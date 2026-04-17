Σύμφωνα με την Ένωση Διοικητικών Δικαστών, η εξασφάλιση ανθρώπινων συνθηκών εργασίας, η προστασία της υγείας και η διασφάλιση της σωματικής ακεραιότητας όσων υπηρετούν και προσέρχονται στη Δικαιοσύνη αποτελεί αυτονόητη προτεραιότητα και είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με την εύρυθμη λειτουργία των δικαστικών υπηρεσιών.

Πεσμένοι σοβάδες και τμήματα της ψευδοροφής, πλημμυρισμένα γραφεία και διάδρομοι με ηλεκτροφόρα καλώδια συνθέτουν την εικόνα που παρουσιάζουν τα δικαστήρια στην Κόρινθο. Μετά τους δικαστικούς υπαλλήλους και η Ένωση Διοικητικών Δικαστών καταγγέλλει την κατάσταση που επικρατεί στο Δικαστικό Μέγαρο Κορίνθου, η οποία είχε ως αποτέλεσμα την αναστολή λειτουργίας του Διοικητικού και Πολιτικού Πρωτοδικείου για 15 ημέρες.

Με ανακοίνωσή της η Ένωση Διοικητικών Δικαστών ζητεί να ελεγχθούν άμεσα οι χώροι των δικαστηρίων, να γίνουν οι αναγκαίες επισκευές προκειμένου να εξασφαλιστούν ανθρώπινες συνθήκες εργασίας για όλους, σημειώνοντας :

Προς επίρρωση του από 17.3.2026 δελτίου τύπου της Ένωσής μας για τα διαχρονικά προβλήματα υποδομών στα δικαστικά μέγαρα της χώρας και των από 31.3.2026 συγκεντρώσεων διαμαρτυρίας των δικαστικών υπαλλήλων σε διάφορες πόλεις (Αθήνα, Κόρινθο, Άρτα, Λαμία, Σέρρες, Δράμα, Βόλο, Κατερίνη, Ηράκλειο Κρήτης, Ρόδο κ.ά.) στο πλαίσιο της πανελλαδικής ημέρας δράσης της Ομοσπονδίας Δικαστικών Υπαλλήλων Ελλάδας (ΟΔΥΕ) για τη διεκδίκηση σύγχρονων και ασφαλών συνθηκών εργασίας, η έντονη βροχόπτωση που έλαβε χώρα την 1η.4.2026 ανέδειξε τα σοβαρά προβλήματα υποδομής και στο Δικαστικό Μέγαρο Κορίνθου. Εκτεταμένες καταρρεύσεις τμημάτων ψευδοροφής σε διαδρόμους και γραφεία και πλημμυρισμένοι χώροι με ηλεκτροφόρα καλώδια είχαν ως αποτέλεσμα την αναστολή λειτουργίας του Διοικητικού και Πολιτικού Πρωτοδικείου Κορίνθου για τουλάχιστον 15 ημέρες, ενώ, ακόμα δεν έχει αποκατασταθεί η δυνατότητα πλήρους λειτουργίας του, καθώς διαπιστώνεται η μη υποχώρηση οσμών και υγρασίας από όλους τους χώρους του κτιρίου και η συνεχιζόμενη μη λειτουργία του τηλεφωνικού κέντρου και λοιπών ηλεκτρονικών συστημάτων.

Θεωρούμε επιβεβλημένη και απολύτως αναγκαία την άμεση αντιμετώπιση των σοβαρών ελλείψεων στη συντήρηση και επισκευή των δικαστικών μεγάρων και όλων των κτιρίων που στεγάζουν δικαστικές υπηρεσίες και ειδικότερα την άμεση υλοποίηση των αναγκαίων παρεμβάσεων και επισκευών στο Δικαστικό Μέγαρο Κορίνθου.

Προκειμένου να εξασφαλιστούν οι αναγκαίες συνθήκες για την προστασία της υγείας των δικαστικών λειτουργών, των υπαλλήλων, των δικηγόρων και των πολιτών, απαιτούμε :

- τον άμεσο έλεγχο από τους αρμόδιους φορείς για τη δομική καταλληλότητα του κτιρίου, ώστε να αποκλειστεί κάθε κίνδυνος νέων καταρρεύσεων,

- τον άμεσο έλεγχο για την υγειονομική ασφάλεια, όπως για τυχόν μολύνσεις ή ανάπτυξη μικροβίων λόγω εκτεταμένης υγρασίας στους χώρους και κινδύνους από εισπνοή τυχόν επικίνδυνων σωματιδίων από πεπαλαιωμένα υλικά της οροφής και

- την πιστοποίηση της καταλληλότητας πριν την επανεκκίνηση της λειτουργίας των Δικαστηρίων που στεγάζονται στο εν λόγω Μέγαρο.

Η εξασφάλιση ανθρώπινων συνθηκών εργασίας, η προστασία της υγείας και η διασφάλιση της σωματικής ακεραιότητας όσων υπηρετούν και προσέρχονται στη Δικαιοσύνη αποτελεί αυτονόητη προτεραιότητα και είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με την εύρυθμη λειτουργία των δικαστικών υπηρεσιών και την αποτελεσματική παροχή δικαστικής προστασίας στους πολίτες.

