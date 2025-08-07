Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Entertainment

Μόλις μάθαμε πότε επιτέλους ξεκινούν τα γυρίσματα του «Batman II»

Μόλις μάθαμε πότε επιτέλους ξεκινούν τα γυρίσματα του «Batman II»
Ο Ρόμπερτ Πάτινσον ετοιμάζεται να φορέσει ξανά την κάπα του Σκοτεινού Ιππότη.

Καλά νέα για τους θαυμαστές του Batman του Ρόμπερτ Πάτινσον. Σε πρόσφατη επιστολή της Warner Bros. Discovery προς τους μετόχους, η εταιρεία ανακοίνωσε ότι η πολυαναμενόμενη ταινία του Ματ Ριβς «The Batman Part II» θα ξεκινήσει τελικά τα γυρίσματα την άνοιξη του 2026, με προγραμματισμένη κυκλοφορία στις κινηματογραφικές αίθουσες την 1η Οκτωβρίου του 2027.

Ο Πάτινσον, ο οποίος φέτος είναι απασχολημένος με τα γυρίσματα της ταινίας «The Odyssey» του Κρίστοφερ Νόλαν και του «Dune: Part Three» του Ντενί Βιλνέβ, επιστρέφει στον πρωταγωνιστικό ρόλο του Σκοτεινού Ιππότη.

Η επιστολή προς τους μετόχους της Warner Bros. Discovery γιόρτασε την πρόσφατη επιτυχία της ταινίας «Superman» του Τζέιμς Γκαν, η οποία σηματοδότησε την έναρξη του νέου DC Universe στον κινηματογράφο και την τηλεόραση. Μέχρι σήμερα, η ταινία έχει αποφέρει έσοδα σχεδόν 550 εκατομμυρίων δολαρίων παγκοσμίως, και ο αριθμός αυτός συνεχίζει να αυξάνεται.

Η εταιρεία έγραψε: «Το σύμπαν των χαρακτήρων της DC Studio δεν αντιπροσωπεύει μόνο ένα από τα πιο πολύτιμα στοιχεία πνευματικής ιδιοκτησίας της Warner Bros. Discovery, αλλά και ένα από τα πιο πολύτιμα περιουσιακά στοιχεία στον χώρο του θεάματος».

Όπως γνωστοποιεί η επιστολή, ο Γκαν είναι απασχολημένος με την προετοιμασία των επόμενων ταινιών της DC, συμπεριλαμβανομένων των «Supergirl: Woman of Tomorrow» (2026), «Clayface» (2026) και της επόμενης «Wonder Woman».

{https://youtu.be/mqqft2x_Aa4?si=dGj9MMbDvvPBv2b2}

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Το σενάριο του Batman II είναι επιτέλους έτοιμο

Το σενάριο του Batman II είναι επιτέλους έτοιμο

Entertainment

Επιπλέον, «η ταινία The Batman II (2027) ετοιμάζεται να ξεκινήσει τα γυρίσματα την επόμενη άνοιξη, μεταξύ πολλών άλλων πρότζεκτ που βρίσκονται σε φάση ανάπτυξης. Το 10ετές όραμα για το σύμπαν της DC περιλαμβάνει επίσης μια συναρπαστική σειρά τηλεοπτικών προγραμμάτων, όπως το «The Penguin», η επερχόμενη νέα σεζόν του «Peacemaker» και το ντεμπούτο του «Lanterns» το 2026».

Σημειώνεται ότι οι φαν του Batman περίμεναν χρόνια για τη συνέχεια της ταινίας των Ριβς και Πάτινσον, η οποία έκανε πρεμιέρα στις αίθουσες τον Μάρτιο του 2022 και απέφερε έσοδα 772 εκατομμυρίων δολαρίων στα ταμεία παγκοσμίως. Η ανάπτυξη της συνέχειας του «The Batman» ήταν μια μακρά διαδικασία, την οποία η Warner Bros. ανέβαλε πέρυσι από τις 2 Οκτωβρίου 2026 στις 1 Οκτωβρίου 2027.

Τελικά, στις 27 Ιουνίου, η Warner Bros. -επιτέλους- επιβεβαίωσε στο Variety ότι ο Ριβς ολοκλήρωσε το σενάριο του σίκουελ.

Ενώ η συνέχεια του «The Batman» έχει πλέον δρομολογηθεί να έρθει περισσότερα από πέντε χρόνια μετά την αρχική ταινία, ο Γκαν έχει υπερασπιστεί την καθυστέρηση γράφοντας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: «Για να είμαστε δίκαιοι, ένα διάστημα 5 ετών ή περισσότερο είναι αρκετά συνηθισμένο στις συνέχειες. 7 χρόνια μεταξύ του «Alien» και του «Aliens». 14 χρόνια μεταξύ των «Incredibles». 7 χρόνια μεταξύ των δύο πρώτων «Terminators». 13 χρόνια μεταξύ των «Avatars». 36 χρόνια μεταξύ των «Top Guns». Και, φυσικά, 6 χρόνια μεταξύ του «Guardians Vol 2» και του Vol 3».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Matt Reeves (@mattreevesla)


Ο κανόνας του Γκαν στα νέα DC Studios είναι ότι καμία ταινία δεν θα προχωρήσει στις διαδικασίες προπαραγωγής και παραγωγής μέχρι να ολοκληρωθεί το σενάριο, σε αντίθεση με τα Marvel Studios, όπου οι ταινίες συχνά μπαίνουν σε παραγωγή ενώ το σενάριο βρίσκεται ακόμα σε φάση διαμόρφωσης. Ο Γκαν δήλωσε σε συνέντευξή του στο Entertainment Weekly νωρίτερα αυτό το καλοκαίρι ότι οι θαυμαστές πρέπει να έχουν υπομονή όσον αφορά την παραγωγή των sequel.

«Οι άνθρωποι πρέπει να αφήσουν τον Ματ ήσυχο να γράψει το σενάριο στον χρόνο που χρειάζεται», είχε τονίσει ο Γκαν για τη συνέχεια του «The Batman». «Έτσι είναι τα πράγματα. Δεν σας χρωστάει τίποτα επειδή σας αρέσει η ταινία. Σας αρέσει εξαιτίας του Ματ. Αφήστε τον λοιπόν να κάνει τα πράγματα με τον δικό του τρόπο».

Τον Ιούλιο το Γκαν επιβεβαίωσε ότι είχε στα χέρια του το σενάριο του Ριβς για το The Batman Part II και ότι ήταν «υπέροχο».

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Πρόλαβε το επίδομα των 750€ – Αν έχεις λάβει ΚΑΥΑΣ, δες τι πρέπει να κάνεις άμεσα

Πρόλαβε το επίδομα των 750€ – Αν έχεις λάβει ΚΑΥΑΣ, δες τι πρέπει να κάνεις άμεσα

Η ζωή στη Βόρεια Εύβοια ξαναρχίζει από την κυψέλη

Η ζωή στη Βόρεια Εύβοια ξαναρχίζει από την κυψέλη

Από το check-in μέχρι την αξιολόγηση: Τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν όσοι ασχολούνται με τη βραχυχρόνια μίσθωση

Από το check-in μέχρι την αξιολόγηση: Τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν όσοι ασχολούνται με τη βραχυχρόνια μίσθωση

Το απόλυτο gadget του φετινού καλοκαιριού έχει χρώμα ροζ

Το απόλυτο gadget του φετινού καλοκαιριού έχει χρώμα ροζ

Χαρτονόμισμα 500 ευρώ: Όλα όσα ισχύουν για πληρωμή και κατάθεση

Χαρτονόμισμα 500 ευρώ: Όλα όσα ισχύουν για πληρωμή και κατάθεση

Αλλάζει το ευρώ – Πότε έρχονται νέα χαρτονομίσματα

Αλλάζει το ευρώ – Πότε έρχονται νέα χαρτονομίσματα

Οδηγίες της ΑΑΔΕ για τις ανατροπές σε διαθήκες, κληρονομιές και πλειστηριασμούς

Οδηγίες της ΑΑΔΕ για τις ανατροπές σε διαθήκες, κληρονομιές και πλειστηριασμούς

Γιατί δεν φτάνουν οι παροχές της ΔΕΘ - Οι ψίθυροι πίσω από τις κλειστές πόρτες στο Μέγαρο Μαξίμου

Γιατί δεν φτάνουν οι παροχές της ΔΕΘ - Οι ψίθυροι πίσω από τις κλειστές πόρτες στο Μέγαρο Μαξίμου

Από τα Τέμπη στη Γάζα

Από τα Τέμπη στη Γάζα

Οι πανέμορφες αλλά επικίνδυνες παραλίες της Ελλάδας

Οι πανέμορφες αλλά επικίνδυνες παραλίες της Ελλάδας

Το καλοκαιρινό φρούτο που θρέφει τα καλά βακτήρια του εντέρου

Το καλοκαιρινό φρούτο που θρέφει τα καλά βακτήρια του εντέρου

ΠΟΕΔΗΝ σε Γεωργιάδη για τις ελλείψεις στα νησιά

ΠΟΕΔΗΝ σε Γεωργιάδη για τις ελλείψεις στα νησιά

Τα φρέσκα ψάρια του Αυγούστου – Οφέλη στην υγεία

Τα φρέσκα ψάρια του Αυγούστου – Οφέλη στην υγεία

ΙΣΑ: Παρέμβαση για να εφαρμοστεί ο νόμος για τον προσωπικό ιατρό και στους ιδιώτες παιδιάτρους

ΙΣΑ: Παρέμβαση για να εφαρμοστεί ο νόμος για τον προσωπικό ιατρό και στους ιδιώτες παιδιάτρους

ΔΕΗ: Στα 4,646 δισ. ευρώ ο κύκλος εργασιών – Στα 200 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη

ΔΕΗ: Στα 4,646 δισ. ευρώ ο κύκλος εργασιών – Στα 200 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη

ΥΠΕΝ: 206 οι δικαιούχοι του προγράμματος του «Εξοικονομώ - Ανακαινίζω για Νέους»

ΥΠΕΝ: 206 οι δικαιούχοι του προγράμματος του «Εξοικονομώ - Ανακαινίζω για Νέους»

Κόκκινο τιμολόγιο: Σε ποιους καταναλωτές απευθύνεται

Κόκκινο τιμολόγιο: Σε ποιους καταναλωτές απευθύνεται

«Πετάχτηκε» στο πρώτο εξάμηνο του 2025 το 10% του ρεύματος που παράχθηκε από ΑΠΕ

«Πετάχτηκε» στο πρώτο εξάμηνο του 2025 το 10% του ρεύματος που παράχθηκε από ΑΠΕ

Έρχεται το «κόκκινο» τιμολόγιο ρεύματος - Νέα κατηγορία με ευέλικτες χρεώσεις

Έρχεται το «κόκκινο» τιμολόγιο ρεύματος - Νέα κατηγορία με ευέλικτες χρεώσεις

Ποιο τιμολόγιο συμφέρει μετά τις αυξήσεις του Αυγούστου - Έρχονται τα κόκκινα τιμολόγια ρεύματος

Ποιο τιμολόγιο συμφέρει μετά τις αυξήσεις του Αυγούστου - Έρχονται τα κόκκινα τιμολόγια ρεύματος

Σχετικά Άρθρα

Στα σκαριά η βιογραφική ταινία για τον Ozzy και τη Sharon Osbourne

Στα σκαριά η βιογραφική ταινία για τον Ozzy και τη Sharon Osbourne

Entertainment
«Ο διάβολος φοράει Prada» και κατακτά τις πλατφόρμες 20 χρόνια μετά

«Ο διάβολος φοράει Prada» και κατακτά τις πλατφόρμες 20 χρόνια μετά

Entertainment
«Τα Πάθη του Χριστού»: Ένα σίκουελ - δύο ταινίες: Σε σημαδιακές ημερομηνίες η πρεμιέρα

«Τα Πάθη του Χριστού»: Ένα σίκουελ - δύο ταινίες: Σε σημαδιακές ημερομηνίες η πρεμιέρα

Entertainment
Ο Τζορτζ Κλούνεϊ κάνει ένα ταξίδι αυτογνωσίας στο πρώτο τρέιλερ του «Jay Kelly»

Ο Τζορτζ Κλούνεϊ κάνει ένα ταξίδι αυτογνωσίας στο πρώτο τρέιλερ του «Jay Kelly»

Entertainment

NETWORK

ΙΣΑ: Παρέμβαση για να εφαρμοστεί ο νόμος για τον προσωπικό ιατρό και στους ιδιώτες παιδιάτρους

ΙΣΑ: Παρέμβαση για να εφαρμοστεί ο νόμος για τον προσωπικό ιατρό και στους ιδιώτες παιδιάτρους

healthstat.gr
ECDC: Νέο εργαλείο για τον περιορισμό της ιογενούς ηπατίτιδας στις ευρωπαϊκές φυλακές

ECDC: Νέο εργαλείο για τον περιορισμό της ιογενούς ηπατίτιδας στις ευρωπαϊκές φυλακές

healthstat.gr
Νέα μελέτη εστιάζει στα οφέλη του γάλακτος χαμηλών λιπαρών στην υγεία

Νέα μελέτη εστιάζει στα οφέλη του γάλακτος χαμηλών λιπαρών στην υγεία

healthstat.gr
ΠΔΜ: Παράταση της Διαβούλευσης για τη Σ.Μ.Π.Ε. του σχεδίου δημιουργίας μονάδων ενεργειακής αξιοποίησης Απορριμμάτων Ενεργειακών Πρώτων Υλών

ΠΔΜ: Παράταση της Διαβούλευσης για τη Σ.Μ.Π.Ε. του σχεδίου δημιουργίας μονάδων ενεργειακής αξιοποίησης Απορριμμάτων Ενεργειακών Πρώτων Υλών

ienergeia.gr
ΓΓΠΠ: Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς – Κατάσταση συναγερμού αύριο σε Αττική, Στερεάς Ελλάδας και Πελοπόννησο

ΓΓΠΠ: Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς – Κατάσταση συναγερμού αύριο σε Αττική, Στερεάς Ελλάδας και Πελοπόννησο

ienergeia.gr
ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ: Η κυβέρνηση να απαντήσει αν γνώριζε για τις αιγυπτιακές θέσεις πριν από την παρουσίαση του Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού

ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ: Η κυβέρνηση να απαντήσει αν γνώριζε για τις αιγυπτιακές θέσεις πριν από την παρουσίαση του Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού

ienergeia.gr
Προ των πυλών το 8o Athens Investment Forum με θέμα «H Ελλάδα στην Εποχή της Παγκόσμιας Ανακατάταξης. ΕAIFυκαιρίες και Προκλήσεις στο Νέο Περιβάλλον»

Προ των πυλών το 8o Athens Investment Forum με θέμα «H Ελλάδα στην Εποχή της Παγκόσμιας Ανακατάταξης. ΕAIFυκαιρίες και Προκλήσεις στο Νέο Περιβάλλον»

ienergeia.gr
Το καλοκαιρινό φρούτο που θρέφει τα καλά βακτήρια του εντέρου

Το καλοκαιρινό φρούτο που θρέφει τα καλά βακτήρια του εντέρου

healthstat.gr