Η Θεσσαλία και η αρνητική πρωτιά στα θανατηφόρα εργατικά ατυχήματα, η ΤΕΡΝΑ, η Μαριάννα Λάτση και το Νοσοκομείο Ρίου, η Καραμολέγκος και η αύξηση στη σύμβαση των τεχνικών συμβούλων του Ταμείου Ανάκαμψης

Τα εργατικά ατυχήματα στη Θεσσαλία.

Η τραγωδία στη βιομηχανία μπισκότων Βιολάντα, με τον θάνατο πέντε εργαζομένων εν ώρα εργασίας, επαναφέρει με δραματικό τρόπο στο προσκήνιο το ζήτημα της ασφάλειας στους χώρους δουλειάς και ιδίως των θανατηφόρων εργατικών ατυχημάτων στη χώρα. Αν και δεν είναι ακόμη σαφές αν πρόκειται για συγκυριακή έξαρση, ωστόσο τα διαθέσιμα στοιχεία αναδεικνύουν τη Θεσσαλία σε αρνητική «πρωταθλήτρια» σε ό,τι αφορά στα θανατηφόρα εργατικά ατυχήματα σε πανελλαδικό επίπεδο.

Σύμφωνα με την ετήσια Έρευνα Εργατικών Ατυχημάτων της ΕΛΣΤΑΤ, οι θάνατοι εργαζομένων κατά την εκτέλεση της εργασίας τους ανήλθαν σε 51 στο σύνολο της χώρας το 2023, από 35 το 2022, καταγράφοντας αύξηση 45,7% σε ετήσια βάση. Δηλαδή ο εθνικός μέσος όρος διαμορφώνεται περίπου σε 0,49 θανατηφόρα εργατικά ατυχήματα ανά 100.000 κατοίκους. Η Θεσσαλία, με οκτώ θανατηφόρα ατυχήματα το 2023 και πληθυσμό περίπου 680 χιλιάδων κατοίκων, εμφάνισε δείκτη που υπερβαίνει το 1,1 ανά 100.000 κατοίκους, ήτοι υπερδιπλάσιο του εθνικού μέσου όρου. Η εικόνα αυτή αποδίδεται στη έντονη παρουσία του πρωτογενούς τομέα, της μεταποίησης και των κατασκευών, κλάδων που πανελλαδικά συνδέονται με αυξημένο αριθμό σοβαρών και θανατηφόρων ατυχημάτων.

Η Κεντρική Μακεδονία καταγράφει τον υψηλότερο απόλυτο αριθμό θανατηφόρων εργατικών ατυχημάτων, με 13 περιστατικά. Ωστόσο, λόγω του μεγάλου πληθυσμού της, που προσεγγίζει τα 1,8 εκατομμύρια κατοίκους, ο δείκτης ανά 100.000 κατοίκους διαμορφώνεται περίπου στο 0,7, παραμένοντας μεν πάνω από τον εθνικό μέσο όρο, αλλά χαμηλότερα από εκείνον της Θεσσαλίας.

Το ελάχιστο που πρέπει να συμβεί στη Θεσσαλία είναι ένα στοχευμένο και πολυεπίπεδο σχέδιο πρόληψης, με ενίσχυση των ελέγχων από τις αρμόδιες επιθεωρήσεις εργασίας, ιδιαίτερα σε κλάδους υψηλού κινδύνου όπως η μεταποίηση, οι κατασκευές και ο πρωτογενής τομέας, υποχρεωτική και πιστοποιημένη εκπαίδευση εργαζομένων και εργοδοτών σε θέματα υγείας και ασφάλειας, αξιοποίηση ψηφιακών εργαλείων για την καταγραφή και ανάλυση ατυχημάτων σε πραγματικό χρόνο, καθώς και αυστηρότερη εφαρμογή της νομοθεσίας με ουσιαστικές κυρώσεις όπου εντοπίζονται παραβάσεις, ώστε η πρόληψη να μετατραπεί σε καθημερινή πρακτική στους χώρους εργασίας.

Η ρήτρα προαίρεσης

Η Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης ενεργοποίησε τη ρήτρα δικαιώματος προαίρεσης της συμφωνίας-πλαίσιο που είχε υπογραφεί την 1η Νοεμβρίου 2022 για την παροχή υπηρεσιών εξειδικευμένου τεχνικού συμβούλου, αυξάνοντας το ανώτατο συμβατικό τίμημα έως και κατά 1,5 εκατ. ευρώ πλέον ΦΠΑ. Η αρχική συμφωνία προέβλεπε ανώτατο όριο 3 εκατ. ευρώ χωρίς ΦΠΑ και διάρκεια τεσσάρων ετών, με ρητή δυνατότητα επέκτασης του οικονομικού της αντικειμένου, εφόσον προέκυπταν αυξημένες ανάγκες, χωρίς την ανάγκη νέου ανοικτού διαγωνισμού. Η απόφαση ελήφθη καθώς το διαθέσιμο συμβατικό υπόλοιπο κρίνεται πλέον ανεπαρκές για τη σύναψη 3ης εκτελεστικής σύμβασης, ενώ οι υφιστάμενες συμβάσεις βρίσκονται κοντά στην εξάντληση του φυσικού τους αντικειμένου. Οι πρόσθετοι πόροι που «ανοίγουν» με την ενεργοποίηση της ρήτρας θα κατευθυνθούν αποκλειστικά στους ήδη επιλεγμένους αναδόχους της συμφωνίας-πλαίσιο, οι οποίοι είχαν αναδειχθεί στον αρχικό διεθνή διαγωνισμό. Πρόκειται για την PLANET Α.Ε., την Ernst & Young Business Advisory Solutions σε ένωση με την Intraway ΕΠΕ, την Grant Thornton Business Solutions A.E., την KPMG Σύμβουλοι Μονοπρόσωπη Α.Ε., τη Deloitte Business Solutions A.E. σε ένωση με την Bright Business Solution I.K.E., καθώς και την PwC Business Solutions A.E. σε ένωση με τις ΝΑΜΑ Α.Ε. και REMACO Α.Ε. Η Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης θα μπορεί να αξιοποιεί τη ρήτρα προαίρεσης και να συνάπτει νέες εκτελεστικές συμβάσεις μέχρι τη λήξη της συμφωνίας-πλαίσιο, δηλαδή έως την 31η Οκτωβρίου 2026.

Η Αρτοβιομηχανία Καραμολέγκος

Η Αρτοβιομηχανία Καραμολέγκος προχώρησε στην καταχώριση οκτώ νέων υποκαταστημάτων στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο. Οι νέες εγκαταστάσεις αφορούν ένα εκτεταμένο γεωγραφικό αποτύπωμα, καθώς περιλαμβάνουν υποκαταστήματα στη Λάρισα, στη Σίνδο Θεσσαλονίκης, στο Ηράκλειο Κρήτης, στην περιοχή των Καλαβρύτων στην Αχαΐα, στα Ιωάννινα, καθώς και τρεις διακριτές εγκαταστάσεις στην Ανατολική Αττική, συγκεκριμένα στο Κορωπί και την Παιανία. Σημειώνεται πως η εταιρεία αντιμετώπισε το 2025 μια σημαντική πρόκληση, όταν φωτιά ξέσπασε στις εγκαταστάσεις logistics της θυγατρικής Απολλώνιον στο Κορωπί. Η επιχείρηση ενεργοποίησε άμεσα τα πρωτόκολλα ασφαλείας, απομακρύνοντας το προσωπικό χωρίς τραυματισμούς. Η κύρια μονάδα παραγωγής δεν επηρεάστηκε, ενώ η αποθήκη που υπέστη ζημιές περιείχε πρώτες και δευτερεύουσες ύλες. Οι ζημιές καλύφθηκαν από ασφαλιστήριο συμβόλαιο, στο οποίο μετείχε σχεδόν το σύνολο των μεγάλων ασφαλιστικών εταιρειών της χώρας.

Η Aquila Capital

Σε τροχιά περαιτέρω ενίσχυσης της παρουσίας της στην ελληνική αγορά ανανεώσιμων πηγών ενέργειας βρίσκεται η Aquila Capital, η ευρωπαϊκή επενδυτική εταιρεία με έδρα το Αμβούργο, η οποία δραστηριοποιείται στον τομέα των «πράσινων» επενδύσεων. Η στρατηγική της εταιρείας επικεντρώνεται κυρίως σε επενδύσεις σε φωτοβολταϊκά πάρκα, αιολικά έργα, υποδομές αποθήκευσης ενέργειας και γενικότερα σε ενεργειακές υποδομές που υποστηρίζουν τη μετάβαση σε ένα μοντέλο χαμηλότερων εκπομπών άνθρακα. Με υπό διαχείριση κεφάλαια ύψους 6,5 δισ. ευρώ, η Aquila Capital συγκαταλέγεται στους σημαντικούς ευρωπαϊκούς παίκτες της πράσινης ενέργειας. Πλειοψηφικό ποσοστό 74,9% του μετοχικού της κεφαλαίου ελέγχεται από τη Commerzbank, ενώ το υπόλοιπο 25,1% από την Aquila Group. Στην Ελλάδα, η Aquila Capital διατηρεί ισχυρή παρουσία μέσω θυγατρικών και εταιρειών ειδικού σκοπού. Προχώρησε δε, το τελευταίο διάστημα, σε αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου σε πέντε ελληνικές εταιρείες του ομίλου. Κοινός παρονομαστής των κινήσεων αυτών είναι η ενίσχυση της κεφαλαιακής τους βάσης μέσω κεφαλαιοποίησης υποχρεώσεων προς τη μοναδική μέτοχο. Ειδικότερα, στην Aquila Clean Energy Investment Holding Greece η αύξηση κεφαλαίου ανήλθε σε 50.000 ευρώ, με το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο να διαμορφώνεται στα 4,89 εκατ. ευρώ. Στην Power Ventures 1 η αύξηση έφθασε τις 300.519 ευρώ, ανεβάζοντας το κεφάλαιο στα 3,50 εκατ. ευρώ, ενώ στην Power Ventures 4 πραγματοποιήθηκε αύξηση 661.328 ευρώ, με το μετοχικό κεφάλαιο να διαμορφώνεται στα 6,27 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, στην Aqmyros Solar Farm το συνολικό κεφάλαιο ανήλθε στα 2 εκατ. ευρώ και στην Avlaki II Solar Farm στα 2,49 εκατ. ευρώ, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή επενδυτική στρατηγική του ομίλου στην ελληνική αγορά ΑΠΕ.

Η ΤΕΡΝΑ, η Μαριάννα Λάτση και το Νοσοκομείο Ρίου

Η ΤΕΡΝΑ επισπεύδει τις εργασίες για την κατασκευή της Μονάδας Ημερήσιας Νοσηλείας «Νίκος Κούρκουλος» του Ογκολογικού Τμήματος της Παθολογικής Μονάδας του Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών, ένα έργο συνολικού προϋπολογισμού 15 εκατ. ευρώ που χρηματοδοτείται από δωρεά της Μαριάννας Λάτση. Τις τελευταίες ημέρες η ΤΕΡΝΑ προχώρησε σε οργανωτικές αλλαγές για να ενισχύσει την υλοποίηση του έργου, δίνοντας έμφαση στην ταχεία ολοκλήρωσή του και στην αποτελεσματική διαχείριση των εργασιών. Συγκεκριμένα, ενέκρινε, με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου, τον διορισμό νέων στελεχών για τις θέσεις του Τεχνικού Διευθυντή Έργου, του Διευθυντή Έργου και του Προϊσταμένου Εργοταξιακού Γραφείου, θέτοντας παράλληλα σε ισχύ αναλυτικό πλαίσιο αρμοδιοτήτων και εξουσιοδοτήσεων. Η νέα ογκολογική μονάδα, αφιερωμένη στη μνήμη του αείμνηστου ηθοποιού και υποστηρικτή των ογκολογικών ασθενών Νίκου Κούρκουλου, πρόκειται να στεγάσει σύγχρονες εγκαταστάσεις ημερήσιας νοσηλείας με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής και της φροντίδας των ασθενών με καρκίνο στην περιοχή της Δυτικής Ελλάδας.

Δικαίωση και από το ΝΣΚ για την Μαρία Γερολυμάτου

Την απόφαση να μην ασκηθεί αίτηση αναίρεσης κατά τελεσίδικης δικαστικής κρίσης του Μονομελές Εφετείο Αθηνών έλαβε το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, οριστικοποιώντας αποζημίωση προς την Μαρία Γερολυμάτου, κόρη του αείμνηστου φαρμακοβιομήχανου Τάκη Γερολυμάτου, για οικονομικές υποχρεώσεις του Ελληνικού Δημοσίου που απορρέουν από πολύχρονη μισθωτική διαφορά. Η απόφαση ελήφθη στο πλαίσιο γνωμοδότησης τριμελούς επιτροπής του Γραφείου του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους. Σύμφωνα με το σχετικό πρακτικό, η εισηγήτρια της υπόθεσης πρότεινε τη μη άσκηση αναίρεσης κατά της απόφασης 273/2024 του Μονομελούς Εφετείου Αθηνών, με την οποία απορρίφθηκε κατ’ ουσίαν η έφεση του Ελληνικού Δημοσίου κατά προηγούμενης πρωτόδικης απόφασης που είχε δικαιώσει την ενάγουσα εταιρεία Meritglance LTD, συμφερόντων της Μαρίας Γερολυμάτου, καθώς και την Ιωάννα Αθανασίου. Η υπόθεση αφορά μισθωτικές αξιώσεις που ανάγονται στην περίοδο 2013-2016 και συνδέονται με τη μη καταβολή μισθωμάτων από το Ελληνικό Δημόσιο. Με την πρωτόδικη απόφαση, το Δημόσιο είχε υποχρεωθεί, μεταξύ άλλων, να αποδώσει τη χρήση των μισθίων ακινήτων και να καταβάλει διόλου ευκαταφρόνητο ποσό, πλέον τόκων, στην Μαρία Γερολυμάτου. Η απόφαση εκτελέστηκε, καθώς τα ακίνητα αποδόθηκαν στους δικαιούχους και τα επιδικασθέντα ποσά καταβλήθηκαν σε μεταγενέστερο χρόνο. Σύμφωνα με το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους το Εφετείο έκρινε, ορθά τόσο ως προς την ερμηνεία και εφαρμογή των σχετικών διατάξεων όσο και ως προς την αιτιολογία της απόφασης.