απόρρητο των επικοινωνιών του από την ΕΥΠ.

5. Πηνελόπη Μηνιάτη, βιολόγος-γενετίστρια η οποία έχει διατελέσει πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Δικτύου Εγκληματολογικών Ινστιτούτων και από το 2016 έως τον Μάρτιο του 2022 ήταν Διευθύντρια της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών (Δ.Ε.Ε.). Όπως σημειώνει, πληροφορήθηκε από δημοσιεύματα το 2022 πως το όνομά της ήταν στη λίστα των θυμάτων των υποκλοπών με το κατασκοπευτικό κατασκοπευτικό λογισμικό Predator, ενώ ταυτόχρονα ήταν παρακολουθούμενη και από την ΕΥΠ. Η κ. Μηνιάτη σημειώνει ότι εξεπλάγη και απόρησε από τη διπλή παρακολούθησή της ιδιαίτερα λόγω της θέσης της καθώς είχε συχνή επικοινωνία με την πολιτική και φυσική ηγεσία της ΕΛΑΣ, στελέχη διαφόρων Διευθύνσεων της Αστυνομίας, τον επικεφαλής της Αντιτρομοκρατικής, αλλά και με τους Επικεφαλής Ανεξάρτητων Αρχών, στελέχη πρεσβειών όπως των ΗΠΑ, Γερμανίας, Γαλλίας κλπ. «Οι εναγόμενοι διέθεταν ιδιαίτερα μέσα και δυνατότητες παράκαμψης βάσεων δεδομένων, κάτι που αναδεικνύει όχι μόνο την επικινδυνότητα και την πλήρη απουσία αναστολών αλλά κυρίως το γεγονός ότι ακόμη και τώρα δεν γνωρίζουμε ακριβώς όλη την μεθοδολογία και τα εργαλεία, που χρησιμοποίησαν», σημειώνει στην αγωγή.

6. Αγγελική Ρούσσου , στέλεχος της ΕΥΠ η οποία κατείχε από το 2015 έως το 2018 τη θέση του Διοικητή της Περιφερειακής Μονάδας Υποστήριξης (Π.Μ.Υ) της Υπηρεσίας με έδρα την Κομοτηνή, από την οποία παύθηκε , όπως αναφέρει, ξαφνικά και αναιτιολόγητα και μετακινήθηκε αρχικά σε θέση «ψυγείο» στο Τμήμα Εκπαίδευσης, και στη συνέχεια μαζί με ακόμη 60 ανεπιθύμητα στελέχη της ΕΥΠ σε άλλη «εικονική» Διεύθυνση που είχε συσταθεί με αποκλειστικό σκοπό να απομονωθεί το προσωπικό αυτό. «Στην περίπτωσή μου έγινε προσπάθεια παγίδευσής μου και μέσω μηνύματος που απεστάλη εις εμέ μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής επικοινωνίας SIGNAL …Οι εναγόμενοι δεν κατάφεραν να υλοποιήσουν το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα, ήτοι δεν κατάφεραν να εγκαταστήσουν το κατασκοπευτικό λογισμικό Predator στο κινητό μου τηλέφωνο. Αυτό οφείλεται αποκλειστικά στο γεγονός, ότι εγώ δεν ενεργοποίησα τους ως άνω αναφερόμενους επιμολυσμένους συνδέσμους… Η μη ενεργοποίηση των συνδέσμων οφείλεται αποκλειστικά σε λόγους ανεξάρτητους από τη βούληση των εναγομένων και δεν αίρει ούτε τον δόλο τους ούτε την προσβολή που υπέστην. Αντιθέτως, η επανειλημμένη στοχοποίησή μου με Predator δημιούργησε πραγματικό, εύλογο και διαρκή φόβο ότι άγνωστα πρόσωπα είχαν εντάξει την ιδιωτική και επαγγελματική μου ζωή σε μηχανισμό παράνομης παρακολούθησης και ότι κάθε μεταγενέστερη επικοινωνία μου μπορούσε να αποτελέσει αντικείμενο νέας προσπάθειας επιμόλυνσης. Η ηθική μου βλάβη, επομένως, θεμελιώνεται στη συγκεκριμένη, εξακριβωμένη και επαναλαμβανόμενη πράξη στοχοποίησης», επισημαίνει.

7. Ζωή – Μαρία Σακαλη , στέλεχος της ΕΥΠ στη Διεύθυνση Κυβερνοχώρου η οποία, από το 2014 έως το 2020 υπήρξε εκπρόσωπος της ΕΥΠ στο ΝΑΤΟ αλλά, όπως σημειώνει, το 2021 τοποθετήθηκε σε «εικονική Υποδιεύθυνση που είχε συσταθεί λίγες ημέρες νωρίτερα. «Μη αντιλαμβανόμενη την στοχευμένη προσπάθεια να αποκτήσουν τρίτα πρόσωπα μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στο κινητό μου τηλέφωνο και σε προσωπικά μου δεδομένα ενεργοποίησα τον εν λόγω σύνδεσμο, επιλέγοντάς τον. Με αυτόν τον τρόπο εγκαταστάθηκε στη συσκευή μου το εν λόγω κατασκοπευτικό λογισμικό με αποτέλεσμα να έχουν αποκτήσει οι εναγόμενοι απεριόριστη πρόσβαση στο κινητό μου τηλέφωνο καθώς και σε πάσης φύσεως ηλεκτρονικό και προσωπικό δεδομένο μου, με τον τρόπο που αναφέρθηκε ανωτέρω. Επισημαίνεται, ότι δεν αντιλήφθηκα οτιδήποτε και αφότου ενεργοποίησα τον ως άνω σύνδεσμο», υπογραμμίζει στην αγωγή.

8. Σπύρος Σιδέρης, δημοσιογράφος, ιδρυτής και διευθυντής του διεθνούς ειδησεογραφικού οργανισμού Independent Balkan News Agency (IBNA) που έχει ως αντικείμενο τα Βαλκάνια και την Ανατολική Μεσόγειο. « Στο πλαίσιο της εργασίας μου πραγματοποιούσα συστηματικά δημοσιογραφικές αποστολές, συνεντεύξεις και συναντήσεις με ανώτατους πολιτικούς και διπλωματικούς αξιωματούχους της Ελλάδας, των Βαλκανίων και της Ανατολικής Μεσογείου. Μεταξύ αυτών ήταν οι Νίκος Κοτζιάς, Zoran Zaev, Nikola Dimitrov, Boyko Borissov, Daniel Mitov, Νίκος Αναστασιάδης, Νίκος Χριστοδουλίδης, Ιωάννης Κασουλίδης, Aleksandar Vučić, Ivica Dačić, Edi Rama, Ditmir Bushati, Mevlüt Çavuşoğlu, Sameh Shoukry, καθώς και άλλοι αρχηγοί κρατών, πρωθυπουργοί, υπουργοί Εξωτερικών και ανώτατοι κυβερνητικοί αξιωματούχοι της περιοχής», αναφέρει και προσθέτει: «Τόσο η επαγγελματική μου ιδιότητα όσο και η προσωπική μου ζωή δεν συνδέονται σε καμία περίπτωση με οποιοδήποτε κίνδυνο για την δημόσια ασφάλεια και ως εκ τούτου δεν δύναμαι να αντιληφθώ σε τι συνίσταται ο λόγος παρακολούθησης μου.»

Η «πυραμίδα» των τηλεφωνικών υποκλοπών

Στο «στόχαστρο» της αγωγής μπαίνουν η εταιρεία Intellexa, οι τέσσερις πρωτοδίκως καταδικασθέντες σε συνολική ποινή φυλάκισης 126 ετών και 8 μηνών κατά συγχώνευση, (εκτιτέα τα 8 έτη) Φέλιξ Μπίτζιος, Σάρα Αλεξάνδρα Χάμου, Ταλ Ντίλιαν και Γιάννης Λαβράνος καθώς και άλλοι 9 εμπλεκόμενοι, σύμφωνα με τα στοιχεία της ακροαματικής διαδικασίας στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο της Αθήνας, όπως οι Σωτήρης Ντάλας και Αιμίλιος Κοσμίδης. από την προπληρωμένη κάρτα του οποίου εστάλησαν τα «μολυσμένα» μηνύματα προς τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη, καθώς και ο υπάλληλος καταστήματος κινητής τηλεφωνίας που φέρεται να είχε σχέση με την ΕΥΠ.

Στην πολυσέλιδη αγωγή γίνεται λόγος για «μια πυραμίδα εταιρειών με τη χρήση παρένθετων προσώπων, που σκοπό είχε την παράκαμψη των κανονισμών ασφαλείας κάθε χώρας, τη μεταφορά των χρημάτων και την εξαγωγή προϊόντων» και υπογραμμίζεται: «Η ομάδα των εμπλεκόμενων φυσικών προσώπων, στην οποία συγκαταλέγονται και οι εναγόμενοι, ίδρυσαν αλληλσυνδεόμενες ή σχετιζόμενες εταιρείες σε Ισραήλ, Ελλάδα, Κύπρο, Ελβετία, Μάλτα, Ιρλανδία, Βόρεια Μακεδονία και Βρετανικές Παρθένες νήσους κ.α, με τέτοιο τρόπο, ώστε να γίνεται ιδιαίτερα δυσχερής η πλήρης χαρτογράφηση των σχέσεων και των διαδρομών του χρήματος. Βασικό ρόλο στη δημιουργία των εμπλεκόμενων εταιρειών με τρόπο που αναδεικνύει δομημένη οργάνωση, διεθνική δράση, κατανομή ρόλων και δραστηριοτήτων είχαν οι εναγόμενοι, Sara Aleksandra Hamou και Tal Jonathan Dilian… Οι εναγόμενοι από κοινού και κατόπιν συναπόφασης και με κοινό δόλο, με την σύμπραξη και άλλων στελεχών και εργαζομένων των προαναφερόμενων συσχετιζόμενων εταιριών, αφού κατασκεύασαν συνδέσμους (links) επιμόλυνσης με το προαναφερόμενο λογισμικό παρακολούθησης, απέστειλαν μηνύματα (sms) σε διάφορους αποδέκτες που επέλεξαν, μεταξύ των οποίων συγκαταλεγόμαστε και οι ενάγοντες, προκειμένου να επέμβουν στις κινητές συσκευές μας, που αποτελούν τόσο σύστημα αρχειοθέτησης (κατά την έννοια του άρθρου 38 παρ. 1 του ν. 4624/2019) όσο και σύστημα πληροφοριών (κατά την έννοια του άρθρου 370 Β παρ. 1 ΠΚ) και να λάβουν γνώση των προσωπικών δεδομένων μας, τις προφορικές συνδιαλέξεις με τρίτους και να αποκτήσουν πρόσβαση στα ηλεκτρονικά δεδομένα μας ….Δέον, δε, όπως επισημανθεί, ότι πέραν των δικών μας προσωπικών δεδομένων, οι εναγόμενοι έχουν πρόσβαση σε πάσης φύσεως προσωπικά και ψηφιακά δεδομένα και των ανθρώπων, με τους οποίους ήρθαμε σε επαφή εμείς, ήτοι ενδεικτικά στα πάσης φύσεως προσωπικά και ψηφιακά δεδομένα μελών της οικογενείας μας, φίλων μας και συναδέλφων μας».

Στο «κάδρο» και πάλι το αδίκημα της κατασκοπείας

Ιδιαίτερα αναλυτική ήταν στο σημείο αυτό η κ. Μανιάτη η οποία εξηγεί πως λόγω της θέσης της, χειριζόταν άκρως εμπιστευτικά και απόρρητα θέματα, υπογραμμίζοντας μεταξύ άλλων: «Ήμουν υπεύθυνη για τη διαχείριση της απόρρητης αλληλογραφίας και των διαβαθμισμένων πληροφοριών που περιέρχονται στη Διεύθυνση. Περαιτέρω, συντόνιζα, ιδίως επί σοβαρών εγκληματικών πράξεων (όπως υποθέσεων τρομοκρατίας, κατασκοπείας και ιδιαιτέρως ειδεχθών εγκλημάτων), την επιχειρησιακή ανταπόκριση των λειτουργικών μονάδων της Υπηρεσίας, ασκώντας την άμεση εποπτεία αυτών..Ενδεικτικά μόνο κατά το έτος 2021, ως Διευθύντρια της ΔΕΕ, χειρίστηκα τόσο τη διερεύνηση αδικημάτων κατασκοπείας στη Ρόδο και στη Σάμο, που πραγματοποιούνταν -μεταξύ άλλων- και με τη χρήση drones και υποθέσεις που αφορούσαν εγχώριες και διεθνείς τρομοκρατικές οργανώσεις, όπως η ισλαμική τρομοκρατική οργάνωση ISIS. Επίσης οι περισσότερες υποθέσεις αφορούσαν μεταξύ άλλων τον άμεσο έλεγχο ψηφιακών συσκευών, την εξέταση γνησιότητας εγγράφων (ταξιδιωτικών εγγράφων κ.α.), την ταυτοποίηση ατόμων μέσω χρήσης βιομετρικών δεδομένων για την εν γένει άμεση διερεύνηση αδικημάτων κατασκοπείας και πράξεων που προσβάλλουν την εθνική ασφάλεια».

Χωρίς περιστροφές η κ. Μηνιάτη μιλά για «θέματα εθνικής ασφάλειας» που ήταν μεταξύ των καθηκόντων της για να καταλήξει πως οι δράστες, παγιδεύοντας το τηλέφωνό της, όχι μόνο είχαν παρανόμως πρόσβαση στα δικά της προσωπικά δεδομένα αλλά και σε πληροφορίες από συζητήσεις με άτομα που ερχόταν σε επαφή και σε υπηρεσιακό επίπεδο….Οι αναφορές αυτές εκτιμάται , σύμφωνα με δικαστικές πηγές, ότι δείχνουν ευθέως την ανάγκη διερεύνησης του αδικήματος της κατασκοπείας.

"Οι αγωγές στηρίζονται, μεταξύ άλλων, στα πραγματικά περιστατικά που κρίθηκαν από την πρόσφατη καταδικαστική ποινική απόφαση, καθώς και σε εκτενές αποδεικτικό υλικό από ελληνικές και διεθνείς έρευνες. Κατά την εκδίκαση θα εισφερθούν νέα στοιχεία που είναι πολύ πιθανό να αναγκάσουν το αστικό δικαστήριο να διαβιβάσει τα στοιχεία στην ποινική Δικαιοσύνη για διερεύνηση κακουργηματικών πράξεων" δήλωσε σήμερα μεταξύ άλλων ο πληρεξούσιος δικηγόρος των εναγόντων, Ζαχαρίας Κεσσές ο οποίος συμπλήρωσε: «Οι αγωγές αποτυπώνουν αναλυτικά τη δομή, τη λειτουργία και τον καταμερισμό ρόλων του δικτύου εταιρειών και φυσικών προσώπων που συνδέονται με την ανάπτυξη, διάθεση και χρήση του Predator. Η διαδικασία αυτή αποτελεί το επόμενο θεσμικό βήμα για την πλήρη λογοδοσία όλων των εμπλεκομένων και την αποκατάσταση των θυμάτων, τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο».

Η αγωγή προσδιορίστηκε να συζητηθεί στις 7 Απριλίου 2027, ενώ, όπως όλα δείχνουν, το δρόμο των αστικών δικαστηρίων αναμένεται να ακολουθήσουν και άλλα θύματα των τηλεφωνικών υποκλοπών .