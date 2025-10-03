Games
Η Cosco, το λιμάνι του Πειραιά και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, τo «come back» του Πετζετάκι, η δωρεά 2,5 εκατ. ευρώ της ΤΕΡΝΑ, τα δάνεια της Space Hellas και τα εκλογικά 2027 και 2029

Η Cosco, το λιμάνι του Πειραιά και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, τo «come back» του Πετζετάκι, η δωρεά 2,5 εκατ. ευρώ της ΤΕΡΝΑ, τα δάνεια της Space Hellas και τα εκλογικά 2027 και 2029 Φωτογραφία: AP Photo/Louisa Gouliamaki, Pool
Η Λάουρα Κοβέσι και η Cosco

Μπορεί οι ΗΠΑ να μην βλέπουν με καλό μάτι την παρουσία της κινεζικής Cosco στον Πειραιά. Και μπορεί το τελευταίο διάστημα να έχουν γραφεί διάφορά «προαναγγελτικά» από διεθνή Μέσα Ενημέρωσης για το εν λόγω θέμα, ωστόσο, σε επίπεδο καθημερινότητας η Cosco φαίνεται να συνεργάζεται χωρίς προβλήματα με τις ελληνικές, αλλά και με τις ευρωπαϊκές Αρχές. Η Ευρωπαία Εισαγγελέας, Λάουρα Κοβέσι, στη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε χθες, έριξε φως στη συνεργασία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας με τις κινεζικές αρχές στο πλαίσιο της επιχείρησης με την κωδική ονομασία «Καλυψώ». Πρόκειται για την έρευνα που αποκάλυψε απάτη ΦΠΑ δυσθεώρητου ύψους, με τις ζημιές για τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό να είναι τεράστιες.

Όπως υπογράμμισε η Λάουρα Κοβέσι, παρά το γεγονός ότι ο Πειραιάς λειτουργεί υπό «ιδιωτική διαχείριση», «δεν υπήρξαν μεγάλες δυσκολίες στη διεξαγωγή των ερευνών». Η επιχείρηση «Καλυψώ» έχει οδηγήσει από τον Ιούνιο στην κατάσχεση 2.534 εμπορευματοκιβωτίων συνολικής αξίας 250 εκατ. ευρώ. Οι ζημιές για τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό από τη δράση του διεθνούς κυκλώματος εκτιμάται ότι ξεπερνούν τα 800 εκατ. ευρώ. Ωστόσο, σε σχέση με τον συνολικό όγκο των διακινούμενων κοντέινερ, ο αριθμός αυτός παραμένει μικρός. Δεν αντιστοιχεί ούτε στο 0,1% των κοντέινερ που διακινούνται ετησίως από τον Πειραιά. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Cosco Shipping Port, μόνο το διάστημα Ιανουαρίου – Αυγούστου 2025 πέρασαν από τις εγκαταστάσεις του λιμανιού 2,716 εκατομμύρια κοντέινερ, ενώ οι προβλέψεις για το σύνολο της χρονιάς ανεβάζουν τον όγκο πάνω από τα 4,1 εκατομμύρια κοντέινερ.

Τo «come back» του Πετζετάκι

Έχουν περάσει ακριβώς δέκα χρόνια από τότε που η ιστορική Ελληνική Βιομηχανία Πλαστικών και Ελαστικού, Αριστόβουλος Γ. Πετζετάκις ΑΕ κήρυξε πτώχευση. Ο ιδρυτής της, ο χαρισματικός χημικός μηχανικός Αριστόβουλος Πετζετάκις, ξεκίνησε το 1960 από μια μικρή βιοτεχνία για να δημιουργήσει μέσα σε λίγα χρόνια έναν όμιλο που εξελίχθηκε σε διεθνές φαινόμενο, με δεκάδες πατέντες και παρουσία σε Ευρώπη, Αφρική και Μέση Ανατολή. Ο θάνατος του ιδρυτή το 1973 άφησε την εταιρεία χωρίς ηγεσία, καθώς ο γιος του, Γιώργος, ήταν τότε ανήλικος.

Όταν ανέλαβε τελικά το 1986, βρέθηκε αντιμέτωπος με έναν όμιλο ήδη υπερχρεωμένο, ο οποίος δεν ανατάχθηκε ποτέ. Το 2010 ο έλεγχος της βιομηχανίας πλαστικών πέρασε στον ελβετικό όμιλο Javes Services, αφήνοντας λίγο αργότερα τον Γιώργο Πετζετάκι εκτός διοίκησης και αντιμέτωπο με την οικονομική κρίση, τα χρέη και τους πλειστηριασμούς. Τελικά, το 2015 το Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών κήρυξε την εταιρεία σε πτώχευση και ξεκίνησε η αποδόμηση της άλλοτε κραταιάς βιομηχανίας. Εργοστάσια στον Ελαιώνα και στη Θήβα, αποθήκες στη Βόρεια Ελλάδα, ακίνητα στη Βούλα και ακόμη και αγροτεμάχια στην Κρήτη πουλήθηκαν, σηματοδοτώντας το άδοξο τέλος μιας επιχείρησης που ταυτίστηκε με την καινοτομία και την εξωστρέφεια.

Ωστόσο, η ιστορία φαίνεται πως δεν τελειώνει εδώ. Ο Γιώργος Πετζετάκις φέρεται να επιχειρεί ένα «come back». Αυτό δείχνει η κίνηση να καταθέσει στις 30 Σεπτεμβρίου στο υπουργείο Ανάπτυξης αίτηση για την κατοχύρωση του εμπορικού σήματος «PETZETAKIS». Η καταχώριση καλύπτει σειρά προϊόντων που παραπέμπουν στον ιστορικό κορμό της εταιρείας: εύκαμπτους και άκαμπτους πλαστικούς σωλήνες, αγωγούς ύδρευσης και αποχέτευσης, αρδευτικά συστήματα και εξαρτήματα. Εφόσον εγκριθεί η αίτηση, το σήμα θα προστατεύεται έως το 2035, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να ξαναζωντανέψει το όνομα που για δεκαετίες υπήρξε σύμβολο της ελληνικής βιομηχανικής πρωτοπορίας.

H ΤΕΡΝΑ και η Αρκαδίας 4

Με κοινή απόφαση των υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκου Πιερρακάκη, και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρου Παπασταύρου, εγκρίθηκε η δωρεά εκτέλεσης έργου από την εταιρεία ΤΕΡΝΑ προς το Ελληνικό Δημόσιο, που αφορά στην αποκατάσταση των ζημιών που είχαν προκληθεί στην πολυκατοικία της οδού Αρκαδίας 4 στους Αμπελοκήπους, η οποία επλήγη από τρομοκρατική ενέργεια στις 31 Οκτωβρίου 2024. Η δωρεά, συνολικού προϋπολογισμού 2,5 εκατ. ευρώ, θα υλοποιηθεί εξ ολοκλήρου από την ΤΕΡΝΑ χωρίς καμία επιβάρυνση για το Δημόσιο και περιλαμβάνει, πέραν της αποκατάστασης, και αντισεισμική θωράκιση του κτιρίου. Η υλοποίηση του έργου θα προχωρήσει αμέσως μετά την ολοκλήρωση της μελέτης αποκατάστασης από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος και την έκδοση των απαραίτητων οικοδομικών αδειών από το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Τρίμηνη παράταση

Τρίμηνη παράταση έδωσε ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου στους φορείς του Δημοσίου για την ανάρτηση των εξόδων της περιόδου 2022 – 2024 στη «Διαύγεια». Η απόφαση ελήφθη προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι δυσκολίες και τα προβλήματα που παρουσιάζονται κατά την υποβολή των στοιχείων δαπανών. H κίνηση αυτή κρίθηκε αναγκαία ώστε να μη βρεθούν αποκλεισμένοι από μελλοντικές επιχορηγήσεις φορείς που αντιμετώπισαν τεχνικά σφάλματα ή εμπόδια στη γραφειοκρατική διαδικασία. Στόχος της παράτασης δεν είναι η χαλάρωση των ελέγχων, αλλά η διευκόλυνση της ομαλής ανάρτησης των στοιχείων, χωρίς να τιμωρηθούν οι φορείς που δεν πρόλαβαν να τηρήσουν τις αρχικές προθεσμίες.

Η Space Hellas

Με την παραδοχή πως τα EBITDA της το 2025 θα κινηθούν στα επίπεδα του 2024 η Space Hellas εμφανίζει δείκτη καθαρού δανεισμού προς EBITDA στο 3,07 (με βάση ετήσιο EBITDA 18,2 εκατ. ευρώ και καθαρό δανεισμό 55,8 εκατ. ευρώ). Το επίπεδο αυτό θεωρείται διαχειρίσιμο, ωστόσο απαιτείται στενή παρακολούθηση λόγω των υψηλών αποπληρωμών που έχει μπροστά της η εισηγμένη. Στο τέλος του πρώτου εξαμήνου του 2025, οι μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις του Ομίλου ανήλθαν σε 50,125 εκατ. ευρώ, ενώ με την προσθήκη των βραχυπρόθεσμων δανείων το συνολικό ύψος των υποχρεώσεων άγγιξε τα 75 εκατ. ευρώ. Η διάρθρωση αυτή σκιαγραφεί ένα βαρύ προφίλ αποπληρωμών για τα επόμενα χρόνια. Σύμφωνα με την Space Hellas, το έτος με τη μεγαλύτερη επιβάρυνση είναι το 2029, όταν οι δανειακές οφειλές ανέρχονται σε 17,05 εκατ. ευρώ, ακολουθούμενο από το 2033 με 14,2 εκατ. ευρώ και το 2027 με 10,35 εκατ. ευρώ. Για το 2026 οι δανειακές υποχρεώσεις περιορίζονται σε μικρά υπόλοιπα, ενώ το 2028 εμφανίζονται δάνεια περίπου 3,2 εκατ. ευρώ. Το 2030 ξεχωρίζει ένα ομολογιακό δάνειο 7 εκατ. ευρώ με υπόλοιπο 5,12 εκατ. ευρώ, ενώ το 2033 δεσπόζουν δύο σημαντικές εκδόσεις που σχετίζονται με τον ψηφιακό μετασχηματισμό: το ομολογιακό δάνειο 9,6 εκατ. ευρώ της Space Hellas, με υπόλοιπο 8,4 εκατ. ευρώ, και το δάνειο 6,4 εκατ. ευρώ της SingularLogic, με υπόλοιπο 5,8 εκατ. ευρώ. Το θετικό για την Space Hellas είναι πως τόσο το 2027 όσο και το 2029, έτη που έχει μεγάλες υποχρεώσεις, είναι και εκλογικά έτη και θα έχει αυξημένα έσοδα από τη SingularLogic.

Η Ideal Holdings

Η Ideal Holdings ανακοίνωσε χθες την ολοκλήρωση της συγχώνευσής της με την κατά 100% θυγατρική της, Ideal Technology. Η διαδικασία πραγματοποιήθηκε χωρίς ανταλλαγή μετοχών, καθώς η μητρική εταιρεία κατείχε ήδη το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου της απορροφώμενης. Σύμφωνα με τα καταχωρημένα στοιχεία, το μετοχικό κεφάλαιο της Ideal Holdings ανέρχεται σε 95,2 εκατ. ευρώ, διαιρούμενο σε 56.003.921 μετοχές ονομαστικής αξίας 1,70 ευρώ. Αντίστοιχα, το μετοχικό κεφάλαιο της Ideal Technology ανερχόταν σε 30 χιλιάδες ευρώ, κατανεμημένο σε 73.171 μετοχές αξίας 0,41 ευρώ η καθεμία. Η λογιστική αξία της συμμετοχής της Ideal Holdings στη θυγατρική ανήλθε σε 1,636 εκατ. ευρώ. Καθώς η απορροφώσα κατείχε το 100% της Ideal Technology, από τη συγχώνευση δεν προκύπτει αύξηση μετοχικού κεφαλαίου. Η αξία συμμετοχής των 1,63 εκατ. ευρώ διαγράφεται έναντι του μετοχικού κεφαλαίου της Ideal Technology ύψους 30.000,11 ευρώ, με τη διαφορά των 1,60 εκατ. ευρώ να καταχωρίζεται ως ζημία στα «αποτελέσματα εις νέον» της Ideal Holdings. Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας συντάχθηκε ισολογισμός μετασχηματισμού με ημερομηνία 31 Μαΐου 2025.

Αποποίηση Ευθύνης

Το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στη στήλη Market Maven προσφέρονται προς τους επισκέπτες/τριες/χρήστες/τριες της αποκλειστικά και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς, δεν δύνανται σε καμιά περίπτωση να εκληφθούν ως προτροπή, προσφορά, άποψη ή σύσταση της στήλης για αγορά ή πώληση οποιουδήποτε χρεογράφου και δεν συνθέτουν νομική, φορολογική, λογιστική, ή επενδυτική συμβουλή ή υπηρεσία σχετικά με την αποδοτικότητα ή καταλληλότητα οποιουδήποτε χρεογράφου ή επένδυσης. Κατά συνέπεια, δεν υφίσταται ουδεμία ευθύνη για τυχόν επενδυτικές και λοιπές αποφάσεις που θα ληφθούν με βάση τις πληροφορίες αυτές.

