Μόλις μάθαμε πότε επιτέλους ξεκινούν τα γυρίσματα του «Batman II»

Ο Ρόμπερτ Πάτινσον ετοιμάζεται να φορέσει ξανά την κάπα του Σκοτεινού Ιππότη.

Καλά νέα για τους θαυμαστές του Batman του Ρόμπερτ Πάτινσον. Σε πρόσφατη επιστολή της Warner Bros. Discovery προς τους μετόχους, η εταιρεία ανακοίνωσε ότι η πολυαναμενόμενη ταινία του Ματ Ριβς «The Batman Part II» θα ξεκινήσει τελικά τα γυρίσματα την άνοιξη του 2026, με προγραμματισμένη κυκλοφορία στις κινηματογραφικές αίθουσες την 1η Οκτωβρίου του 2027.



Ο Πάτινσον, ο οποίος φέτος είναι απασχολημένος με τα γυρίσματα της ταινίας «The Odyssey» του Κρίστοφερ Νόλαν και του «Dune: Part Three» του Ντενί Βιλνέβ, επιστρέφει στον πρωταγωνιστικό ρόλο του Σκοτεινού Ιππότη.

Η επιστολή προς τους μετόχους της Warner Bros. Discovery γιόρτασε την πρόσφατη επιτυχία της ταινίας «Superman» του Τζέιμς Γκαν, η οποία σηματοδότησε την έναρξη του νέου DC Universe στον κινηματογράφο και την τηλεόραση. Μέχρι σήμερα, η ταινία έχει αποφέρει έσοδα σχεδόν 550 εκατομμυρίων δολαρίων παγκοσμίως, και ο αριθμός αυτός συνεχίζει να αυξάνεται.

Η εταιρεία έγραψε: «Το σύμπαν των χαρακτήρων της DC Studio δεν αντιπροσωπεύει μόνο ένα από τα πιο πολύτιμα στοιχεία πνευματικής ιδιοκτησίας της Warner Bros. Discovery, αλλά και ένα από τα πιο πολύτιμα περιουσιακά στοιχεία στον χώρο του θεάματος».



Όπως γνωστοποιεί η επιστολή, ο Γκαν είναι απασχολημένος με την προετοιμασία των επόμενων ταινιών της DC, συμπεριλαμβανομένων των «Supergirl: Woman of Tomorrow» (2026), «Clayface» (2026) και της επόμενης «Wonder Woman».



{https://youtu.be/mqqft2x_Aa4?si=dGj9MMbDvvPBv2b2}

Επιπλέον, «η ταινία The Batman II (2027) ετοιμάζεται να ξεκινήσει τα γυρίσματα την επόμενη άνοιξη, μεταξύ πολλών άλλων πρότζεκτ που βρίσκονται σε φάση ανάπτυξης. Το 10ετές όραμα για το σύμπαν της DC περιλαμβάνει επίσης μια συναρπαστική σειρά τηλεοπτικών προγραμμάτων, όπως το «The Penguin», η επερχόμενη νέα σεζόν του «Peacemaker» και το ντεμπούτο του «Lanterns» το 2026».



Σημειώνεται ότι οι φαν του Batman περίμεναν χρόνια για τη συνέχεια της ταινίας των Ριβς και Πάτινσον, η οποία έκανε πρεμιέρα στις αίθουσες τον Μάρτιο του 2022 και απέφερε έσοδα 772 εκατομμυρίων δολαρίων στα ταμεία παγκοσμίως. Η ανάπτυξη της συνέχειας του «The Batman» ήταν μια μακρά διαδικασία, την οποία η Warner Bros. ανέβαλε πέρυσι από τις 2 Οκτωβρίου 2026 στις 1 Οκτωβρίου 2027.

Τελικά, στις 27 Ιουνίου, η Warner Bros. -επιτέλους- επιβεβαίωσε στο Variety ότι ο Ριβς ολοκλήρωσε το σενάριο του σίκουελ.



Ενώ η συνέχεια του «The Batman» έχει πλέον δρομολογηθεί να έρθει περισσότερα από πέντε χρόνια μετά την αρχική ταινία, ο Γκαν έχει υπερασπιστεί την καθυστέρηση γράφοντας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: «Για να είμαστε δίκαιοι, ένα διάστημα 5 ετών ή περισσότερο είναι αρκετά συνηθισμένο στις συνέχειες. 7 χρόνια μεταξύ του «Alien» και του «Aliens». 14 χρόνια μεταξύ των «Incredibles». 7 χρόνια μεταξύ των δύο πρώτων «Terminators». 13 χρόνια μεταξύ των «Avatars». 36 χρόνια μεταξύ των «Top Guns». Και, φυσικά, 6 χρόνια μεταξύ του «Guardians Vol 2» και του Vol 3».



Ο κανόνας του Γκαν στα νέα DC Studios είναι ότι καμία ταινία δεν θα προχωρήσει στις διαδικασίες προπαραγωγής και παραγωγής μέχρι να ολοκληρωθεί το σενάριο, σε αντίθεση με τα Marvel Studios, όπου οι ταινίες συχνά μπαίνουν σε παραγωγή ενώ το σενάριο βρίσκεται ακόμα σε φάση διαμόρφωσης. Ο Γκαν δήλωσε σε συνέντευξή του στο Entertainment Weekly νωρίτερα αυτό το καλοκαίρι ότι οι θαυμαστές πρέπει να έχουν υπομονή όσον αφορά την παραγωγή των sequel.

«Οι άνθρωποι πρέπει να αφήσουν τον Ματ ήσυχο να γράψει το σενάριο στον χρόνο που χρειάζεται», είχε τονίσει ο Γκαν για τη συνέχεια του «The Batman». «Έτσι είναι τα πράγματα. Δεν σας χρωστάει τίποτα επειδή σας αρέσει η ταινία. Σας αρέσει εξαιτίας του Ματ. Αφήστε τον λοιπόν να κάνει τα πράγματα με τον δικό του τρόπο».

Τον Ιούλιο το Γκαν επιβεβαίωσε ότι είχε στα χέρια του το σενάριο του Ριβς για το The Batman Part II και ότι ήταν «υπέροχο».