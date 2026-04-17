Σορός νεαρής γυναίκας εντοπίστηκε πριν από λίγη ώρα στο διώρυγα της Κορίνθου.

Τραγωδία στην Διώρυγα της Κορίνθου σήμερα το πρωί καθώς εντοπίστηκε ένα άψυχο σώμα να επιπλέει στο νερό.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του Korinthostv.gr, η σορός φαίνεται να ανήκει σε νεαρή κοπέλα ηλικίας περίπου 18-19 ετών, τα στοιχεία της οποίας παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστα. Οι αρμόδιες αρχές κινητοποιήθηκαν άμεσα, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση για τη μεταφορά της σορού στη στεριά, στην περιοχή της Ποσειδωνίας Κορίνθου.Στο σημείο επιχειρούν λιμενικοί του Λιμεναρχείου Κορίνθου για την ανάσυρση της σορού.

Στη συνέχεια θα διακομιστεί με ασθενοφόρο ΕΚΑΒ προκειμένου να ακολουθήσει η προβλεπόμενη διαδικασία ταυτοποίησης και διερεύνησης των αιτίων του θανάτου από ιατροδικαστή.

{https://www.youtube.com/watch?v=RVtJ5Ma78Pc}