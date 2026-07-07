Η νέα ανάρτηση της Κατερινας Καραβάτου. Η θέα στη θάλασσα και η selfie.

Η Κατερίνα Καραβάτου λίγες ημέρες μετά από την ολοκλήρωση της φετινής τηλεοπτικής σεζόν, ετοιμάστηκε μαζί με τα παιδιά της και ξεκίνησε τις αποδράσεις κάτω από τον καλοκαιρινό ήλιο.

Η παρουσιάστρια που το περσινό καλοκαίρι έδινε καθημερινά το «παρών» μέσα από εκπομπή του ΑΝΤ1, έκλεισε τις βαλίτσες και ξεκίνησε τις διακοπές της μέχρι να επιστρέψει στις επαγγελματικές της δραστηριότητες.

Στις φωτογραφίες που μοιράστηκε την Τρίτη 7 Ιουλίου, απεικονίζεται να ποζάρει στην κάμερα χαμογελαστή. Σε ορισμένα στιγμιότυπα φαίνεται να απολαμβάνει τον ήλιο, ενώ σε άλλα την δύση του και τις νυχτερινές βόλτες σε προορισμό που έχει επιλέξει.

Σε μία μάλιστα από αυτές, ποζάρει μπροστά από την τζαμαρία φορώντας το μαγιό της, ενώ από πίσω φαίνεται το γαλάζιο της θάλασσας.

«Το φως», έγραψε στη σχετική λεζάντα, ωστόσο δεν θέλησε να αποκαλύψει το μέρος που φιλοξενεί τις καλοκαιρινές της στιγμές.

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Λίγες ημέρες νωρίτερα, δημοσίευσε μία σειρά από άλλα στιγμιότυπα στα οποία απαθανατίζει τόσο το πρόσωπό της, όσο και την θέα: «Το καλοκαίρι», έγραφε στο συνοδευτικό κείμενο.

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Την ίδια ώρα, το επαγγελματικό μέλλον της παρουσιάστρια έχει έρθει στο προσκήνιο, με τις φήμες να αναφέρουν ότι επρόκειτο να ενταχθεί στο δυναμικό της ΕΡΤ, μαζί με το Χρήστο Φερεντίνο.

Οι σχετικές πληροφορίες, θέλουν το δίδυμο των παρουσιαστών να αναλαμβάνει τη μεσημεριανή ώρα του σταθμού, ενώ η «μετακόμιση» της Νάνσυ Ζαμπέτογλου και του Θανάση Αναγνωστόπουλου, που κατείχαν τη θέση, είναι πλέον γεγονός.