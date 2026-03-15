Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας, ο ιερέας μοιράζει στους πιστούς τα σταυρολούλουδα ως ευλογία.

Μεγάλη γιορτή σήμερα για την εκκλησία καθώς η τρίτη Κυριακή της Σαρακοστής, γνωστή και ως Γ΄ Κυριακή των Νηστειών, ονομάζεται Κυριακή της Σταυροπροσκυνήσεως και εορτάζεται κάθε χρόνο 28 ημέρες πριν από το Πάσχα. Πρόκειται για μια ιδιαίτερα σημαντική ημέρα στο λειτουργικό ημερολόγιο της Ορθόδοξης Εκκλησία, καθώς τοποθετείται στο μέσο της Σαρακοστής και λειτουργεί ως πνευματικός σταθμός για τους πιστούς που πορεύονται προς τη μεγάλη γιορτή της Ανάστασης.

Την ημέρα αυτή η Εκκλησία προβάλλει στο κέντρο της λατρευτικής ζωής τον Τίμιο Σταυρό, το κατεξοχήν σύμβολο της χριστιανικής πίστης και της σωτηρίας του ανθρώπου. Ο Σταυρός δεν αποτελεί μόνο σύμβολο θυσίας, αλλά και πηγή ελπίδας και νίκης απέναντι στον πόνο και τον θάνατο. Για τον λόγο αυτό, η Εκκλησία τον προβάλλει στο μέσο της Σαρακοστής, ώστε οι πιστοί να αντλήσουν δύναμη και πνευματική ενίσχυση για να συνεχίσουν τον αγώνα της νηστείας, της προσευχής και της μετάνοιας.

Κατά την ακολουθία του Όρθρου, ο ιερέας λιτανεύει τον Τίμιο Σταυρό και τον τοποθετεί στο κέντρο του ναού, επάνω σε δίσκο στολισμένο με άνθη ή δενδρολίβανο. Τα άνθη αυτά μοιράζονται στους πιστούς ως ευλογία, συμβολίζοντας ότι ο Σταυρός είναι το «ζωηφόρον φυτόν», από το οποίο βλάστησε η σωτηρία του κόσμου. Στη συνέχεια ψάλλεται ο γνωστός ύμνος: «Τον Σταυρόν Σου προσκυνούμεν, Δέσποτα, και την αγίαν Σου Ανάστασιν δοξάζομεν», ενώ οι πιστοί προσέρχονται για να ασπαστούν τον Σταυρό και να λάβουν πνευματική χάρη και ενίσχυση.

Ο Τίμιος Σταυρός παραμένει στο μέσον του ναού καθ’ όλη τη διάρκεια της εβδομάδας, καλώντας τους πιστούς να τον προσκυνούν και να αντλούν δύναμη για να συνεχίσουν την πνευματική τους πορεία. Η παρουσία του λειτουργεί ως υπενθύμιση ότι ο δρόμος προς τη σωτηρία περνά μέσα από τη θυσία και τον αγώνα, αλλά οδηγεί τελικά στο φως της Ανάστασης.

Κυριακής της Σταυροπροσκυνήσεως: Το έθιμο με τα σταυρολούλουδα

Ανήμερα της Κυριακή της Σταυροπροσκυνήσεως, συνηθίζεται όλοι οι παρευρισκόμενοι να λαμβάνουν από την εκκλησία λουλούδια (τα λεγόμενα και ως σταυρολούλουδα) τα οποία όταν επιστρέψουν σπίτι τους συνήθως τα τοποθετούν στο εικονοστάσι τους δίπλα από το καντήλι όπως και τα λουλούδια του Επιταφίου. Όταν τελειώσει η Θ. Λειτουργία, ο Τίμιος Σταυρός παραμένει στο κέντρο της εκκλησίας έτσι ώστε να δοθεί σε όλους τους ανθρώπους η δυνατότητα να προσκυνήσουν καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Ταυτόχρονα, η Κυριακή της Σταυροπροσκυνήσεως υπενθυμίζει το βαθύτερο νόημα της χριστιανικής πίστης. Ο Σταυρός συνδέεται άμεσα με τα γεγονότα του Γολγοθάς και της Σταύρωσης του Χριστού, όμως η Εκκλησία τον παρουσιάζει πάντοτε σε συνάρτηση με την Ανάσταση. Με τον τρόπο αυτό τονίζεται ότι μετά τη δοκιμασία, τον πόνο και τη θυσία ακολουθεί πάντοτε η νίκη της ζωής και της ελπίδας.

Γι’ αυτό και η συγκεκριμένη Κυριακή αποτελεί για τους πιστούς μια πνευματική ανάπαυλα μέσα στην αυστηρή περίοδο της νηστείας. Υπενθυμίζει ότι η πορεία τηςΣαρακοστής δεν είναι απλώς μια περίοδος εγκράτειας, αλλά μια βαθύτερη πνευματική προετοιμασία που οδηγεί στα γεγονότα της Μεγάλη Εβδομάδα και στο χαρμόσυνο μήνυμα της Ανάστασης του Χριστού. Έτσι, η Κυριακή της Σταυροπροσκυνήσεως προσφέρει παρηγοριά, ελπίδα και πνευματική ενίσχυση σε όλους όσοι αγωνίζονται να βιώσουν ουσιαστικά το νόημα της Σαρακοστής και να προετοιμαστούν για τη λαμπρότερη γιορτή της Ορθοδοξίας.

Παρακολουθήστε LIVE την Θεία Λειτουργία

Παρακολουθήστε σε απευθείας μετάδοση τον Όρθρο και την Θεία Λειτουργία από τον Ιερό Ναό Παναγίας Βλαχερνών Αμφιάλης - Κερατσινίου

